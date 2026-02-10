W skrócie Na posiedzeniu klubu Polski 2050 zgłoszono wniosek o wprowadzenie zmian w regulaminie klubu.

Przewodniczący Paweł Śliz nie poddał wniosku pod głosowanie, a posłanka Elżbieta Burkiewicz złożyła wniosek o odwołanie przewodniczącego.

Paweł Śliz zamknął posiedzenie klubu, kończąc tym samym wewnętrzną dyskusję.

Na pierwszym posiedzeniu Sejmu po wyborach w Polsce 2050 w ławach poselskich tego ugrupowania parlamentarzyści mieli nietęgie miny. Brakowało uśmiechów, żywej gestykulacji, żarliwych rozmów. Wszystko przez to, że chwilę wcześniej znów doszło do politycznej awantury.

Standardowo kluby parlamentarne zwołują swoje spotkania w dniu, kiedy startuje posiedzenie Sejmu. Omawiają tam najpilniejsze tematy i debatują - jak głosować, czy i jakie ustawy składać albo w jaki sposób rozmawiać z mediami. We wtorek rano posiedzenie klubu zwołała też Polska 2050. I to tam doszło do kolejnego burzliwego sporu. O sprawie pierwszy poinformował Onet.

Polska 2050. Dwa wnioski na posiedzeniu klubu

Według naszych informacji na początku posiedzenia został zgłoszony wniosek o wprowadzenie do porządku obrad zmian w regulaminie klubu. Partia, która tydzień temu przeprowadziła wybory i zapowiedziała "nowe otwarcie", chciała też zmienić kilka spraw w obrębie funkcjonowania klubu.

Jak słyszymy, przewodniczący klubu Paweł Śliz nie zdecydował się poddać tego wniosku pod głosowanie. W związku z tym jedna z posłanek - Elżbieta Burkiewicz - złożyła wniosek o odwołanie przewodniczącego klubu.

Co wydarzyło się później? Przewodniczący niespodziewanie zamknął posiedzenie klubu i na tym wewnętrzna dyskusja się zakończyła.

Kolejna odsłona kryzysu w Polsce 2050

Kiedy po ubiegłotygodniowych wyborach na szefa partii wydawało się, że kryzys w Polsce 2050 został zażegnany, znów dały o sobie znać wewnętrzne animozje. Przypomnijmy, że w klubie parlamentarnym od kilkunastu dni panuje nerwowa atmosfera.

Wszystko przez to, że już wcześniej doszło do zamieszania na szczeblu władz klubu. Z funkcji wiceszefowej dość nagle została odwołana Aleksandra Leo po tym, jak chciała zwołać posiedzenie klubu pod nieobecność Śliza. Jej miejsce zająłKamil Wnuk. Drugim wiceprzewodniczącym pozostaje Bartosz Romowicz.

Część posłów Polski 2050 nie zgadzała się z takim potraktowaniem posłanki Leo i to prawdopodobnie ta grupa złożyła we wtorek dwa wnioski - najpierw o włączenie do porządku obrad zmian w regulaminie, a następnie o odwołanie przewodniczącego.

Przypomnijmy, że w ubiegłym tygodniu nową przewodniczącą Polski 2050 została Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, która w wyborczej dogrywce pokonała Paulinę Hennig-Kloskę.

Łukasz Szpyrka

