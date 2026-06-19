"Cieszy Putina i szokuje sojuszników". Tusk zabrał głos po ruchu prezydenta

Marta Stępień

Oprac.: Marta Stępień

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Zadaniem prezydentów Wołodymyra Zelenskiego i Karola Nawrockiego jest tonowanie emocji, a nie podsycanie napięcia - w ten sposób premier Donald Tusk odniósł się do decyzji głowy państwa o odebraniu prezydentowi Ukrainy Orderu Orła Białego. Szef rządu ocenił, że konflikt na linii Warszawa - Kijów "cieszy Putina i szokuje naszych sojuszników".

Donald Tusk
Donald TuskRadek PietruszkaPAP

W skrócie

  • Premier Donald Tusk stwierdził, że przywódcy Polski i Ukrainy powinni "tonować emocje", a obecny konflikt budzi zaskoczenie wśród sojuszników i cieszy Władimira Putina.
  • Prezydent Karol Nawrocki odebrał Wołodymyrowi Zełenskiemu Order Orła Białego, argumentując to decyzją Zełenskiego o nadaniu imienia "bohaterów UPA" jednej z jednostek wojskowych.
  • Wołodymyr Zełenski został odznaczony Orderem Orła Białego w kwietniu 2023 roku przez Andrzeja Dudę.
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Premier Donald Tusk zareagował w piątek późnym wieczorem na decyzję prezydenta Karola Nawrockiego o odebraniu Wołodymyrowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego.

Nawrocki odbiera Zełenskiemu Order Orła Białego. Donald Tusk komentuje

"Konflikt między Polską i Ukrainą cieszy Putina i szokuje naszych sojuszników" - napisał Tusk w serwisie X.

Podkreślił, że "zadaniem prezydentów Zelenskiego i Nawrockiego jest tonowanie emocji, a nie podsycanie napięcia". "Linia frontu przebiega gdzie indziej" - dodał szef rządu.

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W piątek jeszcze przed ogłoszeniem decyzji Nawrockiego premier powiedział, że rozmawiał z Zełenskim o sprawie Orderu. - Mówił wprost, że nie miał w najmniejszym stopniu intencji, by w jakikolwiek sposób obrazić Polaków, czy narazić na szwank relacje polsko-ukraińskie - zapewnił premier.

Dodał jednocześnie, że "chciałby minimalizować koszta tej niepotrzebnej, z naszego punktu widzenia złej, nagannej decyzji prezydenta Zełenskiego".

- To był błąd i niepotrzebnie naraża nas wszystkich na emocje i liczę na to, że wszyscy w to zaangażowani będą z tyłu głowy mieli priorytet polityczny na uwadze, to znaczy, żeby historia nam nie zrujnowała przyszłości - komentował Tusk po spotkaniu z europejskimi przywódcami w Brukseli.

- Zrobię wszystko, żeby to, co zrobił prezydent Zełenski i to co wokół tego się dzieje, żeby to nie naraziło na szwank naszego bezpieczeństwa i naszych relacji. Wolałbym, żeby przyszłość należała do ludzi, którzy naprawdę wiedzą, co jest w hierarchii pierwsze, a pierwsze jest nasze bezpieczeństwo - podkreślił Tusk.

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Decyzja Nawrockiego ws. orderu. "Są granice, których przekraczać nie wolno"

Nawrocki poinformował w piątek wieczorem w nagraniu zamieszczonym na platformie X, że wobec zgody prezydenta Ukrainy na nadanie jednej z ukraińskich jednostek imienia "bohaterów UPA" - po konsultacji z Kapitułą Orderu Orła Białego - podjął decyzję o odebraniu tego odznaczenia Zełenskiemu.

Jednocześnie podkreślał, że ta decyzja "nie jest przeciwko narodowi ukraińskiemu" i "nie oznacza zmiany strategicznego kierunku polskiej polityki bezpieczeństwa". Dodał, że "nic się nie zmieniło" w kwestii wsparcia Ukrainy w walce z Rosją.

Prezydent uzasadniając swoją decyzję ocenił również, że relacje polsko-ukraińskie psuje "wzmacnianie pamięci zatrutej zbrodnią". Z tego powodu - jak wyjaśnił - decyzja o odebraniu Orderu ma charakter "nie tylko symboliczny, jest również sygnałem ostrzegawczym".

- Są granice, których w relacjach polsko-ukraińskich przekraczać nie wolno - powiedział. Dodał, że odebranie Orderu to także apel do Ukraińców. - Wróćcie na drogę prawdy i wzajemnego szacunku - wzywał polski prezydent.

Po ogłoszeniu decyzji o pozbawieniu Zełenskiego Orderu szef ukraińskiej dyplomacji Andrij Sybiha oświadczył, że jest to "strategiczny błąd prezydenta Polski, na którym zyska jedynie Rosja". Dodał, że w odpowiedzi on sam również zwróci Polsce przyznany mu w 2022 r. Krzyż Oficerski Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej.

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Pod koniec maja prezydent Ukrainy ogłosił, że nadał imię "bohaterów UPA" jednej z jednostek wojskowych w tym kraju.

Decyzja ta wywołała falę krytyki w Polsce - premier ocenił ją jako niepokojącą, a szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz jako nie do przyjęcia. Oburzenie wyraził też resort dyplomacji, a prezydent Nawrocki zaproponował, aby jednym z punktów zwołanego na 8 czerwca posiedzenia Kapituły Orderu Orła Białego było odebranie tego odznaczenia Zełenskiemu. W ubiegłym tygodniu Kapituła przedstawiła uczestniczącemu w jej obradach Karolowi Nawrockiemu opinię w tej sprawie.

Zełenski został odznaczony Orderem Orła Białego w kwietniu 2023 r. przez ówczesnego prezydenta Andrzeja Dudę "w uznaniu znamienitych zasług w pogłębianiu przyjaznych i wszechstronnych stosunków między Polską a Ukrainą, za rozwijanie współpracy na rzecz demokracji, pokoju i bezpieczeństwa w Europie oraz niezłomność w obronie niezbywalnych praw człowieka".

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