Wojna w Ukrainie
Wojna w Ukrainie

"Ciepło z Polski dla Kijowa". Sybiha do Polaków: Przyjaciele

Dawid Szczyrbowski

Dawid Szczyrbowski

Blisko pięć milionów złotych zebrano w ramach akcji "Ciepło z Polski dla Kijowa". Gest blisko 40 tys. darczyńców docenił szef ukraińskiej dyplomacji. - Dzisiaj Polska ponownie stała się liderem pomocy, przykładem solidarności i skutecznej mobilizacji - mówił na załączonym nagraniu Andrij Sybiha. Pieniądze trafią na zakup generatorów prądu. Ukraińska stolica nieustannie mierzy się z przerwami w dostawach energii po rosyjskich atakach.

Mężczyzna w średnim wieku w garniturze stoi na tle bloku mieszkalnego nocą, jedno z okien jest oświetlone na różowo.
Blackout w Ukrainie. Polacy zorganizowali internetową zbiórkę pieniędzy na pomoc dla KIjowa, Andrij Sybiha złożył podziękowaniaNur Photo via AFPAFP

W skrócie

  • Polacy zebrali niemal 5 mln złotych na rzecz Ukrainy poprzez internetową zbiórkę "Ciepło z Polski dla Kijowa”.
  • Szef ukraińskiej dyplomacji Andrij Sybiha publicznie podziękował Polakom i wezwał inne kraje do podobnych działań.
  • Z powodu zniszczeń infrastruktury energetycznej w Kijowie 600 tys. osób opuściło miasto, a część parlamentu Ukrainy pracuje zdalnie.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Ukraina niemal codziennie mierzy się z rosyjskimi atakami wymierzonymi w obiekty infrastruktury energetycznej. Efekt uderzeń jest wstrząsający - setki tysięcy ludzi musi codziennie mierzyć się z wielogodzinnymi przerwami w dostawie prądu i ogrzewania.

Polacy postanowili pomóc sąsiadowi. Akcja "Ciepło z Polski dla Kijowa" zebrała już blisko 5 mln złotych wpłat. Pieniądze będą przeznaczone na zakup generatorów prądu, które są towarem pierwszej potrzeby po rosyjskich ostrzałach.

Internetowa zbiórka przeszła najśmielsze oczekiwania i została zauważona w Ukrainie.

Wojna w Ukrainie. Paraliż sektora energetycznego, Polacy uruchomili zbiórkę

Szef ukraińskiej dyplomacji zamieścił na platformie X obszerny wpis, dziękując Polakom za zebranie gotówki.

"Dziś poleciłem wszystkim naszym zagranicznym placówkom dyplomatycznym rozpoczęcie pilnych akcji zbierania funduszy, podobnych do tej, którą niedawno przeprowadzili nasi polscy przyjaciele" - napisał Andrij Sybiha.

Zobacz również:

Rosjanie uderzają w infrastrukturę krytyczną Ukrainy. "Sytuacja w Kijowie jest najtrudniejsza"
Wojna w Ukrainie

Ukraińcy będą przekształcać systemy obrony powietrznej. Pilna zmiana

Joanna Mazur
Joanna Mazur

    "Nasi sąsiedzi wykazali się prawdziwym polskim przywództwem, zbierając już około miliona dolarów w ramach inicjatywy 'Ciepło dla Kijowa' (kwota w ciągu kilkunastu godzin od publikacji wpisu znacznie wzrosła - red.)" - zauważył ukraiński minister spraw zagranicznych.

    W akcję zaangażowało się dotychczas prawie 39 tys. darczyńców. "Zawsze będziemy pamiętać o Waszej solidarności w tym trudnym czasie" - zaznaczył, zwracając się do Polaków.

    Ukraina prosi o pomoc. "Wzywam wszystkich współczujących ludzi"

    Ukraiński minister podkreślił, że pomoc dla jego ojczyzny jest pilnie potrzebna. "Teraz rozszerzamy polską inicjatywę na inne kraje na całym świecie" - ogłosił.

    "Wzywam wszystkich współczujących ludzi na całym świecie - wszystkich naszych przyjaciół, społeczności, społeczeństwo obywatelskie, parlamenty, polityków regionalnych i lokalnych, liderów opinii, media i inne grupy - do odpowiedzi na ten apel" - napisał na X Sybiha.

    "Chodzi o coś więcej niż tylko o darowizny - chodzi o poczucie, że nie jesteśmy sami. Chodzi o przekonanie, że Rosji nie uda się nas złamać swoim zimowym terrorem. Chodzi o udowodnienie, że jedyną odpowiedzią na ich okrucieństwo będzie jeszcze większa siła i globalna jedność we wspieraniu Ukrainy - zarówno na poziomie makro, jak i międzyludzkim" - tłumaczył szef ukraińskiej dyplomacji.

    W mediach społecznościowych pojawiło się nagranie Andrija Sybihy wypowiadającego się w języku polskim. - W 2022 roku świat podziwiał Polskę, biorąc jako przykład jak działać w warunkach wojny i kryzysu. Dzisiaj Polska ponownie stała się liderem pomocy, przykładem solidarności i skutecznej mobilizacji - podkreślił.

    Paraliż w Kijowie po rosyjskich atakach. 600 tys. ludzi opuściło miasto

    W Interii informowaliśmy we wtorek o dramatycznej sytuacji w Kijowie. Z powodu przerw w dostawie prądu i ogrzewania ze stolicy Ukrainy dotychczas ewakuowało się około 600 tys. osób.

    Rosyjskie ataki spowodowały zakłócenia w ruchu metra, wzrost cen taksówek i tworzenie się długich kolejek na przystankach transportu publicznego.

    Problemy nie ominęły również ukraińskiego parlamentu, który częściowo przeszedł na tryb zdalny z powodu trudnych warunków w budynku.

    Deputowany Jarosław Żeleznyak z partii Holos poinformował na swoim kanale na Telegramie, że temperatura w jego gabinecie wynosiła około 12 stopni Celsjusza.

    Zobacz również:

    Szef MSZ Rosji Siergiej Ławrow poinformował, że Moskwa nie otrzymała jeszcze żadnych dokumentów dotyczących pokoju w Ukrainie
    Wojna w Ukrainie

    Impas w sprawie Ukrainy, rozmowy stanęły w miejscu. Wymowne słowa Ławrowa

    Dawid Szczyrbowski
    Dawid Szczyrbowski
    "Wydarzenia": Mężczyzna zmarł na przystanku. Tej tragedii można było uniknąćPolsat News

    Najnowsze