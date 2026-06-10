Ciemne chmury gęstnieją nad Polską. Deszczu na pewno nie zabraknie

Jakub Wojciechowski

Jakub Wojciechowski

Parasol w środę na pewno się przyda. Deszcz i burze nawiedzą wiele regionów, jednak szczególną ostrożność muszą zachować mieszkańcy południa kraju. Tam już zaczęło padać i prze wiele godzin nie przestanie. Do tego zrobi się zdecydowanie chłodniej: tym razem nie będzie nawet teoretycznej szansy na upał.

Burze z ulewami nawiedzą Polskę w środę. Szczególnie intensywnie popada w południowych województwach - prognozuje IMGW
Burze i ulewy wrócą w środę. Szczególnie mocno deszcz popada na południu Polski - prognozuje IMGWKarol Makurat/REPORTER/all32/123rfmateriał zewnętrzny

Pomimo burzowej i deszczowej pogody we wtorek zrobiło się naprawdę gorąco. Najcieplej było w Warszawie i Sulejowie, gdzie zanotowano 29,5 st. C, czyli jedynie pół stopnia mniej od progu upału. W środę czekają nas jednak spore zmiany: wciąż będzie mokro, ale na termometrach zobaczymy wyraźne spadki - wynika z prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

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Deszcz w wielu miejscach, burza też się pojawi. Nieprzyjemna pogoda

W środę od rana intensywnie pada na południu Polski. W południowych rejonach Śląska i Małopolski obowiązują z tego powodu ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia. Utrzymają się do godz. 14:00.

Choć natężenie opadów nie przekracza 2 litrów wody na metr kwadratowy w ciągu godziny, to w kolejnych godzinach popada znacznie mocniej. Możliwe, że do południa lokalnie spadnie kolejnych 10 litrów wody, a w sumie w ciągu dnia nawet do około 35 litrów.

Przeważnie będzie pochmurnie, choć na południowym wschodzie możliwe będą większe przejaśnienia i przejściowe rozpogodzenia. W całym kraju trzeba się jednak liczyć z opadami deszczu, które lokalnie będą bardziej intensywne.

Najmocniejsze opady zanotujemy w południowych regionach, jednak sporo deszczu spadnie również na północnym zachodzie, zachodzie, w centrum oraz na południowym wschodzie - tam możliwa będzie suma opadów na poziomie do 10-15 litrów wody na metr kwadratowy.

Nie zabraknie również burz z lokalnym gradem, które tym razem skupią się głównie na południu Polski. Po południu lub wieczorem trzeba na nie uważać w rejonie Bieszczad i Tatr. Zagrzmieć może również miejscami po południu i na północnym zachodzie.

Wiatr w ciągu dnia przeważnie będzie słaby i umiarkowany, jednak podczas burz możliwe będą podmuchy dochodzące do 60-70 km/h, zwłaszcza na południowym wschodzie. Mocniejszy wiatr może miejscami zmniejszyć odczuwalną temperaturę, która tym razem nie będzie tak imponująca jak we wtorek.

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Coraz dalej od upału. Niewiele cieplejszych miejsc

Do naszego kraju dopływa fala chłodniejszego powietrza, więc o powtórce z poprzedniego dnia możemy zapomnieć. W środę nigdzie nawet nie zbliżymy się do progu upału.

Najcieplejszym rejonem będą wschodnie i południowo-wschodnie krańce Polski, gdzie można się spodziewać maksymalnie około 24 stopni Celsjusza - prognozuje IMGW.

W większości kraju nie powinno być więcej niż 20 st. C, podczas gdy na południu, czyli tam gdzie spadnie najwięcej deszczu oraz zrobi się burzowo, zanotujemy najwyżej 14-16 stopni.

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