"Azyl polityczny został (Ziobrze - red.) przyznany przez rząd węgierski na mocy ustawy o prawie do azylu z 2007 roku w związku z działaniami Prokuratury i służb podległych rządowi, w wyniku których doszło do szeregu działań noszących znamiona politycznie motywowanych represji politycznych" - stwierdził mec. Lewandowski.

Według mecenasa uzasadnieniem udzielenia Ziobrze azylu jest "wykorzystywania organów ścigania do represjonowania opozycji politycznej w Polsce", "odsunięcie od wykonywania obowiązków Prokuratora Krajowego Dariusza Barskiego", "naciski polityczne na sędziów w Polsce" czy "zmiana sposobu wyznaczania sędziów do składów".

"Azyl polityczny udzielony Zbigniewowi Ziobrze jest również uzasadniony w świetle wypowiedzi członków rządu (w tym Ministra Sprawiedliwości) sugerujących możliwość uprowadzenia oraz bezprawnego wywiezienia przez służby mojego klienta w bagażniku do Polski, czy deklarowaną konieczność odsunięcia od orzekania sędziego, który 19.12.2025 r. wydał w sprawie Marcina Romanowskiego orzeczenie uchylające ENA, a tym samym niezgodne z oczekiwanym rozstrzygnięciem ze strony rządu" - dodał mec. Lewandowski.

Do swojego wpisu dołączył również wpis premiera Donalda Tuska, który napisał "albo w areszcie, albo w Budapeszcie".

Zbigniew Ziobro otrzymał azyl na Węgrzech. "Dziękuję Orbanowi"

"Zdecydowałem się skorzystać z azylu udzielonego mi przez rząd Węgier z powodu politycznych represji w Polsce. Bardzo dziękuję premierowi Viktorowi Orbánowi" - przekazał Zbigniew Ziobro o oświadczeniu opublikowanym na platformie X.

"Podjąłem decyzję o pozostaniu za granicą do czasu, gdy w Polsce zostaną przywrócone rzeczywiste gwarancje praworządności. Uważam, że zamiast godzić się na zamknięcie mi ust i potok kłamstw, na które nie miałbym możliwości odpowiedzi, więcej uczynię, walcząc z postępującym w Polsce bezprawiem" - dodał.

Ziobro zaznaczył również, że istnieją próby prześladowania również jego żony poprzez "groźby ścigania". "Podjąłem decyzję, że nie pozwolę, aby moje dzieci zostały pozbawione opieki matki, a moja żona - w zastępstwie za mnie - stała się ofiarą psychopatycznej zemsty Donalda Tuska. Dlatego wystąpiłem o objęcie jej międzynarodową ochroną" - stwierdził.

Azyl dla Polaków na Węgrzech. Wśród nich Romanowski i Ziobro

Informacje o tym, że dwóch kolejnych Polaków otrzymało azyl polityczny na Węgrzech podał w ubiegłym tygodniu węgierski dziennikarz śledczy Szabolcs Panyi na łamach portalu VSquare. Wcześniej azyl otrzymał były wiceminister sprawiedliwości w rządzie Zjednoczonej Prawicy Marcin Romanowski.

Więcej informacji wkrótce.

