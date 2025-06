Burzowa masa przetoczyła się przez Polskę z zachodu na wschód. W wielu miejscach powalała drzewa, łamała gałęzie i uszkadzała budynki. Najwięcej zdarzeń tego typu zanotowano w Wielkopolsce . W całym kraju z powodu burz w czwartek strażacy wyruszali 1171 razy , a w nocy doszło do kolejnych 125 incydentów .

Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w Cedyni w województwie zachodniopomorskim, gdzie drzewo upadło na lokal gastronomiczny, raniąc 19-latkę.

W całej Polsce od północy do godz. 6:00 w piątek PSP odnotowało kolejnych 125 akcji związanych z usuwaniem skutków burz. Były to zgłoszenia podobne do tych, które miały miejsce za dnia, czyli głównie usuwanie powalonych drzew i konarów z dróg oraz zabezpieczania uszkodzonych dachów.