Ciepło zniknie bez śladu. Znamy maksymalne temperatury na czwartek

Jakub Wojciechowski

Jakub Wojciechowski

Jednego dnia ocieramy się o upał, następnego wkładamy cieplejsze kurtki. Po gorącej środzie czeka nas jesienna zmiana. W czwartek zrobi się zdecydowanie chłodniej i w większości kraju temperatury nie osiągną nawet progu 20 stopni. W wielu miejscach spadnie też nieprzyjemny deszcz - najsilniejszy na południowym wschodzie.

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Deszczowa pogoda w czwartek. Lokalnie na północy mogą też pojawić się słabe burze - wynika z prognoz IMGW
Czwartek będzie pochmurnym i deszczowym dniem. Nie będzie też zbyt ciepło - tylko lokalnie nieco powyżej 20 stopniJakub Orzechowski/Agencja Wyborcza.pl/IMGW/WXCHARTSmateriał zewnętrzny

Środa była najcieplejszym dniem w ostatnim czasie, szczególnie na południu i południowym zachodzie: w Legnicy było 27,7 st. C, więc niewiele zabrakło do upału. Dzień później sytuacja zmieni się diametralnie i tym razem czeka nas znacznie chłodniejszy czas, wypełniony deszczem - prognozuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Coraz mocniej odczujemy nadchodzącą jesień.

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Pogoda dryfuje w stronę jesieni. Ciepło już było

W czwartek rano najcieplej było na południowym wschodzie, gdzie o godz. 8:00 zanotowano 19 stopni. Mieszkańcy zachodu już mogli jednak odczuć napływ mas chłodniejszego powietrza i tam w wielu miejscach o tej samej porze było niewiele ponad 10 stopni, a w Jeleniej Górze 9,7 st. C.

Na powtórkę temperatur ze środy nie ma szans. Czeka nas dość chłodny dzień praktycznie wszędzie. W przeważającej części województw będzie od 16 do 19 stopni Celsjusza.

Anomalie temperatury powietrza w Europie, z wyraźnym pasmem znacznych przekroczeń normy w centrum i na południowym wschodzie kontynentu oraz chłodniejszymi odchyleniami w rejonie Alp i zachodniej Francji.
W czwartek w większości Polski będzie poniżej 20 stopni Celsjusza - prognozuje IMGWWXChartsmateriał zewnętrzny

Nieco cieplej będzie jedynie na południowo-wschodnich krańcach Polski, jednak nawet tam w czwartek nie będzie więcej niż 20-21 stopni.

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Deszczowo od samego rana. Możliwe nawet burze

Nad większością kraju zawisną ciemne chmury, choć z czasem na zachodzie mogą się pojawić przejściowe rozpogodzenia.

W wielu miejscach popada deszcz - najsilniejszy na południowym wschodzie. W rejonie Lubelszczyzny i Podkarpacia lokalnie suma opadów może dochodzić do około 10 litrów wody na metr kwadratowy.

Słabe burze mogą się pojawić lokalnie na Pomorzu, głównie rano i przed południem. Mogą one przynieść mocniejsze podmuchy wiatru, dochodzące do 55 km/h.

W reszcie Polski wiatr w czwartek będzie słaby i umiarkowany, a tylko nad morzem miejscami porywisty.

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