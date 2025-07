Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) przewiduje dla ubezpieczonych darmową rehabilitację w Centrach Rehabilitacji Rolników KRUS . Każdy turnus trwa 21 dni i podobnie jak pobyt w sanatoriach dla emerytów z NFZ, obejmuje liczne zabiegi lecznicze. Celem rehabilitacji jest przywrócenie do zdrowia lub ograniczenie inwalidztwa do poziomu pozwalającego na dalsze wykonywanie pracy w gospodarstwie.

Rolnicy mogą korzystać z oferowanych pobytów w sanatorium nie częściej niż co 12 miesięcy . Wyjątkiem są osoby pobierające zasiłek chorobowy lub okresową rentę z tytułu czasowej niezdolności do pracy. W ich przypadku kolejne świadczenie rehabilitacyjne może zostać przyznane już po upływie sześciu miesięcy od ostatniego pobytu w sanatorium.

Osoba składająca wniosek musi być ubezpieczona w KRUS w pełnym zakresie wraz z ubezpieczeniem chorobowym i wypadkowym co najmniej przez 18 miesięcy przed złożeniem wniosku. Ponadto musi pobierać rentę rolniczą z tytułu niezdolności do pracy i być w stanie samodzielnie egzystować.

Z pobytu w Centrach Rehabilitacji Rolników KRUS od 2023 roku mogą skorzystać także emeryci pobierający emeryturę rolniczą. Co ważne, emeryci po odbyciu leczenia w centrach KRUS mogą dalej ubiegać się o skierowanie do sanatorium finansowanego z NFZ .

O potrzebie wyjazdu na turnus do sanatorium decyduje lekarz. To on określa stan zdrowia i zgłasza ewentualną potrzebę leczenia w ośrodku. Wniosek wypełniony przez lekarza wraz ze zleconymi badaniami należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty w oddziale regionalnym bądź placówce terenowej Kasy. Każdy chory ma na to sześć miesięcy.