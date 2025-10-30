Premier Donald Tusk pytany był w TVP Info o dalsze rozliczenia polityków Prawa i Sprawiedliwości. Szef rządu stwierdził, że nie da się namówić na "polowanie na czarownice".

- Ale czarownice są faktem i politycy PiS przez te osiem lat okradli Polskę bezwstydnie, bez żadnego umiaru i to, co czyni to rozliczenie tak trudnym, robili to w sposób bardzo cwany, bo jak mawiał minister Marcin Horała - "zgodnie z procedurami" - powiedział premier.

Donald Tusk stanowczo o rozliczeniu PiS. "Ciąg dalszy nastąpi"

- Napotykamy tego typu rzeczy, które były albo zgodne z procedurami i w związku z tym bardzo trudne dla prokuratury, po takie zwykłe kradzieże i nadużycia - mówił Tusk. - Tak, ciąg dalszy nastąpi - podkreślił.

Zdaniem premiera minister sprawiedliwości Waldemar Żurek "ma ten temperament, który pozwala mu nie patrzeć na przeszkody".

- Kiedy decydowałem się na powierzenie funkcji ministra sprawiedliwości Adamowi Bodnarowi wiedziałem co robię. Był świetnym ministrem, z trochę innym temperamentem, innymi priorytetami - ocenił.

