Ciasno na podium, sześć partii w Sejmie. Najnowszy sondaż parlamentarny

W skrócie W sondażu Ipsos Koalicja Obywatelska uzyskała 29 proc. poparcia, wyprzedzając Prawo i Sprawiedliwość o 3 punkty procentowe.

Konfederacja osiągnęła trzecie miejsce z wynikiem 14 proc., a do Sejmu weszłyby także ugrupowania Grzegorza Brauna i Razem.

W Sejmie zabrakłoby miejsca dla PSL i Polski 2050, a 8 proc. badanych nie jest zdecydowanych na kogo zagłosować.

W najnowszym sondażu przeprowadzonym przez pracownię Ipsos na zlecenie TVP Info i programu "19:30" zapytano Polaków o to, na kandydata którego ugrupowania oddaliby głos w wyborach do Sejmu RP.

Najwięcej ankietowanych w odpowiedzi wskazałoKoalicję Obywatelską. Partia premiera Donalda Tuska mogłaby liczyć na głosy 29 proc. respondentów, co zapewnia jej niewielką przewagę nad drugim w stawce Prawem i Sprawiedliwością.

Sondaż partyjny. KO na czele, niewielka przewaga nad PiS

Chęć głosowania na ugrupowanie Jarosława Kaczyńskiego deklaruje z kolei 26 proc. respondentów. Podium zamyka Konfederacja, którą od dwóch pierwszych partii dzieli już kilkanaście procent - wybrało ją 14 proc. ankietowanych.

Na czwartym miejscu znalazła się Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna z wynikiem 7 proc., o 1 pp. wyprzedzająca Lewicę (6 proc. poparcia). Próg wyborczy przekroczyłaby także partia Razem Adriana Zandberga z wynikiem 5 proc.

W parlamencie zabrakłoby z kolei miejsca dla dwóch partii, które w poprzednich wyborach startowały pod wspólnym szyldem Trzeciej Drogi - PSL i Polski 2050. Oba ugrupowania wskazało po 2 proc. ankietowanych.

Chęć głosowania na inną partię zadeklarował 1 proc. badanych, a kolejne 8 proc. nie jest pewne swojego wyboru. Gdyby wybory parlamentarne odbywały się w najbliższą niedzielę, udział w nich wzięłoby 62 proc. ankietowanych, z czego 50 proc. jest tego pewna. Do urn nie wybrałoby się 32 proc. badanych.

Sondaż został zrealizowany metodą mixed mode (CATI i CAVI) w dniach 19-20 lutego 2026 r. na ogólnopolskiej reprezentatywnej próbie 1000 dorosłych Polaków.

