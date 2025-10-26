W skrócie Jesień w Polsce przynosi intensywne opady deszczu i silny wiatr, który miejscami w górach osiąga nawet 140 km/h.

W ostatnich dniach października oraz 1 listopada spodziewane są przelotne opady, ale także wysokie jak na tę porę roku temperaturami, sięgającymi do 17–20 stopni Celsjusza na południu i w centrum kraju.

W dzień Wszystkich Świętych należy spodziewać się dużego zachmurzenia z przejaśnieniami i okresowymi silnymi podmuchami wiatru.

Jesień na dobre rozgościła się w Polsce, co widać chociażby po intensywnych opadach deszczu, które w ostatnim czasie nawiedzają kraj. Doskwiera także silny wiatr, którego porywy sięgają do 70 km/h, a w Karkonoszach nawet do 140 km/h.

Ostatnie dni października, według prognoz, mają wyglądać bardzo podobnie. Przelotne opady deszczu, wiatr, a w rejonach podgórskich i górach można spodziewać się opadów śniegu.

Pogoda. Koniec października przyniesie deszcz, ale i dwucyfrowe temperatury

Synoptycy prognozują, że 31 października w kraju panować będzie duże zachmurzenie z większymi przejaśnieniami, a miejscami wystąpią opady deszczu.

Temperatura minimalna wyniesie od 7 do 12 stopni, a maksymalna - od 11-12 na północy do 17 stopni na południu Polski.

Wiatr będzie słaby, w rejonach podgórskich Karpat umiarkowany i porywisty, lokalnie w porywach do 60 km/h, z kierunków południowych. Co jednak czeka nas w pogodzie na 1 listopada, w dniu Wszystkich Świętych?

Wszystkich Świętych 2025. Jaka prognoza pogody na 1 listopada?

Jeśli dotychczasowe prognozy się sprawdzą, to w ciągu dnia na Wszystkich Świętych w niemal całej Polsce słupki rtęci mogą wskazać dwucyfrowe wartości.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej prognozuje na 1 listopada duże zachmurzenie z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami na południowym zachodzie. Okresami wystąpią opady deszczu, które na wschodzie kraju mogą być chwilami intensywne.

Tego dnia termometry mogą pokazać nawet 17 stopni Celsjusza m.in. w Małopolsce czy na Dolnym Śląsku. W większości kraju prognozowane jest 14 stopni Celsjusza, także w centrum.

Natomiast jak podaje portal Twoja Pogoda, "w weekend 1-2 listopada temperatura przeważnie przekroczy 15 stopni, a na południu i w centrum sięgnie nawet około 20 stopni w cieniu". Wrócą jednak silne podmuchy wiatru.

