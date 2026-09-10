31 lipca poseł Wojciech Król stracił immunitet, ale Sejm nie zgodził się na jego zatrzymanie. To odpowiedź na wniosek Prokuratury Europejskiej (PE) z 4 maja 2026 roku, która dopatrzyła się w postępowaniu posła Króla licznych nieprawidłowości.

29 lipca do polskiego parlamentu wpłynął kolejny wniosek od tego samego podmiotu. PE w toku śledztwa natrafiła na nowe wątki. Zdaniem śledczych, jeszcze dobitniej wskazują, że wobec Króla powinny zostać zastosowane środki zapobiegawcze w postaci aresztu. Grozi mu bowiem surowa, bezwzględna kara pozbawienia wolności.

Co to za nowe wątki? Do wniosku Prokuratury Europejskiej dotarli dziennikarze Polsat News Marcin Fijołek i Adrian Żuchewicz, a pierwsze ustalenia zaprezentowali w podcaście "Polityczny WF" Marcin Fijołek i Piotr Witwicki. Znamy więcej szczegółów w tej sprawie.

Nowy odcinek podcastu "Polityczny WF":

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"Polityczny WF": Mercedes, Tajlandia, lista wpływów. Wiemy, co zarzucają posłowi KO INTERIA.PL

Wycieczki, auto "na bombach" i obietnica wysokiej prowizji

PE wskazuje na dwa możliwe przestępstwa z art. 230 Kodeksu karnego. Pierwszy opiera się na współpracy polityka z jednym z przedsiębiorców z branży motoryzacyjnej.

Według Prokuratury Europejskiej Król miał od niego przyjąć 2,5 tys. euro łapówki, korzystać z luksusowego Mercedesa klasy V podczas dwóch wyjazdów rekreacyjnych do Włoch, a także polecieć na opłaconą wycieczkę do egzotycznej Tajlandii.

Biznesmen miał opłacić kosztowne loty i apartament dla dwóch osób, z czego polityk miał skorzystać.

Przedsiębiorca ten zajmuje się produkcją samochodów specjalistycznych przeznaczonych dla służb. To m.in. radiowozy, wozy ratowniczo-gaśnicze, cysterny.

Do spółki należy też inna firma, która specjalizuje się w produkcji podnośników pożarniczych, montażowych, w tym dla podmiotów z branży energetycznej. Jedna ze spółek miała kłopoty finansowe, a druga pomogła jej wsparciem w kwocie 100 mln zł.

Król, powołując się na wpływy, miał obiecać biznesmenowi zajmującemu kluczowe miejsce w obu spółkach pośrednictwo w załatwianiu korzystnych kontraktów z instytucjami państwowymi, takimi jak MON, MSWiA i kilkanaście innych. Dzięki tym umowom spółki miały wyjść na prostą.

Polityk miał zobowiązać się też pomóc przedsiębiorcy w podpisaniu kontraktu na dostawę sprzętu z podmiotem z Wietnamu, który miał opiewać na kwotę 100 mln zł.

Według śledczych Król zagwarantował sobie 3-proc. prowizję od tej umowy, czyli zarobiłby na tym 3 mln zł. Umowa jednak nigdy nie weszła w życie.

Ponadto Prokuratura Europejska zawarła we wniosku zapis dotyczący niezgodnego z prawem zamontowania w samochodzie "koguta" przeznaczonego dla pojazdów specjalnych i uprzywilejowanych.

Na życzenie Króla miała taką usługę wykonać firma przedsiębiorcy, tak by m.in. dzięki sygnalizacji świetlno-dźwiękowej polityk mógł sprawniej przekraczać wschodnią granicę RP.

Luksusowa willa i darmowy samochód dla polityka KO

Drugie zarzucane posłowi przestępstwo pochodzi z tego samego paragrafu. Tyle tylko, że w tym przypadku występuje inny przedsiębiorca - deweloper, który działa w budownictwie mieszkaniowym i branży energetycznej.

Król miał od niego otrzymać korzyść majątkową w postaci opłacenia wykończenia i wyposażenia luksusowej willi w Tychach, wycenianej na 3,8 mln zł.

To Król miał decydować, jak zostanie wykończona oraz jakie sprzęty i meble się w niej znajdą.

