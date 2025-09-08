W skrócie W obwodzie królewieckim przy granicy z Polską odnaleziono zdekapitowane ciało prezesa firmy wydobywczej.

Zwłoki znaleziono pod mostem, sprawę badają rosyjskie służby.

Firma K-Potash Service, kierowana przez zmarłego, mierzyła się z problemami finansowymi i protestami lokalnych mieszkańców.

W obwodzie królewieckim (dawniej: obwód kaliningradzki) znaleziono ciało byłego prezesa firmy zajmującej się wydobyciem soli potasowych i magnezowych - poinformowała rosyjska agencja TASS, powołując się na źródło w organach ścigania.

Jak podają tamtejsze media - ciało było zdekapitowane.

Obwód królewiecki. Znaleziono ciało, rosyjskie służby badają sprawę

Rosyjskie agencje poinformowały że ciało znaleziono na w okolicy miejscowości Gurjewsk.

- Ciało znaleziono pod mostem, z przymocowaną do niego liną holowniczą - powiedział informator, cytowany przez RIA Nowosti.

Rzecznik prasowy lokalnego Oddziału Śledczego Federacji Rosyjskiej poinformował, że "badane są okoliczności śmierci mieszkańca obwodu królewieckiego".

Z kolei telegramowy kanał "SHOT", związany z rosyjskimi służbami, podał, że znalezione ciało należy do to Aleksieja S., czyli prezesa firmy K-Potash.

Firma K-Potash Service w obwodzie królewieckim. Czym się zajmuje?

"Aleksiej kierował firmą 'K-Potash Service' w październiku 2022 roku" - podał telegramowy kanał "SHOT". Jak poinformowano, zajmuje się ona wydobyciem soli potasowo-magnezowej we wsi Niwenskoje, a założycielami są Holendrzy i Cypryjczycy.

Początkowo kopalnia miała rozpocząć działalność w 2021 roku, ale jej uruchomienie zostało zablokowane przez protesty mieszkańców.

W sprawę zaangażował się sam Władimir Putin. Decyzją sądu inwestycja ta została przeniesiona poza granice miejscowości. W październiku 2022 r. sąd orzekł, że K-Potash boryka się z poważnymi problemami finansowymi.

Źródła: TASS, RIA Nowosti, Meduza

