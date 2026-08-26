W skrócie Polacy najczęściej wskazują spory wokół zbrodni wołyńskiej, świadczenia społeczne i rosyjską propagandę jako powody pogorszenia stosunku do Ukraińców.

Badanie CBOS wykazało wyraźny podział polityczny w ocenach przyczyn niechęci wobec Ukraińców, zależnie od sympatii politycznych.

Zwolennicy obozu rządzącego najczęściej za główny powód uważają rosyjską propagandę, natomiast sympatycy opozycji najczęściej wskazują spory o Wołyń.

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Najczęściej wskazywaną przez Polaków przyczyną pogorszenia stosunku do Ukraińców są spory dotyczące zbrodni wołyńskiej i polityki historycznej.

Tak wskazuje 45,4 proc. uczestników badania zleconego przez "DGP" i przeprowadzonego przez CBOS w dniach 17-20 sierpnia 2026 roku na grupie tysiąca dorosłych osób.

Badanie CBOS: Polacy wskazali, co pogarsza ich stosunek do Ukraińców

Na drugim miejscu (36,4 proc.) jest zakres świadczeń społecznych przysługujących Ukraińcom w Polsce. 26,2 proc. ankietowanych wymienia aktywność rosyjskiej propagandy i dezinformacji w internecie, a 24,4 proc. - działania lub wypowiedzi ukraińskich polityków na temat Polski.

17,8 proc. badanych wskazuje na osobiste doświadczenia w kontaktach z Ukraińcami i tylko 7,6 proc. wyraża zdanie, że stosunek Polaków do Ukraińców nie pogorszył się.

Sondaż. Co pogarsza stosunek Polaków do Ukraińców?

Jak podaje "DGP", wśród zwolenników obozu rządzącego najczęściej wskazywaną przyczyną jest rosyjska propaganda (49,5 proc.), następnie Wołyń (37,2 proc.) i świadczenia (24,6 proc.).

Działania ukraińskich polityków wymienia w tej grupie wyborców 18,3 proc., a osobiste doświadczenia Polaków w kontaktach z Ukraińcami - 9,6 proc.

W przypadku sympatyków opozycji - jak czytamy w ""DGP" - to widzą oni sytuację niemal odwrotnie. Dominują wskazania sporów o Wołyń (55,1 proc.), następnie o świadczenia (47,8 proc.) i działania i wypowiedzi ukraińskich polityków (35,6 proc.) oraz osobiste doświadczenia. (20,9 proc.).



