Osoby po 65. roku życia oraz dzieci do 18. roku życia mogą skorzystać z darmowych leków. Warunkiem jest postawienie przez lekarza symbolu "S" lub "DZ" na recepcie.

Aktualny wykaz leków bezpłatnych zawiera ponad 3600 leków dla seniora i 2600 leków dla dzieci. Obecny koszt programu szacowany jest na 415 mln. zł rocznie.

Leki dla seniorów. Co oznacza symbol "S" na recepcie?

Seniorzy na swoich receptach w polu "uprawnienia" mogą zobaczyć symbol "S". Upoważnia on ich do bezpłatnego odebrania leku w aptece. Wszystko dzięki państwowemu programowi zapewniającemu bezpłatne leki dla osób po 65. r. życia.

Program nieustannie się zmienia. Jeszcze przed 30 sierpnia 2023 r. na bezpłatne leki mogły liczyć jedynie osoby po 75. roku życia. Dziś próg wiekowy został obniżony. Ponadto 14 lutego 2025 roku weszły w życie ustalenia, które znacznie ułatwiły dostęp do medykamentów znajdujących się na wykazie leków bezpłatnych dla seniora.

Kto może wystawić receptę z symbolem "S"?

Zgodnie z ustawą z 5 grudnia 2024 roku o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych ustaw, które weszły w życie 14 lutego 2025 r. recepty z symbolem "S" mogą wystawić:

lekarz - bez względu na specjalizację,

osoby uprawnione do wystawiania recept zarówno w gabinetach z podpisaną umową z NFZ, jak i prywatnych - dotyczy to także dentystów, pielęgniarki POZ, felczerów czy farmaceutów,

osoby mające uprawnienia do wystawiania recept, ale nie wykonujące już swojego zawodu, wypisujące recepty "pro auctore" i "pro familiae".

Możliwe jest także wystawienie przez osoby uprawnione recepty rocznej z symbolem "S".

Bezpłatne leki dla seniora. Kto jest uprawniony?

Samo osiągniecie 65 lat w dniu wystawienia recepty nie uprawnia jednak do otrzymania darmowych leków. Dodatkowo muszą zostać spełnione następujące kryteria:

pacjent musi mieć prawo do świadczeń w ramach NFZ,

lek musi znajdować się na wykazie leków bezpłatnych. Wykaz ten aktualizowany jest co dwa miesiące,

lekarz musi zdiagnozować u pacjenta schorzenie, które leczone jest lekiem znajdującym się na wykazie bezpłatnych leków.

Bezpłatne leki senior może odebrać w każdej aptece. Warunkiem jest jednak wpisanie przez lekarza na recepcie symbolu "S".

Do odebrania bezpłatnych leków uprawnieni są również obywatele Ukrainy, którzy przybyli do Polski w związku z konfliktem zbrojnym i którym nadano numer PESEL. Reguluje to ustawa z 12 marca 2022 o pomocy obywatelom Ukrainy.

Bezpłatne leki dla seniorów. Jakie znajdują się na wykazie?

Ministerstwo zdrowia co dwa miesiące aktualizuje wykaz bezpłatnych leków dla seniora. Obecnie zawiera on 3662 pozycji. Obejmuje on leki m.in.:

antyhistaminowe,

hipoglikemizujace,

hormonalne,

immunosupresyjne,

przeciwbólowe,

przeciwzakaźne,

stosowane przy nadciśnieniu czy chorobach układu pokarmowego.

Aktualny wykaz z dnia 17 czerwca 2025 r. można znaleźć na stronie rządowej. Dostępny jest także po zalogowaniu się na Internetowe Konto Pacjenta oraz w aplikacji MojeIKP.