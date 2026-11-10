Cisza na posiedzeniu rządu. Tusk zaapelował do ministrów

Marcin Czekaj

Marcin Czekaj

Aktualizacja

- Pozwólcie, że rozpoczniemy dzisiejsze posiedzenie rządu, stojąc - zwrócił się do ministrów Donald Tusk. Premier następnie nawiązał do tragicznego zamachu w Krakowie. - Uczcijmy pamięć wszystkich ofiar chwilą ciszy - powiedział. Szef rządu ogłosił ponadto zaostrzenie przepisów dotyczących ataków na funkcjonariuszy policji. Wspomniał też o cyberbezpieczeństwie.

Odsłuchaj artykuł
--:-- min
Audio generowane przez AI, może zawierać błędy
Premier Donald Tusk i ministrowie podczas posiedzenia rządu rozpoczętego chwilą ciszy dla ofiar zamachu w Krakowie.
Donald Tusk rozpoczął posiedzenie rządu chwilą ciszyAndrzej IwanczukReporter

W skrócie

  • Premier Donald Tusk ogłosił zaostrzenie przepisów, zgodnie z którymi atak na funkcjonariusza z użyciem niebezpiecznego przedmiotu będzie zagrożony karą do 10 lat więzienia.
  • Rząd udzieli ponadstandardowej pomocy wszystkim poszkodowanym oraz rodzinom ofiar tragicznego zamachu, który miał miejsce na krakowskim Rynku Głównym.
  • W ataku terrorystycznym z 7 października zginęło sześć osób, a 16 zostało rannych. Sprawca, 24-letni Michał Oksiński, zmarł po postrzeleniu przez policję.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii, otwiera się w nowym oknie

We wtorkowe południe rozpoczęło posiedzenie rządu, któremu przewodniczył Donald Tusk, otwiera się w nowym oknie. Premier rozpoczął spotkanie z ministrami od chwili ciszy, która była hołdem dla wszystkich ofiar i poszkodowanych zamachu, który miał miejsce na Rynku Głównym w Krakowie.

Donald Tusk następnie zwrócił się z prośbą do ministra spraw wewnętrznych i administracji Marcina Kierwińskiego, otwiera się w nowym oknie.- Proszę przekazać wszystkim funkcjonariuszom - szczególnie policjantom bezpośrednio zaangażowanym w akcje, tym, którzy odnieśli rany - jeszcze raz słowa najwyższego uznania - mówił.

Tusk: Cały świat jest pod wrażeniem skuteczności działania polskich służb

- Nie tylko my, ale cały świat jest pod wrażeniem skuteczności działania, poświęcenia, heroizmu tych, którzy zdecydowali się zaryzykować własnym życiem i zdrowiem, a także wszystkim służbom zaangażowanym w akcję, która bardzo szybko doprowadziła do unieszkodliwienia i zneutralizowania zamachowca - kontynuował.

- Chcę bardzo wyraźnie podkreślić, że postawa policjantów, lekarzy, przechodniów, wolontariuszy z Irlandii, otwiera się w nowym oknie - którzy byli na miejscu przypadkowo i też rzucili się do pomocy rannym - straży miejskiej, ratownikom pogotowia ratunkowego - wszyscy stanęli na wysokości zadania - ocenił premier.

Zobacz również:

Marcin Kierwiński odpowiedział na zarzuty, chodzi o słowa na temat zamachowcy z Krakowa
Polska

Kierwiński odpowiada na zarzuty. Chodzi o słowa na temat zamachowca

Marcin Czekaj
Marcin Czekaj

Tusk odniósł się też do kwestii posiadania broni w Polsce, otwiera się w nowym oknie. W tym kontekście zwrócił się do szefa MSWiA, otwiera się w nowym oknie Marcina Kierwińskiego, ministra koordynatora służb specjalnych Tomasza Siemoniaka i ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka, otwiera się w nowym oknie o "pilny przegląd wszystkich przepisów, które dotyczą broni".

