- Nic dobrego to nie wróży na przyszłość - mówi nam jeden ze współpracowników prezydenta, który z pewnej odległości obserwuje przebieg rozmów, zapoczątkowanych przez szefa Kancelarii Prezydenta Zbigniewa Boguckiego.

- Zbyszek naprawdę wierzył, że będzie w stanie dogadać jakiś kompromisowy projekt, że są płaszczyzny do porozumienia. I początkowo nawet dobrze szły te rozmowy, ale na koniec, kiedy niektórzy połapali się, że na porozumieniu może zyskać prezydent, zaczęło się sabotowanie dalszych rozmów - uważa nasz rozmówca.

To ostry zarzut, ale w Pałacu Prezydenckim panuje zniecierpliwienie i zniesmaczenie przebiegiem rozmów, zwłaszcza, jeśli chodzi o postawę prawicy.

- Jeśli w tak oczywistej sprawie jak naprawa Trybunału nie jesteśmy w stanie się dogadać co do szczegółów, to jak mamy dogadywać jakiś pakt senacki, że o koalicji po wyborach nie wspomnę - słyszymy ze strony prawicowego polityka.

- Jak by pan określił moment, w jakim jesteśmy, jeśli chodzi o rozmowy o resecie? - pytamy naszego rozmówcę.

- Gnicie - odpowiada bez namysłu.

Zawieszone rozmowy w sprawie TK

Szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki przyznał wprost, że w rozmowach o resecie w Trybunale Konstytucyjnym doszło do impasu, więc trzeba je było zawiesić. Do kiedy? Tego nie wie nikt.

- Nastąpił impas w rozmowach dotyczących tego, w jaki sposób doprowadzić do wygaszenia funkcjonowania sędziów Trybunału Konstytucyjnego - oznajmił po czwartkowym spotkaniu.

- To było bardzo trudne spotkanie, bo tak jak wczoraj mówiłem, miałem uzgodnione 70 proc. różnego rodzaju rozwiązań, zarówno tych dotyczących reakcji na to, co dzieje się tu i teraz, ale także zmian, które miałyby funkcjonować na przyszłość, a więc nowego sposobu wyboru sędziów TK - zaznaczył minister Bogucki.

Na rozmowy w sprawie TK przyszli przedstawiciele PiS, PSL, Konfederacji, Polski 2050, Partii Razem, Rozwoju Plus i Konfederacji Korony Polskiej. Od początku nie brali w nich udziału z własnego wyboru przedstawiciele Koalicji Obywatelskiej i Lewicy.

Więcej o zawieszeniu rozmów w Pałacu przeczytasz w tekście Interii, otwiera się w nowym oknie.

Pałac, jak słyszymy, daje sobie teraz czas na zakulisowe rozmowy i przekonywanie przede wszystkim kierownictwa PiS do tego, że jakaś forma resetu leży w interesie także głównej partii opozycyjnej. Z przekonaniem do tego prezesa Jarosława Kaczyńskiego może być jednak trudno.

- Prezes uważa i mówi to nam wprost, że w obecnym układzie rządzącym nie da się naprawić Trybunału. Nawet jeśli zrobimy jakiś reset, to Tusk i tak nadal będzie robił, co chciał, mając Żurka, własnego nielegalnego prokuratora krajowego, nielegalnie powołane media publiczne itd. - opowiada nam jeden z polityków PiS.

- Jak można uzdrawiać sytuację w jednym punkcie, gdy cała reszta zostanie po staremu? Tak mniej więcej wygląda argumentacja prezesa i większość w kierownictwie partii się z tym zgadza - dodaje rozmówca Interii.

Protesty pod Trybunałem 3.11.2026 Adam Burakowski East News

PiS nie chce resetu i torpeduje rozmowy

Po tym, gdy TVN24 opublikował wstępny zarys projektu ustawy dotyczącego możliwego resetu, w PiS zapanowała ogromna konsternacja.

W partii pojawiły się też pretensje do Andrzeja Śliwki i Marcina Warchoła, którzy reprezentowali partię na tych rozmowach.

Poszło oczywiście o sporny punkt dotyczący przejścia w stan spoczynku tych osób, które twierdzą, że są sędziami TK, ale nie zostały zaprzysiężeni przez prezydenta, w tym m.in. Macieja Berka czy Anny Korwin-Piotrowskiej.

Śliwka i Warchoł musieli się tłumaczyć z tego, że na żadne "zapisy o abolicji" się nie zgodzili. Co zresztą jest prawdą, bo rzeczywiście wskazywali to jako punkt sporny podczas rozmów.

W PiS zapanowało przekonanie, że projekt został upubliczniony celowo, aby zaszkodzić PiS wizerunkowo.

Do dziś trwają zresztą spekulacje przez kogo - czy przez stronę rządową, czy może kogoś z Rozwoju Plus.

