W skrócie W najbliższych dniach w Polsce utrzyma się słoneczna pogoda, a temperatury miejscami przekroczą 25°C.

W weekend czeka nas ocieplenie nawet do 30°C, ale miejscami możliwe są burze i przelotne opady deszczu.

Po krótkim ochłodzeniu w poniedziałek, od wtorku znów powrócą upały do 30°C.

W nocy prognozowane jest zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura minimalna wyniesie od 12 stopni Celsjusza do 14 stopni, tylko nad morzem od 15 stopni do 17 stopni Celsjusza. Chłodniej będzie w kotlinach górskich, od 7 stopni Celsjusza do 10 stopni. Wiatr słaby, przeważnie południowy, tylko na południu zmienny.

Pogoda długoterminowa. Temperatury wzrosną, ale może pojawić się deszcz

Chociaż noc z czwartku na piątek nie będzie należeć do najcieplejszych, w ciągu kilku następnych dni temperatury będą wyższe.

W piątek termometry minimalnie wskażą od 13 stopni do 16 stopni Celsjusza, jedynie na Podhalu około 11 stopni. Temperatura maksymalna wyniesie od 22 stopni Celsjusza na północnym wschodzie, około 25 stopni w centrum i na zachodzie do 28 stopni Celsjusza na południowym wschodzie.

Słupki rtęci poszybują natomiast w sobotę. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej prognozuje, że w północnej połowie Polski pojawią się przelotne opady deszczu, a na północnym wschodzie możliwe są burze.

Temperatura minimalna wyniesie od 13 stopni Celsjusza do 16 stopni, natomiast temperatura maksymalna wyniesie od 21 stopni Celsjusza, 23 stopni na północnym zachodzie, około 27 stopni w centrum do 29 stopni, a na południu nawet 30 stopni Celsjusza.

Prognoza pogody. Chwilowa zmiana po weekendzie, jednak nie na długo

W niedzielę słupki rtęci pokażą od 11 stopni Celsjusza do 16 stopni, tylko nad morzem spodziewać się można około 17 stopni. Temperatura maksymalna wyniesie natomiast od 21 stopni Celsjusza na północy do 24 stopni, 25 stopni będzie z kolei na południu i zachodzie kraju.

Najcieplej będzie na Podkarpaciu i w Małopolsce, gdzie na termometrach będzie można odnotować nawet 30 stopni Celsjusza. W niedzielę spodziewane są także przelotne opady deszczu.

Na poniedziałek prognozowane są niższe temperatury, jednak przekraczające 20 stopni Celsjusza. Temperatura maksymalna wyniesie od 21 stopni Celsjusza, 22 stopni na północy do 25 stopni, 26 stopni Celsjusza będzie w centrum, na zachodzie i południu. Chłodniej tylko nad morzem - tam od 18 stopni Celsjusza do 20 stopni.

We wtorek z kolei czeka nas powrót upałów. Temperatura maksymalna wyniesie od 25 stopni Celsjusza na północy do 29 stopni, 30 stopni na południowym zachodzie i zachodzie. Chłodniej tylko we wschodniej części wybrzeża - od 23 stopni do 25 stopni Celsjusza.

