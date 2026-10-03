Wicepremier, minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski był pytany przez dziennikarzy w sobotę w Krakowie o słowa szefa prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcina Przydacza., otwiera się w nowym oknie

Ten stwierdził, że "polityczna decyzja w sprawie utworzenia bazy USA w Polsce została już podjęta, Biały Dom dał zielone światło". Dodał jednak, że decyzję tę wciąż muszą wykonać Pentagon i MON.

Radosław Sikorski: Jedyne zadanie prezydenta

- Tutaj pan prezydent ma główne, a w zasadzie jedyne zadanie państwowe - użyć swojej domniemanej bliskości z Donaldem Trumpem, żeby wyegzekwować tę decyzję, bo rząd swoje zrobił, to znaczy wystosował uchwałę Rady Ministrów do władz amerykańskich, że jesteśmy gotowi tę bazę przyjąć i za nią zapłacić - powiedział Sikorski.

Przypomniał, że jest już precedens związany z bazą USA w Polsce w postaci amerykańskiej bazy obrony przeciwrakietowej w Redzikowie, która została otwarta w 2024 roku za rządów Donalda Tuska.

- Życzymy sobie drugiej bazy, tym razem wojsk lądowych Stanów Zjednoczonych, były już komisje dotyczące wybrania właściwej lokalizacji. Mam nadzieję, że nawet gdyby Stany Zjednoczone miały zredukować liczbę swoich żołnierzy w Europie jako całości, to tu, gdzie jest prawdziwe zagrożenie, wzmocnią swoją obecność - zaznaczył szef MSZ.

Radosław Sikorski: Putin ewidentnie chce odciąć Ukrainę od pomocy zagranicznej

Sikorski pytany o sobotnie wtargnięcia pięciu rosyjskich środków napadu powietrznego w przestrzeń powietrzną Mołdawii, otwiera się w nowym oknie ocenił, że mogą one być związane z dążeniem Putina do odcięcia Ukrainy od pomocy zagranicznej.

- Putin ewidentnie chce odciąć Ukrainę od pomocy zagranicznej, a im bardziej Ukrainę atakuje, im bardziej nam grozi, tym bardziej powinniśmy Ukrainę wspierać - ocenił Sikorski i dodał, że nie ma znaczenia, że Mołdawia nie należy do Sojuszu Północnoatlantyckiego, bo "Putin nie ma zahamowań w ataku także na państwa NATO".

- Putin eskaluje, bo myśli, że się go przestraszymy, bo myśli, że uda mu się nas zastraszyć - nie dajmy się zastraszyć, nie słuchajmy, także tu w Polsce, ruskich onuc i ich pożytecznych idiotów - zaapelował Sikorski.



