Co dalej z cenami paliw? Poznaliśmy rządowy plan "A"

Piotr Witwicki
Marcin Fijołek

Piotr Witwicki, Marcin Fijołek

Rządzący nie zrezygnują z mechanizmu "CPN", który zmniejsza koszt zakupu paliwa, ale niekoniecznie zostanie on przedłużony - dowiedzieli się autorzy "Politycznego WF-u". W Radzie Ministrów tli się nadzieja, iż powrót do rynkowych stawek na stacjach paliw nie będzie dotkliwy dla kierowców, bo ceny ropy na światowych rynkach pozostaną niższe.

Obecnie ceny paliw obniża rządowy mechanizm "CPN". Ale do kiedy tak będzie się działo?

Donald Tusk ogłosił w środę, że rząd "nie zamierza rezygnować z mechanizmu" obniżającego ceny na stacjach benzynowych, który nazywano "Ceny Paliw Niżej" (CPN). - Będziemy dmuchać na zimne. Tym bardziej, że to zimne jest ciągle bardzo gorące, szczerze powiedziawszy - tłumaczył premier, nawiązując do ogłoszenia rozejmu na Bliskim Wschodzie.

Jak nadmienił, spodziewa się "bezpośrednich konsekwencji" decyzji o zawieszeniu broni, jeśli chodzi o ceny paliw. Mają one być dostrzegalne od piątku. Z kolei przed oświadczeniem szefa rządu głos w porannym "Graffiti" na antenie Polsat News zabrał Andrzej Domański.

- To jest potężna kwota, miesięcznie 1 mld 600 mln zł, która z pieniędzy wszystkich podatników jest kierowana do tego, aby ceny paliw na stacjach były niższe - wyliczył minister finansów i gospodarki w rozmowie z Marcinem Fijołkiem.

"Polityczny WF" - nowe odcinki w serwisie Interia Wydarzenia oraz na platformach YouTube, Spotify i Podcasty Apple. Zapraszamy też na kanał nadawczy na WhatsAppie!

Czy ceny paliw pójdą w górę?

Dziennikarz, który jest też współautorem "Politycznego WF-u", powiedział w podcaście Interii, że "popytał tu i ówdzie", jaką decyzję może podjąć Rada Ministrów, jeśli chodzi o powrót do rynkowych cen paliw. - Bo dziś mamy te maksymalne ceny, sztuczną obniżkę akcyzy oraz VAT-u - przypomniał, przedstawiając szczegóły rządowego planu "A".

Zasadniczą kwestią jest to, iż z mechanizmu władza nie będzie rezygnować - on po prostu nie zostałby przedłużony. - Z tego, co udało się nam dowiedzieć, wygląda to tak, że do 15 kwietnia, do kiedy trwa obniżka akcyzy, ona pozostanie niższa, ale dłużej po prostu nie. A to oznacza, że 16 kwietnia cena o 28-29 groszy po prostu wzrośnie, chyba że zrównoważy to spadek cen ropy na rynkach - wskazał Marcin Fijołek.

Jak podkreślił, rząd ma nadzieję, że obie rzeczy - powrót do poprzedniej stawki akcyzy oraz niższe ceny ropy - wzajemnie się pokryją, a kierowcy nie zobaczą przy tankowaniu ani obniżki, ani podwyżki cen na pylonie.

- Tylko potem jest drugi schodek przy tym zejściu, czyli niższy VAT do końca kwietnia: 8 proc. zamiast 23 proc. Rząd nie zamierza przedłużyć tego terminu, a to oznacza, że tuż przed wyjazdem na majowy weekend cena diesla mogłaby skoczyć o złotówkę, a benzyny - o 85 groszy - nadmienił prowadzący "Graffiti".

Rząd ma plan "A". Ale możliwy jest scenariusz "B"

Marcin Fijołek uściślił, iż mowa o "bazowym scenariuszu na dziś". - Oczywiście przez te dwa-trzy tygodnie mogą się różne rakiety "zabłąkać", Donald Trump może zatwittować, że jednak jest "koniec cywilizacji" - zaznaczył w "Politycznym WF-ie". Oznacza to, że możliwy jest plan "B", w którym rządzący podejmują inne kroki niż pierwotnie zakładali.

W tym kontekście Piotr Witwicki zauważył, że przeciętny kierowca, tankujący paliwo, może nie mieć obecnie pojęcia, ile w tym, co płaci za paliwo, jest obniżki, czyli działań rządu. Zwrócił uwagę, iż największą zaletą programów społecznych za rządów PiS była ich "prostota" i podał przykład 500 plus.

- Kierowca zobaczył niższą cenę, ale o ile? Dlaczego? Tam jest tak namotane, tyle pomysłów, że w gruncie rzeczy - poza jakimś widmowym wyobrażeniem, że jest trochę taniej - to nie wiadomo - wskazał redaktor naczelny Interii.

Jak uzupełnił Marcin Fijołek, rząd liczy na to, że ceny ropy na rynkach nie pójdą znów w górę tylko ustabilizują się na obecnych poziomach. - Aby te 1,6 mld zł miesięcznie jednak mieć w budżecie niż nie mieć, bo miło się patrzy na stacjach paliw kierowcom, ale sytuacja budżetu nie jest dobra - skwitował w podcaście.

W nowym "Politycznym WF-ie" również o gorącej kampanii wyborczej na Węgrzech. Czy wiceprezydent USA J.D. Vance, ostrzegając przed ingerencją z zewnątrz, samemu miesza w rozgrywce między Viktorem Orbanem a Peterem Magyarem? Piotr Witwicki i Marcin Fijołek sprawdzają też, czy PiS doczekało się "efektu Czarnka". Zapraszamy do oglądania nowego odcinka podcastu.

