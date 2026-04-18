W skrócie Sobota przyniosła słoneczną i ciepłą pogodę, z temperaturami sięgającymi miejscami do 20 st. C na zachodzie kraju.

W niedzielę prognozowane jest załamanie pogody, z opadami deszczu o umiarkowanym i silnym natężeniu, szczególnie na południowym zachodzie Polski.

Noc z niedzieli na poniedziałek przyniesie chłodniejsze temperatury, umiarkowane opady deszczu oraz miejscami opady deszczu ze śniegiem i śniegu w górach.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Sobota powitała nas ciepłą i słoneczną pogodą. Temperatura maksymalna wyniosła od 14 stopni Celsjusza. Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, na północy Polski termometry wskazują 15 stopni, a w centrum i na południu - nawet 18.

Najcieplej jest na zachodzie kraju, gdzie miejscami odnotowano nawet 20 st. C. Najchłodniej jest z kolei nad morzem (od 7 do 10 st. C) oraz w kotlinach karpackich (około 12 st. C).

Prognoza pogody na sobotę. Ciepły początek weekendu

W sobotę niebo jest na ogół bezchmurne. Miejscami mogą jednak wystąpić małe, a okresami umiarkowane zachmurzenie. Najbardziej pochmurnie jest na wybrzeżu.

W niektórych regionach kraju - między innymi na Lubelszczyźnie - możemy spodziewać się jeszcze opadów deszczu. Z najnowszej prognozy pogody wynika, że wiatr jest słaby, na wschodzie okresami umiarkowany, na zachodzie zmienny, na pozostałym obszarze z kierunków północnych.

- Sobota będzie najcieplejszym dniem tego weekendu, ponieważ właściwie w całym kraju powinna być bardzo ładna pogoda, trochę więcej chmur miejscami we wschodniej części kraju - przekazał w sobotę rano synoptyk IMGW Przemysław Makarewicz.

Pogoda. W nocy przymrozki i mgły

W nocy z soboty na niedzielę na zachodzie Polski wystąpi duże zachmurzenie. Na Pomorzu oraz zachodzie miejscami spodziewać się możemy przelotnych opadów deszczu. Na pozostałym obszarze zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko północy okresami duże.

Temperatura minimalna wyniesie od 2 st. C na wschodzie, około 4 stopni w centrum do 8-9 st. C na zachodzie. Chłodniej będzie w kotlinach karpackich, gdzie termometry wskażą około -1 stopień. Wiatr słaby, zmienny, tylko na północnym wschodzie i Pomorzu Gdańskim na ogół z kierunków wschodnich.

Lokalnie będą możliwe przygruntowe przymrozki, miejscami silne zamglenia i mgły, ograniczające widzialność do około 500 metrów. Nad ranem możliwe opady deszczu na północnym zachodzie.

Załamanie pogody w niedzielę. Deszcz i burze

W niedzielę na zachodzie Polski prognozowane jest zachmurzenie całkowite. Na pozostałym obszarze kraju wystąpią większe przejaśnienia. Na wschodzie, a początkowo też w centrum i na północnym wschodzie, przewidywane są rozpogodzenia.

Na zachodzie kraju wystąpią opady deszczu, okresami o natężeniu umiarkowanym, a na południowym zachodzie również silnym. Prognozowana suma opadów od 10 do 15 mm, tylko na Ziemi Lubuskiej do około 20 mm, a na Nizinie Szczecińskiej do około 30 mm.

Temperatura maksymalna wyniesie od 10 st. C miejscami na Pomorzu oraz 12 st. C na zachodzie, około 16 st. C w centrum do 19 stopni na południowym wschodzie. Chłodniej będzie tylko nad morzem, gdzie termometry wskażą od 6-9 st. C.

Na niedzielę prognozowany jest wiatr słaby, a okresami na zachodzie i nad morzem także umiarkowany. Na południowym wschodzie wiatr północno-zachodni, na pozostałym obszarze północno-wschodni i wschodni, tylko na południowym wschodzie południowo-wschodni.

Na południowym zachodzie Polski miejscami mogą wystąpić burze, którym będzie towarzyszyć wzrost natężenia wiatru. W ich trakcie porywy mogą osiągać do 60 km/h, a wysoko w Sudetach nawet do 70 km/h.

Prognoza pogody na noc z niedzieli na poniedziałek. Miejscami może popadać

W nocy z niedzieli na poniedziałek na północnym wschodzie zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Na pozostałym obszarze zachmurzenie całkowite i duże, a w centrum oraz w rejonie Zatoki Gdańskiej większe przejaśnienia.

Meteorolodzy spodziewają się umiarkowanych opadów deszczu, które mogą wystąpić na południu zachodzie i w centrum Polski. Prognozowana suma opadów do 15 mm; w Wielkopolsce, na Ziemi Lubuskiej, zachodzie województwa łódzkiego oraz Pojezierzu Drawskim do 20 mm; na Nizinie Szczecińskiej do 25 mm.

W Tatrach spodziewane są z kolei opady śniegu. Prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej wynosi sześć centymetrów.

W nocy temperatura minimalna od zera na północnym wschodzie, około 6 st. C w centrum i na zachodzie do 8-9 stopni na południowym wschodzie; na północnym wschodzie spadek temperatury przy gruncie do około -2 st. C.

Wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami porywisty. Nad morzem okresami wystąpią dość silne podmuchy wiatru, które mogą osiągnąć w porywach do 55 km/h. Wysoko w Sudetach porywy wiatru do 70 km/h.

Szef BBN wygrał w sądzie. Nadal bez dostępu do informacji niejawnych Polsat News Polsat News