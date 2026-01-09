Protestujący rolnicy zgromadzili się w piątek rano w Pruszkowie (woj. mazowieckie) skąd ruszyli do Warszawy. Prezydent Rafał Trzaskowski zapowiedział, że rolnicy mają prawo do protestu, jednak przepisy zakazują wjazdu dużej liczby ciągników do centrum miasta.

Rolnicy protestują przeciwko umowie handlowej Unii Europejskiej z państwami należącymi do grupy Mercosur. Według nich doprowadzi ona do zalewu Europy tanimi produktami żywnościowymi z Ameryki Południowej.

Ostateczna decyzja w sprawie przyjęcia umowy zapadła w piątek ok. południa. Przeciwko głosowało pięć państw: Polska, Irlandia, Węgry, Francja i Austria. Belgia wstrzymała się od głosu.

Przed głosowaniem w sprawie całej umowy państwa UE zatwierdziły klauzulę ochronną, która ma być uruchamiana, gdy ceny produktów wrażliwych w Unii spadną o 5 proc.

Protestujący planują demonstrację przed Sejmem i Kancelarią Premiera. Ich przedstawiciele spotkali się również z prezydentem Karolem Nawrockim.

Protesty rolników w Warszawie. Spotkali się z Karolem Nawrockim

- Pan prezydent Karol Nawrocki zapewnił o pełnym wsparciu polskich rolników i rolnictwa. Wyraźnie powiedział, że nie zgadza się na szkodliwą umowę z krajami Mercosur - powiedział rzecznik prezydenta Nawrockiego Rafał Leśkiewicz po zakończeniu spotkania.

Rzecznik zaapelował do rządu o upublicznienie dokumentów i stanowisk kierowanych do organizacji UE. - Jest jeszcze szansa, by tą szkodliwą umowę zablokować - mówił.

- Rządzący mają czas, mogą to zrobić. (...) Pan prezydent apeluje do polskiego rządu, aby podjąć wszelkie możliwe działania, aby zablokować szkodliwą umowę Mercosur. A sam pan prezydent zrobił wszystko, co w jego mocy, aby do podpisania tej umowy nie doszło - dodał Leśkiewicz.

Prezydencki minister Mateusz Kotecki zapewnił z kolei, że Pałac Prezydencki wesprze prawnie rolników, jeżeli podczas protestów dojdzie do jakichś incydentów.

Przypomnijmy, protesty rolników odbywają się nie tylko w Polsce. W czwartek ciągniki pojawiły się m.in. pod Łukiem Triumfalnym w centrum Paryża.

Umowa UE - Mercosur. W piątek ma zapaść ostateczna decyzja

Ostateczna decyzja w sprawie podpisania umowy handlowej między UE a Mercosurem (do grupy należą: Argentyna, Brazylia, Paragwaj, Boliwia i Urugwaj - red.) ma zapaść w piątek na posiedzeniu Rady Unii Europejskiej.

Jeśli większość państw członkowskich opowie się za jej przyjęciem, do oficjalnego podpisania dokumentów będzie mogło dojść już 12 stycznia podczas planowanej wizyty przewodniczącej KE Ursuli von der Leyen w Paragwaju.

Według ustaleń RMF FM cypryjska prezydencja w Radzie UE podjęła decyzję o możliwości wejścia w życie umowy bez udziału w procesie decyzyjnym Parlamentu Europejskiego.

Przeciwko umowie z Mercosurem są m.in. Polska, Francja, Węgry i Irlandia. To może jednak nie wystarczyć, by zablokować umowę. Kluczową rolę miały odegrać Włochy, które wahały się czy poprzeć porozumienie, jednak według doniesień agencji Reutera włoski rząd ostatecznie zagłosuje za podpisaniem umowy.

Protest rolników w Warszawie. Poważne utrudnienia w ruchu, policja ostrzega

Piątkowy protest rolników ma rozpocząć się na Placu Defilad w Warszawie. Następnie manifestacja przejdzie przez centrum miasta przed gmach Sejmu i KPRM. Protest ma potrwać do godziny 15.

Warszawska policja ostrzega, że w związku z protestem w Warszawie mogą wystąpić "zamknięcia ulic i utrudnienia w ruchu kołowym", a "komunikacja miejska może kursować z opóźnieniami lub trasami objazdowymi".

"Funkcjonariusze na bieżąco będą decydowali o zamknięciu ulic na trasie przemarszu oraz ulicach poprzecznych. Priorytetem jest bezpieczeństwo zarówno uczestników zgromadzenia, jak i mieszkańców miasta" - przekazała policja w komunikacie.

"Radzimy planować podróże z wyprzedzeniem i śledzić komunikaty zamieszczane między innymi na stronie wtp.waw.pl" - napisano.

