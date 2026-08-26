W skrócie Ciała osób, które zginęły w wypadku polskiego autokaru na Węgrzech, zostały sprowadzone do Polski i w najbliższym czasie zostaną przeprowadzone ich sekcje zwłok.

Prokuratura Okręgowa w Krośnie złożyła wniosek o przejęcie ścigania od strony węgierskiej, ponieważ zarówno podejrzany, jak i pokrzywdzeni to obywatele Polski.

W wyniku wypadku autokaru, do którego doszło 16 sierpnia na węgierskiej autostradzie M3, zginęło 12 dorosłych mieszkańców województwa podkarpackiego, a kierowca został tymczasowo aresztowany.

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Rzeczniczka rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Krośnie dr hab. Marta Kolendowska-Matejczuk przekazała, że sekcje zwłok ofiar wypadku autokaru na Węgrzech planowane są na czwartek i piątek. Autopsje odbędą się w Zakładzie Medycyny Sądowej Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Prokurator podała jednocześnie, że we wtorek Prokuratura Okręgowa w Krośnie skierowała do ministra sprawiedliwości - Prokuratora Generalnego wniosek o przejęcie ścigania w tej sprawie od strony węgierskiej.

Złożenie takiego wniosku prok. Kolendowska-Matejczuk zapowiedziała w minionym tygodniu. Jak wówczas wyjaśniła, przejęcie ścigania podyktowane jest przede wszystkim tym, że podejrzanym w sprawie, a także pokrzywdzonymi są wyłącznie obywatele Polski.

Wypadek autokaru na Węgrzech. Ciała ofiar przetransportowane do Polski

Emilia Mielus z Biura Mediów i Komunikacji Społecznej MSZ przekazała, że przy zaangażowaniu i wsparciu wicepremiera, szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza oraz MON 2 Casy przetransportowały w środę do Polski ciała poszkodowanych w wypadku na Węgrzech. Wylądowali w Krakowie.

- Chciałabym podkreślić, że cała operacja udała się dzięki olbrzymiej pracy polskich konsulów na Węgrzech, którzy bardzo sprawnie zadziałali w celu dopełnienia wszystkich niezbędnych formalności wymaganych do takiego transportu - oświadczyła Mielus.

O przetransportowaniu ciał 12 ofiar wypadku poinformowała na profilu urzędu wojewódzkiego na Facebooku także wojewoda podkarpacki Teresa Kubas-Hul.

Podziękowała również m.in. prezydentowi Rzeszowa, starostom powiatów rzeszowskiego, jasielskiego, brzozowskiego i strzyżowskiego, a także służbom i urzędnikom z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie oraz służbom konsularnym "za współpracę, pomoc i sprawne działania w dopełnieniu wszystkich formalności związanych z transportem ciał ofiar do kraju", oraz kierownictwu Ministerstwa Obrony Narodowej za udostępnienie samolotów.

Wypadek polskiego autokaru. Władze w kontakcie z rodzinami zmarłych

Jak powiedziała Kubas-Hul, szczególnie ważna była koordynacja działań związanych z przygotowaniem wszystkich formalności niezbędnych do sprowadzenia ciał do kraju.

- W poniedziałek służby węgierskie wydawały akty zgonu. We wtorek, w ciągu zaledwie kilku godzin, udało się zakończyć cały proces kompletowania dokumentacji, co pozwoliło bez zbędnej zwłoki przejść do organizacji i realizacji transportu z Węgier do Krakowa - wskazała wojewoda.

Dodała, że funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie pozostają w kontakcie z rodzinami osób zmarłych i będą przekazywać informacje dotyczące organizacji przewiezienia ciał ofiar z Krakowa na Podkarpacie.

Poinformowała także, że w szpitalach na Węgrzech pozostają trzy osoby. - Jeśli ich stan zdrowia na to pozwoli, zostaną przetransportowane do Polski - podała wojewoda. "Kolejne trzy osoby nadal przebywają w szpitalach w Rzeszowie. Pozostali uczestnicy wypadku są już w swoich domach - dodała.

Przypomniała także, że cały czas dostępna jest pomoc psychologiczna dla osób poszkodowanych w wypadku oraz ich rodzin. Koordynatorem pomocy jest Irena Marszałek-Czekierda, dyrektor Wydziału Polityki Społecznej PUW.

Osoby potrzebujące wsparcia prosimy o kontakt pod numerem: +48 889 052 667.

Węgry: Wypadek autokaru. Zginęło 12 turystów z Polski

Do wypadku doszło w 16 sierpnia około godz. 1 na węgierskiej autostradzie M3, w rejonie miejscowości Mezokeresztes we wschodniej części kraju. Autokarem podróżowało 59 obywateli Polski wracających z pielgrzymki do Medziugorje (Bośnia i Hercegowina).

W wyniku wypadku śmierć poniosło 12 osób, wszystkie ofiary to dorośli mieszkańcy województwa podkarpackiego.

Zatrzymany w sprawie został kierowca autokaru, któremu prokuratura węgierska przedstawiła zarzut nieumyślnego spowodowania wypadku drogowego skutkującego śmiercią wielu osób. Węgierski sąd aresztował mężczyznę na 30 dni, tj. do 18 września.



