Cicha rewolucja na lotniskach Europy. Gdzie już obowiązuje zmiana?

Pod koniec lipca rzeczniczka Komisji Europejskiej Anna Kaisa Itkonen poinformowała o zatwierdzeniu przez Unię Europejską nowych przepisów pozwalających przewozić podróżnym więcej płynów w bagażu podręcznym niż dotychczas. Jednocześnie nie będzie już konieczności wyjmowania z walizki kosmetyczki z płynami, a limit 100 ml przestanie obowiązywać. Dodatkowo, podczas kontroli bezpieczeństwa, nie trzeba będzie również wyjmować laptopów.

Zmiany dotyczą portów lotniczych korzystających ze skanerów C3 (Computed Tomography) z certyfikacją UE. To nowoczesne urządzenia wykorzystujące promieniowanie rentgenowskie, ale w bardziej zaawansowany sposób niż tradycyjny RTG. Dzięki zdolności do tworzenia obrazów 3D potrafią w bardzo dokładny sposób prześwietlić bagaż.

Stosowane na większości lotnisk skanery rentgenowskie (2D) dają obraz spłaszczony, który wymaga interpretacji przez operatora. Computed Tomography potrafi m.in. analizować gęstość i strukturę płynu, a co za tym idzie - rozróżnić np. plastik od materiału wybuchowego, a substancje nieszkodliwe od niebezpiecznych. Takich urządzeń w Unii Europejskiej jest 700 w 21 państwach członkowskich. W Polsce znajdziemy je na lotniskach w Lublinie i Poznaniu.

Limity płynów na polskich lotniskach

Jako pierwszy w Polsce, bo już w lutym, nowoczesne skanery wdrożył Port Lotniczy Lublin. Pojedyncza linia jest w stanie prześwietlić do 720 sztuk bagażu na godzinę. Pozwala to na obsługę 100 pasażerów w ciągu zaledwie 15 minut. Czy to oznacza, że w Lublinie nie obowiązuje już limit 100 ml płynu w jednej butelce?

- Nie ma jeszcze opublikowanych przez Komisję Europejską przepisów szczegółowych, przepisy nie zostały wprowadzone. Porty lotnicze nie wiedzą, jak te płyny mają być pakowane. Nie wiadomo w jakiej formie będą dopuszczone, czy wszystkie płyny i żele w woreczkach o pojemności zbiorczej dwa litry, czy inaczej. Urządzenia w Porcie Lotniczym Lublin zainstalowano jako pierwsze tego typu na polskich lotniskach, pracujące w technologii 3D, tomografii komputerowej. Posiadają certyfikat ECAC (Europejskiej Konferencji Lotnictwa Cywilnego), urządzeń spełniających normę C3. Umożliwia to kontrolę bagażu zawierającego komputery przenośne i inne duże urządzenia elektroniczne. Port Lotniczy Lublin, tak jak inni użytkownicy i producenci sprzętu, oczekuje na zmianę statusu w KSDA (Unijnej Bazie Danych Bezpiecznego Łańcucha Dostaw), dotyczącego określenia wielkości limitu płynów - powiedział w rozmowie z "Interią" rzecznik spółki, Piotr Jankowski.

Skanery C3 działają również (od kwietnia) na Lotnisku Poznań-Ławica, ale oczekują na finalne zgody. W porcie Kraków-Balice instalacja i certyfikacja CT planowana jest na czwarty kwartał 2025 roku. Z kolei Lotnisko im. Fryderyka Chopina w Warszawie prowadzi postępowanie ws. zakupu nowoczesnych skanerów, a ich instalacja ma rozpocząć się zaraz po zakończeniu sezonu letniego 2025. Przygotowania trwają również w portach w Katowicach i Rzeszowie.

Lista lotnisk, na których zniesiono limity płynów w bagażu podręcznym

Wraz z wprowadzeniem nowych przepisów unijnych, czyli 27 lipca, na przewóz w bagażu podręcznym płynów w butelkach o maksymalnej pojemności dwóch litrów zezwoliło kilka włoskich lotnisk:

W Wielkiej Brytanii limity zniesiono na lotniskach w Birmingham i Edynburgu, z kolei w Amsterdamie Schiphol, Monachium i Frankfurcie nowe przepisy obowiązują w wybranych terminalach i strefach liniowych.

Awiacyjni eksperci uczulają jednak, aby na bieżąco sprawdzać zasady wylotu i przylotu na danym lotnisku, gdyż przepisy są nierówne. Zachęcamy do śledzenia oficjalnych komunikatów portów.

