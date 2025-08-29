W skrócie Prezydent Radomia apeluje o rozsądek i spokój w podejmowaniu decyzji dotyczących pokazów lotniczych po katastrofie F-16.

Tegoroczne Radom Air Show zostaje odwołane, ale miasto jest gotowe do organizacji wydarzenia w przyszłości.

Tragedia śmierci pilota miała osobisty wymiar dla prezydenta i całego środowiska lotniczego, miasto udziela wsparcia rodzinie i służbom.

Po katastrofie F-16 podczas prób przed Radom Air Show Władysław Kosiniak-Kamysz ogłosił, że tegoroczne pokazy zostaną odwołane. W przestrzeni publicznej pojawiają się też głosy dotyczące zasadności organizacji tego rodzaju wydarzeń.

Wątpliwości co do tego, że nie warto z nich rezygnować nie ma prezydent Radomia Radosław Witkowski, który w rozmowie z Polsat News stwierdził, że do sprawy należy podejść w sposób wyważony.

Katastrofa F-16. Co dalej z pokazami Radom Air Show? Prezydent Radomia komentuje

- Przy podejmowaniu dalszych decyzji, jeśli chodzi o pokazy lotnicze, potrzebny jest spokój i rozsądek. One nie muszą się odbyć za tydzień, za miesiąc, na pewno mogą się odbyć w roku 2027, tak jak były planowane. Co do formuły, to oczywiście wszystko jest po stronie wojskowej - przekonywał Radosław Witkowski.

Jednocześnie samorządowiec jest też przekonany, że decyzja o odwołaniu tegorocznych pokazów jest ze wszech miar słuszna. - Wczoraj (w czwartek - red.) z niepokojem wsłuchiwałem się w konferencję wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza. Bałem się tych słów, natomiast to, że ta edycja, która miała się odbyć w sobotę i niedzielę została odwołana, to coś zupełnie naturalnego. Wszyscy byliśmy na to gotowi - zapewnił.

Witkowski wskazał, że pomimo tragedii, zarówno samorząd jak i mieszkańcy Radomia są gotowi na to, by dalej pełnić funkcję gospodarzy pokazów lotniczych. - Choćby w nocy o północy, tak pół żartem pół serio, ale w XXI w. to już kolejna edycja i zawsze Radom był najlepszym miastem i miejscem do organizacji tego typu pokazów - powiedział.

Maciej "Slab" Krakowian zginął w katastrofie. "Naprawdę wielki człowiek"

Prezydent Radomia przyznał, że miał okazję rozmawiać z mjr Maciejem Krakowianem tydzień temu. - To wielki żal, smutek i poczucie straty, bo ta tragedia ma swój wymiar taki osobisty. Zginął żołnierz, pilot, naprawdę wielki człowiek - mówił.

- Oprócz tego, że miasto jest w żałobie i żałujemy, że te pokazy, które tak pięknie promują Radom nie tylko w Polsce, ale i w Europie, się nie odbędą, to wszyscy oczywiście łączymy się z bliskimi pana majora. Ja składam wyrazy współczucia rodzinie, bliskim, ale także całemu środowisku lotniczemu, bo to straszny cios, który spadł w dniu święta polskiego lotnictwa - mówił Witkowski.

Prezydent zapewnił, ze miasto udziela wszelkiej możliwej pomocy, a straż miejska i pogotowie ratunkowe brały udział w akcji ratowniczej i zabezpieczaniu miejsca katastrofy.

Do katastrofy polskiego myśliwca F-16 doszło w czwartek po godz. 19 w okolicach lotniska w Radomiu. Za sterami maszyny siedział Maciej "Slab" Krakowian. Pilot nie zdążył się katapultować.

- Nikt inny nie odniósł obrażeń. Na miejscu działają wszystkie służby, trwają prace zabezpieczające - informował na zwołanej wkrótce po tragedii konferencji prasowej Władysław Kosiniak-Kamysz.