Zamach w Krakowie. Tusk ogłosił zmiany w przepisach dotyczących ataków na policję

Szef rządu zapowiedział również, że poszkodowani w sobotnim ataku w Krakowie, otwiera się w nowym oknie otrzymają pomoc od państwa. - Nie będziemy tutaj wahać się ani chwili i wszyscy poszkodowani w tym strasznym ataku otrzymają taką też ponadstandardową pomoc ze strony państwa - podkreślił.

Premier następie poinformował o nadchodzących zmianach w prawie. Jak przekazał, doszło do "rozstrzygnięcia zaostrzenia przepisów, jeśli chodzi o ataki na funkcjonariuszy policji".

- Przyjmiemy dzisiaj projekt ustawy, dzięki której każdy atak na funkcjonariusza z przedmiotem, który może zagrażać jego zdrowiu i życiu, będzie mógł być karany do 10 lat pozbawienia wolności - wyjaśnił.

Zobacz również:

Trwa śledztwo ws. zamachu w Krakowie. Waldemar Żurek ujawnia nowe informacje
Małopolskie

Przeszukali samochód Oksińskiego. Żurek ujawnia, co znalazły służby

Maria Literacka
Maria Literacka

- Już nie tylko broń typu pistolet, czy nóż, ale także inne przedmioty, które mogą zagrażać życiu i zdrowiu funkcjonariuszy, będą traktowane z całą surowością prawa, jeśli zostaną użyte przeciwko policjantowi na służbie - dodał.

Tusk o zmianach w przestrzeni internetowej. "Musi być zakazane i eliminowane"

Tusk zaapelował też do ministrów o zmiany w sferze internetowej. - Pora, aby ta przestrzeń wirtualna była traktowana z całą powagą. Nie mówimy o cenzurze, tylko mówimy o tym, żeby przestrzeń wirtualną traktować tak, jak życie realne, bo to, co dzieje się w przestrzeni wirtualnej, wpływa z taką samą mocą, a czasami większą mocą, na umysły i działania ludzi niż to, co dzieje się w realu - wskazał.

- To, co jest zakazane i nielegalne w rzeczywistości realnej musi być też zakazane i eliminowane z przestrzeni wirtualnej. Proszę mi tu nie mówić o cenzurze, czy jakichś politycznych aspektach. Tu chodzi o bezpieczeństwo naszych dzieci, młodych ludzi - wskazał.

- Wrócimy do projektów dotyczących ewidentnego nadużywania wolności w internecie - dodał.

Zobacz również:

Ostrowiec Świętokrzyski. Dyrektor szkoły zabrał głos w sprawie zamachowca z Krakowa
Świętokrzyskie

Szczegóły z młodości zamachowca z Krakowa. Dyrektor szkoły ujawnia

Marcin Czekaj
Marcin Czekaj

Kraków. Zamachowiec wjechał na Rynek Główny i otworzył ogień

Zamach w Krakowie miał miejsce 7 października na Rynku Głównym. Napastnik wjechał tam samochodem, po czym otworzył ogień do przypadkowych przechodniów.

W wyniku zdarzenia zginęło sześć osób, a 16 zostało rannych. Sprawcą okazał się 24-letni Michał Oksiński, pochodzący z Ostrowca Świętokrzyskiego. Przed zamachem w Krakowie 24-latek zabił w rodzinnym domu swoją matkę, ojca i siostrę.

W poniedziałek nad ranem poinformowano o jego śmierci. Wcześniej, po postrzeleniu przez interweniujących policjantów, sprawca przebywał w jednym z krakowskich szpitali.

We wtorek w Zakładzie Medycyny Sądowej Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego ma zostać przeprowadzona sekcja zwłok Oksińskiego. Prokuratura podkreśla, że na sporządzenie szczegółowych opinii sądowo-lekarskich trzeba będzie poczekać do kilku tygodni.

Zobacz również:

Strzelanina w Krakowie. Ruszył Marsz Ciszy, Nawrocki i Tusk ramię w ramię
Małopolskie

Prezydent ramię w ramię z premierem. Marsz Pamięci w Krakowie

Dorota Hilger
Dorota Hilger


Mieszkańcy Krakowa: Strach wychodzić na ulicęINTERIA.PL
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze