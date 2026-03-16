W pierwszym takim sondażu Polki i Polaków zapytano, jak ocenia pani/pan decyzję prezydenta Karola Nawrockiego o zawetowaniu SAFE?

Łącznie 33,8 proc. pozytywnie ocenia ruch głowy państwa - 22,7 proc. Wskazało odpowiedź "zdecydowanie dobrze", a "raczej dobrze" 11,1 proc.

Odmiennego zdania jest z kolei łącznie 56,9 proc., z czego odpowiedź "raczej źle" wskazało 14,5 proc. respondentów, a odpowiedź "zdecydowanie źle" 42,4 proc.

Wyniki sondażu podzielono następnie m.in. ze względu na płeć badanych. Dzięki temu wiemy, że kobiety w zdecydowanej większości negatywnie oceniają weto Karola Nawrockiego - 52,6 proc. wybrało odpowiedź "zdecydowanie źle" a 15,8 proc. "raczej źle". Przeciwnego zdania było z kolei 17,7 proc ("zdecydowanie dobrze") oraz 9,8 proc. ("raczej dobrze"). Ponadto 4,1 proc. pań stwierdziło, że "trudno powiedzieć".

W przypadku mężczyzn wyniki prezentowały się nieco bardziej wyrównanie - 28,2 proc. wybrało odpowiedź "zdecydowanie dobrze", a 12,4 proc. "raczej dobrze". Negatywną ocenę wobec decyzji prezydenta wyraziło natomiast - 31,3 proc. ("zdecydowanie źle") oraz 13,1 proc. ("raczej źle"). Opcję "trudno powiedzieć" wybrało z kolei 15 proc. przebadanych panów.

Respondentów podzielono także ze względu na wiek. Z badania wynika, że najbardziej negatywne w stosunku do decyzji głowy państwa są osoby w wieku 60-69 lat - 65,2 proc. Z kolei największe poparcie dla weta Karola Nawrockiego wyraziły osoby 70+ - 40,4 proc.

W trakcie badania Polaków zapytano także o ich preferencje wyborcze z 2023 roku. Dzięki temu wiemy, że wśród wyborców PiS decyzja prezydenta cieszy się 86,5 proc. poparciem. Przeciwnego zdania było natomiast 11,3 proc., a od głosu wstrzymało się 2,1 proc. wyborców partii Jarosława Kaczyńskiego.

Zdecydowanie inaczej wyniki rozłożyły się wśród wyborców Koalicji Obywatelskiej. Tam weto Karola Nawrockiego pozytywnie ocenia 5,1 proc. wyborców. Negatywnie na temat decyzji prezydenta wypowiedziało się natomiast 93,8 proc, a 1,1 wybrało odpowiedź "trudno powiedzieć".

W przypadku Trzeciej Drogi (PSL i Polski 2050) pozytywnie decyzję prezydenta oceniło 8,8 proc., a negatywnie 91,2 proc. przebadanych. Ponadto nikt nie wstrzymał się od głosu. Z kolei wśród wyborców Nowej Lewicy 27,3 proc. pozytywnie, a 67,5 proc negatywnie podeszło do weta Nawrockiego. W przypadku tej partii opcję "trudno powiedzieć" zadeklarowało 5,2 proc.

W przypadku Konfederacji 44,1 proc wyborców tej partii w wyborach z 2023 roku pozytywnie oceniło decyzję Karola Nawrockiego, a 31 proc. negatywnie. Ponadto 24,9 proc. wybrało opcję "trudno powiedzieć".

Sondaż Instytut Badań Rynkowych i Społecznych (IBRiS) przygotowany dla Polsat News został wykonany na próbie 1000 dorosłych Polaków w dniach 13-15 marca metodą kwestionariuszy telefonicznych wspomaganych komputerowo (CATI).

Przypomnijmy, że prezydent Karol Nawrocki ogłosił weto w sprawie rządowej ustawy wdrażającej unijny mechanizm SAFE w zeszły czwartek. - Problem z europożyczką SAFE nie dotyczy tylko pieniędzy, dotyczy także zasad - mówił prezydent.

- O tych pieniądzach, naszym bezpieczeństwie, nie będą decydowały wyłącznie polskie władze. SAFE to mechanizm, w którym Bruksela poprzez tzw. zasadę warunkowości może arbitralnie wstrzymać finansowanie, a nasze państwo i tak nadal będzie musiało spłacać ten dług - dodał.

Karol Nawrocki przyznał, że konstytucja dopuszcza przekazywanie części kompetencji organizacjom międzynarodowym, ale - jak podkreślił - "stawia granice".

- Nie można przekazać kompetencji stanowiących istotę suwerenności państwa, a jedną z nich jest kontrola nad siłami zbrojnymi - powiedział.

Prezydent zagroził też rządowi, że jeśli spróbuje pozyskać środki z SAFE bez ustawy, może narazić się na konsekwencje karne.

- Przestrzegam, że wszelkie próby zagranicznego zadłużania naszego kraju w sposób pozaprawny, tylnymi drzwiami, wcześniej czy później spotkają się z odpowiedzialnością zarówno polityczną, jak i prawną - oświadczył.

