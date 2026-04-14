Stosunkowo ciepło było już wcześnie rano. O godz. 7:00 w najchłodniejszych Suwałkach były 4, zaś w najcieplejszej Jeleniej Górze 10,9 st. C. W ciągu dnia najcieplej będzie na południowym zachodzie kraju - wynika z prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Pogoda z ciepłą i mokrą wiosną. Wyraźna różnica między regionami

"Dziś na wschodzie i południowym wschodzie dzień zapowiada się pogodnie - z małym i umiarkowanym zachmurzeniem. W pozostałej części kraju więcej chmur, choć miejscami możliwe większe przejaśnienia" - informują synoptycy IMGW w prognozie pogody na wtorek udostępnionej w mediach społecznościowych.

Wyraźnie gorszych warunków mogą się spodziewać mieszkańcy zachodniej połowy Polski oraz Pomorza. Tam oraz miejscami w centrum i na południu będzie pochmurnie i może popadać deszcz.

Wtorek będzie ciepły: wszędzie w ciągu dnia zanotujemy dwucyfrowe temperatury - nawet na Helu, gdzie będzie około 10 stopni.

Na południowo-wschodnich krańcach Polski będzie 12 st. C, a w reszcie kraju od 13-15 stopni w centrum do około 17 na południowym zachodzie, a lokalnie nie można tam wykluczyć temperatur na poziomie nawet 18-19 stopni Celsjusza.

We wtorek najcieplej będzie na południowym zachodzie, gdzie niewiele zabraknie do 20 stopni Celsjusza WXCharts materiał zewnętrzny

Na północy nieco mocniej powieje, co miejscami obniży temperaturę odczuwalną, zaś na południowym zachodzie wiatr będzie przeważnie słaby, co pozwoli bardziej cieszyć się ociepleniem w tej części kraju.

Mokro również w nocy. Polska wciąż na plusie

Na południu i zachodzie, czyli w rejonach znajdujących się pod wpływem niżów znad zachodniej i południowej Europy, pogoda przez cały dzień będzie niekorzystnie wpływać na nasz organizm.

W reszcie Polski warunki przeważnie będą obojętne, choć w bardziej pochmurnych i wietrznych momentach pogorszą się do niekorzystnych i pozostaną takimi do wieczora.

W Polsce nastąpi wyraźny podział na zachód z gorszymi warunkami oraz wschód z bardziej przyjazną pogodą IMGW materiał zewnętrzny

Noc z wtorku na środę będzie pochmurna, z większymi przejaśnieniami jedynie na wschodnich krańcach kraju. Dalej będzie padać deszcz, głównie na północy, w centrum oraz na zachodzie, a wysoko w Tatrach spadnie też deszcz ze śniegiem.

W nocy również będzie ciepło: wszędzie temperatury będą dodatnie i nawet na Podhalu wyniosą jeden stopień powyżej zera. W większości Polski będzie do 7-9 stopni Celsjusza.