I choć oficjalnie willa nie była jego własnością, polityk mieszkał w tym budynku, za co formalnie miał płacić czynsz w wysokości 5 tys. zł miesięcznie. Zdaniem PE to stawka znacznie zaniżona, bo te rynkowe oscylują w granicach 12-26 tys. zł miesięcznie.

Z ustaleń śledczych wynika, że polityk od dewelopera dostał do wyłącznego korzystania samochód marki BMW (ten sam, w którym inny wspomniany przedsiębiorca zamontował "koguty" - red.).

Król z pojazdu korzystał nieodpłatnie, nie musiał go ubezpieczać czy serwisować, a zdaniem PE dzięki temu zaoszczędził przynajmniej 4 tys. zł rocznie.

Deweloper miał problemy, które wynikały z potrzeby dopasowania profilu działalności do zmieniających się wymogów prawnych oraz kłopotów we współpracy z partnerami, którymi były m.in. spółki z udziałem Skarbu Państwa.

PE zarzuca politykowi, że ten znów podjął się pośrednictwa między firmą prywatną a instytucjami państwowymi.

Powołując się na wpływy w Ministerstwie Klimatu, Ministerstwie Energii oraz Ministerstwie Aktywów Państwowych miał pomagać przedsiębiorcy w realizacji projektów w zakresie budowy czy modernizacji różnych elementów związanych z transformacją energetyczną kraju. PE szacuje, że działania Króla pozwoliłyby na zawarcie kontraktów na kwotę 100 mln zł.

Przy okazji PE zarzuca politykowi, że ten w podobny sposób działał na rynku lokalnym.

Król miał podjąć się pośrednictwa w załatwieniu sprawy polegającej na niewstrzymaniu przez prezydenta Siemianowic Śląskich przetargu publicznego nieruchomości, którą zainteresowana była spółka biznesmena. Firma chciała zakupić grunt, na którym powstałyby parkingi obok osiedla, które wybudowała.

Wizyta CBA i kłopotliwa aplikacja

Polityk prawdopodobnie zdawał sobie sprawę, że niektóre jego zachowania mogą budzić wątpliwości. 23 kwietnia odwiedzili go funkcjonariusze CBA.

Przed wydaniem telefonu polityk miał usuwać korespondencję w aplikacji WhatsApp prowadzoną z jednym i drugim biznesmenem. Aparat trafił do techników. Śledczy odzyskali i zabezpieczyli w pamięci telefonu usunięte informacje.

PE ustalenia opiera też na wiadomościach wymienianych również bezpośrednio między samymi biznesmenami. Obaj panowie złożyli też częściowe wyjaśnienia w sprawie.

W ich przypadku sąd zastosował areszt tymczasowy. Przesłuchano też innych świadków, którzy opisali m.in. mechanizmy finansowania modernizacji służb mundurowych. PE opiera się też na wycenach rzeczoznawców dotyczących m.in. wynajmu nieruchomości czy pojazdów.

Jak czytamy w uzasadnieniu wniosku, PE w drugiej połowie maja 2026 roku pozyskała "nowe dowody wskazujące na duże prawdopodobieństwo popełnienia przez Wojciecha Króla kolejnych przestępstw korupcyjnych".

Wskazuje też, że każdy z czynów opisanych w tym wniosku zagrożony jest karą do ośmiu lat pozbawienia wolności. Jak podkreśla PE, "tego rodzaju przestępstwa cechują się szczególnie wysoką szkodliwością społeczną".

W ocenie Prokuratury Europejskiej realna jest kara bezwzględnego więzienia, co może motywować polityka do "wywierania bezprawnego wpływu na tok prowadzonego postępowania".

W dalszej części czytamy, że "wyłącznie tymczasowe aresztowanie jest w stanie zabezpieczyć nieprzeprowadzone dotychczas dowody przed bezprawnym wpływem ze strony Wojciecha Króla. Na obecnym etapie śledztwa żaden inny środek zapobiegawczy o charakterze wolnościowym nie pozwoli na tego rodzaju kontrolę zachowania Wojciecha Króla".

Wniosek trafił już do polskiego Sejmu. Kilka dni temu Król przestał pełnić funkcję wiceprzewodniczącego Koalicji Obywatelskiej.

Łukasz Szpyrka



