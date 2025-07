Policja ustala tożsamość mężczyzny, którego w czwartek strażacy wydobyli z rzeki Bug w woj. lubelskim. Straż graniczna nie wyklucza, że to ciało jednego z migrantów, którzy próbowali dostać się z Białorusi do Polski. Od początku roku w tej granicznej rzece na odcinku lubelskim znaleziono osiem ciał.

- Ciało z rzeki wydobyli strażacy. Na ten moment w stu procentach nie możemy potwierdzić, ani wykluczyć, czy to ciało jednego z migrantów , którzy próbowali dostać się z Białorusi do Polski - zaznaczył.

Według danych nadbużańskiej SG ok. 800 osób próbowało w tym roku nielegalnie przekroczyć granicę polsko-białoruską w woj. lubelskim. Przede wszystkim byli to obywatele Afganistanu, Erytrei, Iraku, Pakistanu i Etiopii. W całym 2024 r. było to ok. 450 cudzoziemców.