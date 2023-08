"Co taki człowiek robi jeszcze w polityce?". Burza po słowach Sikorskiego

Radosław Sikorski: Białoruskie helikoptery należy zestrzeliwać

Sikorski także w czwartek rano w rozmowie w TOK FM odniósł się do sprawy. - Jeśli te helikoptery były w powietrzu po polskiej stronie przez 10 minut, no to było mnóstwo czasu, by je zestrzelić - powiedział.

Burza po słowach Sikorskiego

- Białoruskie śmigłowce w minimalny sposób przekroczyły polska przestrzeń powietrzną, w sposób oczywisty prowokując nasze państwo. Sikorski powiedział, że on by je zestrzelił. Pod polską granicą Putin podstawił Grupę Wagnera, aby znów prowokować. A co mówi Sikorski? Że on by ją zlikwidował. Gdyby rządziła PO, robiłaby dokładnie to, czego chce Putin. Ulegała prowokacjom i rozpętała wojnę. Zastanów się, czy chcesz w tak trudnych czasach oddać nasze bezpieczeństwo w ręce ludzi nieodpowiedzialnych - mówił w krótkim wideo Jaki.