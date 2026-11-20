Trzy obiekty naruszyły w piątek polską przestrzeń powietrzną i spadły na terytorium Polski. Jak przekazał szef MSWiA Marcin Kierwiński, otwiera się w nowym oknie, służby prowadzą działania następujących miejscach:

Nowy Lipowiec ; powiat biłgorajski, województwo lubelskie

Mołodycz ; powiat jarosławski, województwo podkarpackie

Rudnik nad Sanem; powiat niżański, województwo podkarpackie

Mapa miejsc, gdzie w piątek spadły rosyjskie obiekty Interia / Google Maps materiał zewnętrzny

Rakiety w Polsce. Czym jest Ch-101

Co spadło w Polsce? - Mamy do czynienia z obiektami rosyjskimi - przekazał premier Donald Tusk, otwiera się w nowym oknie. Z kolei szef MON poinformował, że wspomniane trzy obiekty to z "dużą pewnością" dwie rakiety i jeden dron odrzutowy.

Wojsko wskazuje, że typ rakiet to Ch-101. Rosyjski, strategiczny pocisk manewrujący o cechach obniżonej wykrywalności. Powszechnie używany przez Rosję do atakowania Ukrainy. Tego rodzaju uzbrojenie było też wykorzystywane w Syrii.

Schemat rakiety Ch-101 Wikimedia Commons domena publiczna

Służby nie wskazują, jakiego typu był dron, który najprawdopodobniej wleciał do Polski.

- Trudno jest rozpoznać typ na obrazie radarowym. Operujemy takim pojęciem jak indeks prędkości i wszystkie trzy obiekty były obiektami szybkimi. Osiągały prędkości powyżej 800 km/h. Zakładamy, że to albo rakiety Ch-101 albo dron Gerań-5 - wyjaśnił inspektor Sił Powietrznych generał Ireneusz Nowak.

Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz dodał, że rakietę Ch-101 zlokalizowano około 50 kilometrów od granicy i polskiej przestrzeni powietrznej przebywała około trzech minut.

Naruszenie przestrzeni powietrznej. Reakcja Wojska Polskiego

Obiekty, które spadły w Polsce, uderzyły w teren niezabudowany. Nie było ofiar śmiertelnych i rannych. Wojsko po raz pierwszy informowało o operowaniu myśliwców około godz. 3.30.

Minister obrony wyjaśnił, że w akcji brały udział dwie pary myśliwców. Dwa polskie F-16, dwa szwedzkie Gripeny. Piloci myśliwców byli wspierani przez latającą cysternę holenderskiej armii oraz polski samolot wczesnego ostrzegania.

Wojsko przekazało również, że rakiety i dron nie zostały zestrzelone. - Nie było użycia uzbrojenia tej nocy, nie było warunków wszystkich spełnionych do użycia systemu uzbrojenia - wyjaśnił Nowak.

Kontekst rakiet w Polsce. Wielki atak na Ukrainę

W nocy z czwartku na piątek Rosja przeprowadziła duży atak na Ukrainę. Jak podał generał Nowak, Rosja użyła 26 pocisków Kalibr, 72 pocisków Ch-101, 503 drony z czego 202 z napędem odrzutowym. Podczas ataku wykorzystali w sumie 11 bombowców strategicznych Tu-95 i Tu-160.

Nowak dodał, że głównym celem Rosjan były mosty i infrastruktura energetyczna na Ukrainie.

Służby, które badają sprawę w Polsce, na razie nie przesądzają, czy rakiety i dron wleciały nad Polskę celowo, czy przez przypadek. Władysław Kosiniak-Kamysz przekazał, że naruszenie przestrzeni powietrznej było prowokacją Federacji Rosyjskiej.

Nie chcę zostawiać żadnego pola do interpretacji. Wiemy na pewno, że to, co spadło na polskiej ziemi, jest z Rosji

Dodatkowe informacje przekazał Donald Tusk. Zaznaczył, że trzy obiekty w Polsce były rosyjskie i jeden z nich eksplodował.

- Nie chcę zostawiać żadnego pola do interpretacji. Wiemy na pewno, że to, co spadło na polskiej ziemi, jest z Rosji (…). To nie tylko moja ocena, ale też partnerów zagranicznych, sekretarza generalnego NATO, nie wygląda to na przypadek (…) - zaznaczył szef rządu.

- Jestem ostrożny, ale wydaje się, że jednak mamy do czynienia z intencjonalną prowokacją. Nieprzypadkowo spadły te obiekty blisko miejsca, gdzie odbywają się manewry wojsk koalicji chętnych w Nowej Dębie - oświadczył premier.

Podkreślił, że związek prowokacji z manewrami w Nowej Dębie to na razie hipoteza.

Jakub Krzywiecki