Istnieje też wersja, w której wyciek poszedł z samego PiS, aby mieć pretekst do zerwania rozmów. Bez względu na to, kto dostarczył projekt do mediów, efektem było utwardzenie stanowiska PiS. Przekaz PiS jest jasny: "żadnej abolicji dla uzurpatorów nie będzie".

Reset w TK. Prezes PiS stawia warunki

Dał temu wyraz sam Jarosław Kaczyński w opublikowanym w serwisie X długim wpisie:

"Nie ma jednak przyzwolenia na tolerowanie łamania prawa, bezkarność i przywileje (uposażenia, immunitety) dla tych, którzy dopuścili się zamachu stanu. Grubą kreskę już raz w naszej historii przerabialiśmy…" - napisał.

I dodał: "Propozycja resetu byłaby do zaakceptowania, ale tylko pod warunkiem zmiany rządu na prezydencki rząd techniczny, który gwarantowałby zaprzestanie łamania konstytucji i ustaw oraz przeprowadzenie uczciwych wyborów w konstytucyjnym terminie" - stwierdził prezes PiS.

"Bez powołania rządu technicznego proponowane rozwiązania są dla PiS nie do przyjęcia" - podsumował.

PiS obawia się, że politycznie straci na resecie. Dziś jest partią, która okopała się na pozycji "obrońcy TK" i jakiekolwiek ustępstwo jest w tej optyce traktowane jako słabość. - Prezes uważa, że Tusk będzie dalej szedł siłowo z Trybunałem i nie tylko, więc oni wygrają na tym, że będą najtwardsi. Chodzą też do prezesa z własnymi sondażami, mówiąc, że dzięki twardej postawie rośnie im poparcie, więc trzeba iść dalej tą drogą - narzeka jeden z polityków PiS.

Polityczna wojna na prawicy? "PiS zagrał ręka w rękę z Tuskiem"

Nie wszyscy w PiS są tego samego zdania. Rozmawialiśmy także z politykami, którzy uważają, że na zgodzie na odbudowę TK partia Kaczyńskiego mogłaby zyskać.

- PiS potrzebuje dziś wizerunku partii, która jest w stanie poświęcić własny interes dla dobra państwa. Potrzebuje pokazać, że nie kieruje się wyłącznie partykularnymi interesami, a tak jest dzisiaj odbierany - argumentuje jeden z naszych rozmówców.

Dziś na prawicy nikt nie ma złudzeń, że kwestia naprawy TK oddaliła się.

- Było okno czasowe tuż po siłowym przejęciu Trybunału, bo ludzie chcieli naprawy, chcieli żeby klasa polityczna zachowała się odpowiedzialnie i było duże przyzwolenie społeczne na kompromis. To zostało zmarnowane - mówi nam polityk bliski Pałacowi Prezydenckiemu.

- PiS zagrał ręka w rękę z Tuskiem, któremu najbardziej zależało na tym, aby pokazać, że prezydent nic nie może, że nie jest sprawczy, że może sobie rozmawiać, ale nic z tego nie wynika. Dla PiS i prezesa granie na osłabienie Karola przy zachowaniu pozorów, że jest dokładnie odwrotnie, też jest na rękę - dodaje.

Zwłaszcza, że - jak przekonuje nasz kolejny rozmówca - przy okazji obrywają najmocniejsze politycznie aktywa prezydenta, ze Zbigniewem Boguckim na czele.

Komu nie jest na rękę sukces prezydenta

- Niektórzy na prawicy przestraszyli się mocno scenariusza, że Zbyszek naprawdę może być prezydenckim kandydatem na premiera. Dlatego jedni robią dziś z niego agenta Tuska, bo chce resetu - wskazuje.

- Drudzy robią z niego agenta Nowogrodzkiej, który realizuje wytyczne Joachima Brudzińskiego, a trzeci śmieją się z jego propaństwowej postawy, robiąc z niego naiwniaka, który nie rozumie twardej gry. Wszystkie te wersje są nieprawdziwe, ale czytelne. Wiemy, co za tym stoi. Prezydent też wie - relacjonuje nam osoba, znająca kulisy tego, co się dzieje w Pałacu.

Czego zatem należy się spodziewać? Czy Pałac Prezydencki ma jeszcze w zanadrzu jakieś asy w rękawie oprócz zakulisowych rozmów na Nowogrodzkiej i przekonywania prezesa Kaczyńskiego, że sukces prezydenta w sprawie TK, czyli doprowadzenie do jakiejś formy porozumienia, leży w interesie PiS i całej prawicy?

Zapytaliśmy jednego z naszych pałacowych rozmówców, czy możliwe jest, że prezydent zagra kartą referendalną w tej sprawie, zrzucając z siebie odpowiedzialność za rozmowy.

Wniosek o referendum może złożyć sam prezydent, ale potem musi zaakceptować go Senat, gdzie większość ma obecna koalicja rządząca.

- Jest to jakiś pomysł, ale na tym etapie nie daję mu więcej niż jakieś 3 proc. szans - usłyszeliśmy w odpowiedzi.

Kamila Baranowska



