W piątkowym wydaniu "Rzeczpospolitej" opublikowano sondaż IBRiS, w którym zapytano ankietowanych, co powinno się stać z obecnie obowiązującym prawem dotyczącym zakazu aborcji.

Jak wykazało badanie, największa grupa, bo 56,8 proc. ankietowanych "uważa, że aborcja powinna być dopuszczalna do 12. tygodnia życia płodu". "Około jednej trzeciej badanych wolałoby tzw. kompromis aborcyjny sprzed wyroku TK, w wyniku którego prawo zaostrzono. Tylko 11,5 proc. opowiedziało się za obecnym stanem prawnym" - czytamy.

Polska "Aborcja to zabójstwo". Projekt odrzucony w pierwszym czytaniu

Sondaż. Polacy chcą przeprowadzenia referendum

Gazeta informuje, że "największa grupa popierająca obecny zakaz to wyborcy Zjednoczonej Prawicy, choć nawet wśród nich więcej jest osób, które opowiadają się za kompromisem". "Dostęp do aborcji to jeden z tematów rozkręcającej się kampanii wyborczej" - podkreśla.

Z sondażu wynika również, że 45,8 proc. badanych pozytywnie ocenia pomysł przeprowadzenia w tej sprawie referendum, zgłoszony przez PSL i Polskę 2050. Dodano natomiast, że "przeciwnego zdania jest 42,8 proc. badanych, a 11,4 proc. nie ma w tej sprawie zdania".

Sondaż IBRiS dla "Rzeczpospolitej" wykonano w dniach 3-4 marca metodą telefonicznych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI) na 1100-osobowej grupie respondentów.