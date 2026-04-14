Ciemne chmury nad połową Polski. Ocieplenie to nie wszystko
Pogoda nie wszędzie pozwoli cieszyć się wiosennym ociepleniem. Choć miejscami temperatury zbliżą się do 20 stopni, w wielu miejscach będzie pochmurnie i deszczowo, zwłaszcza w zachodniej połowie kraju. Nie będą to zbyt dokuczliwe opady, jednak mogą się utrzymać również w nocy.
Stosunkowo ciepło było już wcześnie rano. O godz. 7:00 w najchłodniejszych Suwałkach były 4, zaś w najcieplejszej Jeleniej Górze 10,9 st. C. W ciągu dnia najcieplej będzie na południowym zachodzie kraju - wynika z prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
Pogoda z ciepłą i mokrą wiosną. Wyraźna różnica między regionami
"Dziś na wschodzie i południowym wschodzie dzień zapowiada się pogodnie - z małym i umiarkowanym zachmurzeniem. W pozostałej części kraju więcej chmur, choć miejscami możliwe większe przejaśnienia" - informują synoptycy IMGW w prognozie pogody na wtorek udostępnionej w mediach społecznościowych.
Wyraźnie gorszych warunków mogą się spodziewać mieszkańcy zachodniej połowy Polski oraz Pomorza. Tam oraz miejscami w centrum i na południu będzie pochmurnie i może popadać deszcz.
Wtorek będzie ciepły: wszędzie w ciągu dnia zanotujemy dwucyfrowe temperatury - nawet na Helu, gdzie będzie około 10 stopni.
Na południowo-wschodnich krańcach Polski będzie 12 st. C, a w reszcie kraju od 13-15 stopni w centrum do około 17 na południowym zachodzie, a lokalnie nie można tam wykluczyć temperatur na poziomie nawet 18-19 stopni Celsjusza.
Na północy nieco mocniej powieje, co miejscami obniży temperaturę odczuwalną, zaś na południowym zachodzie wiatr będzie przeważnie słaby, co pozwoli bardziej cieszyć się ociepleniem w tej części kraju.
Mokro również w nocy. Polska wciąż na plusie
Na południu i zachodzie, czyli w rejonach znajdujących się pod wpływem niżów znad zachodniej i południowej Europy, pogoda przez cały dzień będzie niekorzystnie wpływać na nasz organizm.
W reszcie Polski warunki przeważnie będą obojętne, choć w bardziej pochmurnych i wietrznych momentach pogorszą się do niekorzystnych i pozostaną takimi do wieczora.
Noc z wtorku na środę będzie pochmurna, z większymi przejaśnieniami jedynie na wschodnich krańcach kraju. Dalej będzie padać deszcz, głównie na północy, w centrum oraz na zachodzie, a wysoko w Tatrach spadnie też deszcz ze śniegiem.
W nocy również będzie ciepło: wszędzie temperatury będą dodatnie i nawet na Podhalu wyniosą jeden stopień powyżej zera. W większości Polski będzie do 7-9 stopni Celsjusza.
Zobacz również:
-----