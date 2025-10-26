Co przyniesie pogoda we Wszystkich Świętych? Prognozy mogą zaskoczyć

Joanna Mazur

Oprac.: Joanna Mazur

Prognozy pogody na 1 listopada zapowiadają się obiecująco. Jeśli się potwierdzą, to w dniu Wszystkich Świętych można spodziewać się dwucyfrowej, dodatniej temperatury. Słupki rtęci mogą pokazać nawet do 20 stopni Celsjusza, ale nie zabraknie jednak nieprzyjemnych zjawisk, w tym porywów wiatru.

Pogoda na Wszystkich Świętych. Prognozy na 1 listopada mogą pozytywnie zaskoczyć
Pogoda na Wszystkich Świętych. Prognozy na 1 listopada mogą pozytywnie zaskoczyć Artur Widak/NurPhotoAFP

W skrócie

  • Jesień w Polsce przynosi intensywne opady deszczu i silny wiatr, który miejscami w górach osiąga nawet 140 km/h.
  • W ostatnich dniach października oraz 1 listopada spodziewane są przelotne opady, ale także wysokie jak na tę porę roku temperaturami, sięgającymi do 17–20 stopni Celsjusza na południu i w centrum kraju.
  • W dzień Wszystkich Świętych należy spodziewać się dużego zachmurzenia z przejaśnieniami i okresowymi silnymi podmuchami wiatru.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Jesień na dobre rozgościła się w Polsce, co widać chociażby po intensywnych opadach deszczu, które w ostatnim czasie nawiedzają kraj. Doskwiera także silny wiatr, którego porywy sięgają do 70 km/h, a w Karkonoszach nawet do 140 km/h.

Ostatnie dni października, według prognoz, mają wyglądać bardzo podobnie. Przelotne opady deszczu, wiatr, a w rejonach podgórskich i górach można spodziewać się opadów śniegu. 

Pogoda. Koniec października przyniesie deszcz, ale i dwucyfrowe temperatury

Synoptycy prognozują, że 31 października w kraju panować będzie duże zachmurzenie z większymi przejaśnieniami, a miejscami wystąpią opady deszczu.

Temperatura minimalna wyniesie od 7 do 12 stopni, a maksymalna - od 11-12 na północy do 17 stopni na południu Polski.

Zobacz również:

Pogoda na Wszystkich Świętych i Zaduszki zapowiada się bardzo przyjemnie. Niewykluczone, że miejscami będzie do 20 stopni Celsjusza
Polska

Pogoda szykuje niespodziankę na Wszystkich Świętych i Zaduszki. Duże zmiany

Jakub Wojciechowski
Jakub Wojciechowski

    Wiatr będzie słaby, w rejonach podgórskich Karpat umiarkowany i porywisty, lokalnie w porywach do 60 km/h, z kierunków południowych. Co jednak czeka nas w pogodzie na 1 listopada, w dniu Wszystkich Świętych?

    Wszystkich Świętych 2025. Jaka prognoza pogody na 1 listopada?

    Jeśli dotychczasowe prognozy się sprawdzą, to w ciągu dnia na Wszystkich Świętych w niemal całej Polsce słupki rtęci mogą wskazać dwucyfrowe wartości.

    Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej prognozuje na 1 listopada duże zachmurzenie z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami na południowym zachodzie. Okresami wystąpią opady deszczu, które na wschodzie kraju mogą być chwilami intensywne.

    Tego dnia termometry mogą pokazać nawet 17 stopni Celsjusza m.in. w Małopolsce czy na Dolnym Śląsku. W większości kraju prognozowane jest 14 stopni Celsjusza, także w centrum.

    Natomiast jak podaje portal Twoja Pogoda, "w weekend 1-2 listopada temperatura przeważnie przekroczy 15 stopni, a na południu i w centrum sięgnie nawet około 20 stopni w cieniu". Wrócą jednak silne podmuchy wiatru.

    Zobacz również:

    W sobotę pochmurnie i deszczowo (zdj. ilustracyjne)
    Polska

    Pochmurny i deszczowy weekend. Uwaga na silny wiatr

    Artur Pokorski
    Artur Pokorski
    "Śniadanie Rymanowskiego": Konwencja zjednoczeniowa KOPolsat News

    Najnowsze