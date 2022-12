Co dalej z ustawą o Sądzie Najwyższym? Premier zaprasza ziobrystów

Projekt nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym został zdjęty z porządku obrad - poinformował w czwartek rzecznik PiS Rafał Bochenek. Na godz. 16:30 planowano wcześniej pierwsze czytanie tego projektu w Sejmie. Przeciwna zmianom w SN jest Solidarna Polska, koalicjant PiS.



Solidarna Polska oczekuje od premiera, by spotkał się z nami i wskazał drogę wyjścia z tej sytuacji - mówił wcześniej Zbigniew Ziobro. Jak tłumaczył: - Jesteśmy gotowi udzielić wsparcia, ale jako że to premier wziął na siebie odpowiedzialność za tę sytuację, chcemy, żeby drogę wyjścia zarysował właśnie on.



Reklama

Wkrótce więcej informacji.