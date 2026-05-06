Co dalej z fundacją Litewki? Pojawił się komunikat, "jesteśmy zgodni"

Marcin Czekaj

Marcin Czekaj

"Jesteśmy zgodni, że najlepszą możliwą formą uczczenia jego pamięci, jest dalsze, wspólne realizowanie tego, co sobie wymarzył" - napisali przedstawiciele fundacji Łukasza Litewki w liście otwartym do jego sympatyków. W oświadczeniu podkreślono, że decyzja została podjęta po rozmowie z rodziną zmarłego posła. We wpisie nie zabrakło też ciepłych słów na temat współpracy z Litewką.

Łukasz Litewka w eleganckiej marynarce i białej koszuli, stojący na tle jasnego budynku.
Łukasz Litewka zmarł tragicznie w wypadku WOJCIECH OLKUSNIK East News

W skrócie

  • Przedstawiciele fundacji Łukasza Litewki poinformowali o kontynuowaniu realizacji jego wizji i celów.
  • Decyzja została podjęta po rozmowie z rodziną zmarłego.
  • Łukasz Litewka zmarł w wyniku wypadku drogowego, a kierowca, który spowodował kolizję, usłyszał zarzut nieumyślnego naruszenia zasad poruszania się w ruchu drogowym.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Na profilu Łukasza Litewki w serwisie Facebooku pojawił się list otwarty dotyczący dalszego działania jego fundacji #teamLitewka. Na samym wstępie przedstawiciele organizacji podkreślili, że "ostatni czas był dla wszystkich bardzo trudny".

"Wielu zadawało pytanie - co dalej? My także. Pogrążeni w żałobie, szoku i poczuciu niesprawiedliwości, czuliśmy bezradność, nie znajdując jednoznacznej odpowiedzi. Bo podobnie jak wy, robiliśmy wszystko dla Łukasza. Wspólnie cieszyliśmy się z sukcesów, wspieraliśmy w trudach, pokonywaliśmy przeszkody i szukaliśmy rozwiązań wspierających tę niezwykłą moc, którą obdarowywał innych" - napisano w komunikacie.

Co z fundacją Łukasza Litewki? Przedstawiciele organizacji zabrali głos

We wpisie zaznaczono, że określenie dalszych losów #teamLitewka nie byłoby możliwe bez rozmowy z najbliższymi zmarłego, czyli z jego rodzicami i bratem. Ostatecznie dyskusja na ten temat miała miejsce w środę.

"Jesteśmy zgodni, że najlepszą możliwą formą uczczenia jego pamięci, jest dalsze, wspólne realizowanie tego, co sobie wymarzył" - podkreślono w oświadczeniu.

Zobacz również:

Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty odpowiada ws. Łukasza Litewki
Polska

"To jest obrzydliwe". Czarzasty odpowiada Nawrockiemu ws. Litewki

Mateusz Balcerek
Mateusz Balcerek

Przedstawiciele fundacji zaznaczyli, że zdają sobie sprawę, że przed nimi "niełatwe zadanie". Mimo to uważają, że wraz z sympatykami Litewki i jego fundacji "cel nigdy nie zniknie z horyzontu".

"Dobro, którym nas zaraził, wciąż w nas jest, czujemy to w każdym uderzeniu serca. Podsycajmy ten ogień, przekazujmy go dalej i wszystkie ręce na pokład. Wierzymy, że w jakiś magiczny sposób Łukasz będzie czuwał nad nami, nad swoim jedynym i niepowtarzalnym #teamemLitewka" - czytamy.

Nie żyje Łukasz Litewka. Członkowie jego fundacji: Współpraca była zaszczytem

W oświadczeniu członkowie #teamLitewka podkreślili, że współpraca ze zmarłym parlamentarzystą była zaszczytem. Ponadto podziękowali wszystkim obserwującym i sympatykom za "setki wiadomości, telefonów, maili".

"Zachęcaliście, by trud Łukasza nie poszedł na marne i że najlepszą formą upamiętnienia jego niezwykłych dokonań, jest dalsza pomoc tym, którzy tego potrzebują" - ujawniono.

We wpisie zaznaczono, że fundacja oraz społeczność, którą Łukasz Litewka zbudował, są "jego największym pomnikiem". "Pewnie w swojej skromności Łukasz byłby zaskoczony, widząc te wszystkie piękne słowa, które dziś po śmierci są do niego kierowane z różnych stron. Zapracował i zasłużył na każde z nich" - podkreślono.

Łukasz Litewka zmarł w wypadku. Kierowca usłyszał zarzuty

Przypomnijmy, że Łukasz Litewka zmarł tragicznie w wypadku na leśnej drodze. Z ustaleń śledczych wynika, że 57-letni kierowca samochodu niespodziewanie zjechał na przeciwny pas ruchu, gdzie zderzył się z jadącym z naprzeciwka na rowerze parlamentarzystą.

Mężczyzna został zatrzymany i usłyszał zarzut spowodowania wypadku komunikacyjnego ze skutkiem śmiertelnym. W zeszłym tygodniu opuścił areszt po wpłaceniu kaucji. Grozi mu kara od sześciu miesięcy do ośmiu lat pozbawienia wolności.

Według prokuratury mężczyzna nieumyślnie naruszył zasady poruszania się w ruchu drogowym i spowodował śmierć posła. Podejrzany przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu.

Na podstawie zgromadzonych materiałów prokuratura uznała jednak, że część wyjaśnień podejrzanego "budzi wątpliwości". Wniosek o aresztowanie podejrzanego śledczy uzasadniali m.in. grożącą mu surową karą oraz obawą matactwa.

Zobacz również:

Nawrocki wspomina Litewkę. Chciał zaprosić go do swojej rady
Polska

Nawrocki o swojej relacji z Litewką. "Pragmatyka partyjna to wykluczyła"

Aleksandra Czurczak
Aleksandra Czurczak
"Polityczny WF": Hołownia uderza w Tuska. "Drugi cios"INTERIA.PL

Najnowsze