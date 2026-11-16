W skrócie Konfederacja intensyfikuje prace nad programem dla rolnictwa, próbując odebrać elektorat Prawu i Sprawiedliwości w walce o głosy na polskiej wsi.

Krzysztof Bosak otwarcie mówi o przygotowaniach do przejęcia władzy, podkreślając, że zmiana perspektywy z opozycyjnej na rządową powinna być naturalna.

Za profesjonalizację prac programowych Konfederacji odpowiada między innymi think tank Ideapolis, który organizuje merytoryczne konferencje w różnych obszarach tematycznych.

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Konfederacja chce rozszerzać swoje wpływy. Sięga już nie tylko po tradycyjny elektorat prawicy, środowiska wolnościowców czy przedsiębiorców. Teraz zamierza zawalczyć o polską wieś i odebrać tam wpływy PiS i PSL.

O głosy elektoratu wiejskiego będzie musiała walczyć przede wszystkim z Prawem i Sprawiedliwością. Na prawicy panuje bowiem przekonanie, że Polskie Stronnictwo Ludowe już się na wsi nie liczy.

Zdaniem Michała Nieznańskiego z Konfederacji PSL nie angażuje już elektoratu rolniczego. - Została tylko łatka - mówi Interii bliski współpracownik Krzysztofa Bosaka.

Walka o wieś. PiS kontra partie prawicowe

- Na poziomie wyborów samorządowych ludowcy wciąż są silni, jeśli spojrzeć na wyniki na przykład na południu województwa świętokrzyskiego. To robi wrażenie - komentuje w rozmowie z Interią dr hab. prof. UW Rafał Chwedoruk.

- Ale jeśli spojrzeć na strukturę ich poparcia w dwóch ostatnich wyborach sejmowych, to robi się coraz trudniej - dodaje politolog.

Jak wyjaśnia, PSL stracił swoje tradycyjne poparcie w dawniej chłopskich i antyszlacheckich wsiach północy Mazowsza, Lubelszczyzny i części województwa świętokrzyskiego.

- Zostały po prostu poprzejmowane przez PiS. Trudno sobie wyobrazić, żeby PSL przy tak niskim pułapie poparcia, jakie teraz ma, mogło przystąpić do takiej batalii - wskazuje profesor.

Zatem w walce o rząd dusz na wsi pozostają PiS i partie prawicowe - Konfederacja i ugrupowanie Grzegorza Brauna.

Ostatni test wyborczy w 2025 roku pokazał, że to właśnie te formacje przede wszystkim angażują rolników.

Badanie exit poll pracowni Ipsos co prawda wskazało w tej grupie po pierwszej turze wyborów prezydenckich 12 proc. poparcia dla Rafała Trzaskowskiego, ale prof. Chwedoruk zaznacza, że poparcie dla KO na wsi jest też związane z migracją na wieś ludzi z miast.

Dlatego głównym konkurentem Konfederacji w walce o wieś jest PiS.

Program dla rolników w Konfederacji koordynuje Anna Bryłka. Europosłanka przekazała Interii, że jej formacja pracuje nad programem rolnym, który będzie uzupełnieniem dotychczasowych postulatów.

Konfederacja z nową taktyką. Nie tylko partia buntu

Czy Konfederacja może odebrać PiS-owi elektorat na wsi?

- Ma szansę na przejęcie elektoratu, zwłaszcza w młodym i średnim wieku, dopóki ten elektorat nie przyjrzy się Konfederacji - uważa prof. Chwedoruk. Wyjaśnia, że problemem formacji jest libertariański, wolnorynkowy rodowód. Wieś natomiast oczekuje opieki instytucji publicznych w obliczu wyzwań takich jak chociażby umowa z Mercosur.

- Konfederacja musi zacząć korygować swój wizerunek. To znaczy więcej mówić o państwie, ochronie producenta. Mówić to, co zawsze mówiło PSL i zaczęło mocno podkreślać PiS. Na razie Konfederacja pełni bardziej rolę partii buntu - wskazuje dalej.

W tym miejscu warto zatrzymać się przy programie poniedziałkowej konferencji, zorganizowanej pod hasłem "Bez wsi nie ma Polski".

Wydarzenie patronatem objął lider Ruchu Narodowego, wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak, a jej program był niemal idealnym odzwierciedleniem wyzwań wskazanych przez prof. Chwedoruka.

Konferencja składała się z czterech paneli. Dotyczyły zagrożeń dla rolnictwa związanych z akcesją Ukrainy do Unii Europejskiej, kosztów dla rolników, planów krajowej polityki rolnej oraz polityki samorządowej dla ziemi rolnej.

Wśród panelistów znaleźli się między innymi prezes Polskiej Grupy Mleczarskiej, były dyrektor generalny KOWR, dyrektor Instytutu Gospodarki Rolnej.

Bardzo istotne jest to, żeby głosujący mieli przeświadczenie, że głosują w wyborach na polityka zdolnego do sprawowania władzy, odpowiedzialnego

- Konfederacja ma wizerunek partii młodej, sama go generowała. Ale jej liderzy wchodzą już w taki wiek, że albo zostaną zawodowymi politykami, albo trafią do zupełnego niebytu. Bardzo istotne jest to, żeby głosujący mieli przeświadczenie, że głosują w wyborach na polityka zdolnego do sprawowania władzy, odpowiedzialnego - mówi nam Chwedoruk.

