"W czasie burz prognozowana suma opadów miejscami do około 15 mm - 20 mm, lokalnie do 25 mm oraz opady gradu . Najsilniejsze burze wystąpią w godzinach popołudniowych" - informuje IMGW. Burzom będzie towarzyszył porywisty wiatr , którego prędkość osiągnie 80 km/h, a na północy, zachodzie i w centrum nawet 90 km/h. Groźne zjawiska atmosferyczne mogą pojawić się także w nocy.

Pogoda. Burze w Polsce. Wiatr w porywach do 90 km/h

IMGW wydał alerty I i II stopnia (żółte i pomarańczowe) łącznie dla 14 województw. Najsilniejsze burze prognozuje się w pasie od Lubuskiego do Pomorza oraz Warmii i Mazur. Ostrzeżenia obowiązują od 15:00 do 20:00. Prawdopodobieństwo wystąpienia niebezpiecznych zjawisk to 80 procent.