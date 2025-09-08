Ciało blisko granicy z Polską. Rosyjskie służby badają sprawę

Aleksandra Czurczak

Aleksandra Czurczak

Niedaleko granicy z Polską w obwodzie królewieckim znaleziono ciało mężczyzny - podały rosyjskie agencje prasowe. Powołując się na informacje ze służb przekazano, że jest to prezes firmy zajmującej się wydobyciem soli potasowych i magnezowych. Sprawę badają rosyjscy policjanci.

Ciało blisko granicy z Polską. Rosyjskie służby badają sprawę (zdj. ilustracyjne)
Ciało blisko granicy z Polską. Rosyjskie służby badają sprawę (zdj. ilustracyjne)STRINGEREast News

  • W obwodzie królewieckim przy granicy z Polską odnaleziono zdekapitowane ciało prezesa firmy wydobywczej.
  • Zwłoki znaleziono pod mostem, sprawę badają rosyjskie służby.
  • Firma K-Potash Service, kierowana przez zmarłego, mierzyła się z problemami finansowymi i protestami lokalnych mieszkańców.
W obwodzie królewieckim (dawniej: obwód kaliningradzki) znaleziono ciało byłego prezesa firmy zajmującej się wydobyciem soli potasowych i magnezowych - poinformowała rosyjska agencja TASS, powołując się na źródło w organach ścigania.

Jak podają tamtejsze media - ciało było zdekapitowane.

Obwód królewiecki. Znaleziono ciało, rosyjskie służby badają sprawę

Rosyjskie agencje poinformowały że ciało znaleziono na w okolicy miejscowości Gurjewsk. 

    - Ciało znaleziono pod mostem, z przymocowaną do niego liną holowniczą - powiedział informator, cytowany przez RIA Nowosti.

    Rzecznik prasowy lokalnego Oddziału Śledczego Federacji Rosyjskiej poinformował, że "badane są okoliczności śmierci mieszkańca obwodu królewieckiego".

    Z kolei telegramowy kanał "SHOT", związany z rosyjskimi służbami, podał, że znalezione ciało należy do to Aleksieja S., czyli prezesa firmy K-Potash.

      Firma K-Potash Service w obwodzie królewieckim. Czym się zajmuje?

      "Aleksiej kierował firmą 'K-Potash Service' w październiku 2022 roku" - podał telegramowy kanał "SHOT". Jak poinformowano, zajmuje się ona wydobyciem soli potasowo-magnezowej we wsi Niwenskoje, a założycielami są Holendrzy i Cypryjczycy.

      Początkowo kopalnia miała rozpocząć działalność w 2021 roku, ale jej uruchomienie zostało zablokowane przez protesty mieszkańców.

      W sprawę zaangażował się sam Władimir Putin. Decyzją sądu inwestycja ta została przeniesiona poza granice miejscowości. W październiku 2022 r. sąd orzekł, że K-Potash boryka się z poważnymi problemami finansowymi.

      Źródła: TASS, RIA Nowosti, Meduza