W tym kontekście na uwagę zasługuje wystąpienie Krzysztofa Bosaka, który otworzył konferencję.

"Naturalna perspektywa" Krzysztofa Bosaka

- Wokół naszych konferencji następuje integracja kadry i środowisk. To, czego potrzebujemy, to skonfrontowanie punktów widzenia (…), wymiana opinii i budowanie dobrego programu rolnego. Programu, który my jako politycy na szczeblu parlamentarnym, a być może także któregoś dnia na szczeblu rządowym, będziemy mogli realizować - stwierdził wicemarszałek Bosak.

Dalej podkreślił, że jego formacja jasno opowiadała się przeciwko - w jego ocenie - złym rozwiązaniom dla rolnictwa. Wskazał przy tym na program PiS.

- Naszej wiarygodności nie trzeba podkreślać, ale przypomnę, że kiedy pojawiły się zagrożenia, takie jak "Piątka dla zwierząt", byliśmy z rolnikami, z polskimi hodowcami, producentami (…), na wszystkich manifestacjach, które miały zatrzymać złe prawo - zaznaczył.

To, czego potrzebujemy, to (…) budowanie dobrego programu rolnego. Programu, który my jako politycy na szczeblu parlamentarnym, a być może także któregoś dnia na szczeblu rządowym, będziemy mogli realizować

Na koniec ponownie wskazał na perspektywę przyszłości.

- Skonstruujmy wspólnie program, który następnie z pełnym przekonaniem będziemy chcieli realizować. Czy to z ław opozycyjnych, czy rządowych. (…) Ta przesiadka nie powinna być dla nas szokiem. Powinna być naturalną perspektywą - podkreślił.

Następnie zwrócił się do zgromadzonych stwierdzając, że na sali są być może "przyszli urzędnicy różnych instytucji państwowych".

- Dla państwa ta perspektywa powinna być czymś, co pobudza naszą ambicję, żeby dobrze służyć naszemu społeczeństwu - mówił Bosak.

"Naturalna perspektywa" rządzenia wpisuje się w szerszą strategię działania. To nie tylko program dla rolnictwa.

Nowy program Konfederacji

Drugim elementem wartym uwagi w kontekście konferencji jest profesjonalizacja prac programowych Konfederacji.

Poniedziałkową konferencję zorganizowała fundacja Ideapolis. To think tank zarejestrowany w lutym 2026, który tak jak w przypadku innych dużych partii politycznych w Polsce, zaczyna pełnić funkcję zaplecza merytorycznego Konfederacji, szczególnie Ruchu Narodowego.

Konfederacja jest sojuszem Nowej Nadziei Sławomira Mentzena i Ruchu Narodowego Krzysztofa Bosaka. Ideapolis przewodzi Ziemowit Przebitkowski, członek zarządu głównego Ruchu Narodowego, w przeszłości prezes Młodzieży Wszechpolskiej.

Dotychczas Ideapolis zorganizowało już kilka konferencji, dotyczyły energetyki, rolnictwa, środowiska. Plany są szersze.

Jak dowiaduje się Interia, kolejnym tematem w najbliższych tygodniach ma być mieszkalnictwo. Kolejne konferencje swoim patronatem wicemarszałka obejmuje Bosak.

Krzysztof Bosak jak Tony Blair

W środowisku Ruchu Narodowego, a więc środowisku Bosaka, nie brakuje elementów profesjonalizacji własnej polityki. Elementów, które mają sprawić, że wieś zaakceptuje nowych liderów, co pozwoli Konfederacji odebrać część elektoratu PiS-owi.

Prof. Chwedoruk zmiany w retoryce Konfederacji przyrównuje do historii z Wielkiej Brytanii. - Niegdyś lewicowa Partia Pracy nie potrafiła sobie kompletnie poradzić z Margaret Thatcher - wskazuje nasz rozmówca. Konserwatyści z "żelazną damą" na czele pokonali konkurentów pod koniec lat 70. Partia Pracy trafiła do opozycji na 18 lat.

- Podjęła długofalowe reformy, których finałem był Tony Blair. W społeczeństwie zmediatyzowanym występy w telewizji i personalizacja polityki odgrywały fundamentalną rolę. Blair, choć nielubiany przez olbrzymią część Partii Pracy, po prostu świetnie wypadał w telewizji. Myślę, że tak trochę jest z Krzysztofem Bosakiem, zachowując oczywiście wszelkie proporcje - tłumaczy Chwedoruk.

- On po prostu wypada dobrze w mediach tradycyjnych, trafiających właśnie dla elektoratu wiejskiego. Wieś się starzeje. Polityk sprawny retorycznie, spokojny w formie tego, co mówi, jest dużo łatwiejszy do aprobaty, niż politycy pokroju Janusza Korwina-Mikkego - dodaje profesor w rozmowie z Interią.

Jakub Krzywiecki



