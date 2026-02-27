W skrócie W Polsce odczuwalne jest wyraźne ocieplenie, szczególnie na zachodzie kraju, z temperaturami sięgającymi lokalnie niemal 20 stopni Celsjusza.

Prognozy na weekend przewidują słoneczną i ciepłą aurę w większości regionów, ale noce mogą być mroźne, zwłaszcza na północnym wschodzie oraz w rejonach z rozpogodzeniami.

Najchłodniej po zmroku będzie na terenach podgórskich Karpat, gdzie nocą temperatura może spaść nawet do -4 stopni, a lokalnie mogą pojawiać się mgły i zamglenia. Dni dalej będą ciepłe.

"Coraz więcej wiosny w powietrzu" - zapewnia synoptyk Agnieszka Prasek, rzecznik prasowy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. W prognozie pogody na sobotę i niedzielę zapewniła, że pogoda będzie przyjazna, ale noce wciąż mogą się okazać mroźne.

Pogoda coraz bardziej wiosenna. Na niebie sporo słońca

W piątek w całym kraju odczuwamy wyraźne ocieplenie, zwłaszcza w zachodniej połowie kraju. O godz. 13:00 w Słubicach było 17,3 st. C. Niewykluczone jednak, że lokalnie będzie jeszcze cieplej, być może nawet nieco poniżej 20 stopni. Weekend te będzie ciepły.

"Najbliższe dni upłyną pod znakiem słońca praktycznie nad całą Polską" - podkreśla Agnieszka Prasek.

Specjalistka zwróciła uwagę, że ciepło będzie nie tylko na południowym zachodzie, lecz również w centrum, gdzie można się spodziewać do 12-15 stopni. "Najchłodniej tradycyjnie na północnym wschodzie, gdzie w ciągu dnia będzie od 5 do 8 stopni na plusie" - dodała rzecznik IMGW.

Pierwsza połowa weekendu może się okazać cieplejsza. O ile w sobotę przeważnie termometry pokażą od 13 do 16 stopni, to w rejonie Dolnego Śląska może być do około 18 st. C. Przeważnie będzie słonecznie i sucho, a nieco więcej chmur pojawi się na północy i północnym zachodzie - tylko tam może słabo pokropić.

Sobota będzie kolejnym ciepłym dniem. Na południowym zachodzie można liczyć nawet na około 18 stopni Celsjusza WXCharts materiał zewnętrzny

Po ciepłym dniu temperatury szybko jednak spadną, przed czym przestrzega ekspertka:

"Uwaga na noce, ponieważ przy bezchmurnym niebie temperatura będzie spadać poniżej zera stopni, zwłaszcza na północnym wschodzie i w rejonach z rozpogodzeniami. Lokalnie możliwe także mgły i zamglenia o poranku" - podkreśla Agnieszka Prasek.

Mróz tylko w nocy. Za dnia kilkanaście stopni ciepła

W nocy z soboty na niedzielę najzimniej będzie na terenach podgórskich Karpat, gdzie mróz może sięgać -4 stopni Celsjusza, a na wschodzie i południowym zachodzie wyniesie około -1 st. C.

Temperatury nieco spadną w porównaniu z sobotą, jednak dalej będą wysokie, jak na tę porę roku. Na północnym wschodzie można się spodziewać 4, w centrum około 11, zaś n południu i południowym zachodzie do 14-15 stopni Celsjusza.

Druga połowa weekendu najcieplejsza będzie na południowym wschodzie - tam dodatnia anomalia temperatury będzie najwyższa WXCharts materiał zewnętrzny

Drugi dzień weekendu również będzie spokojny, zwłaszcza na wschodzie i południu Polski. W niedzielę w pozostałych rejonach kraju może się zachmurzyć i tam nie można wykluczyć lokalnych opadów deszczu.

