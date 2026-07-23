W skrócie Izabela Bodnar opublikowała zdjęcie z tuńczykami złowionymi podczas połowu w Hiszpanii, co wywołało reakcje w internecie.

Posłanka wyjaśniła, że zdjęcie pochodzi z legalnego i zorganizowanego rejsu, przeprosiła osoby urażone publikacją i przyznała, że post był niestosowny.

Fotografia Bodnar spotkała się z krytyką ze strony dziennikarzy i polityków, którzy oceniali jej stosowność i porównywali do innych zdjęć z trofeami.

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Izabela Bodnar opublikowała zdjęcie z wakacji w Hiszpanii, na którym pozuje na pokładzie statku obok dwóch złowionych tuńczyków. Wpis polityczki wywołał falę komentarzy w internecie.

Posłanka w środę wyjaśniła szczegóły dotyczące połowu. W rozmowie na antenie wPolsce24 podkreślała, że ryby zostały złowione legalnie, podczas zorganizowanego rejsu.

- W Polsce chyba nie jest zabronione jedzenie tuńczyka - mówiła Izabela Bodnar. Jak dodała, jej zdaniem skala reakcji na zdjęcie jest niewspółmierna do sytuacji.

- Bardzo mnie zadziwia fakt, że w Polsce jest tyle afer, miliardy publicznych pieniędzy zostały wykradzione. A cała Polska żyje aferą tuńczykową. Czyli nie łapiemy bandytów, ale złapanie tuńczyków na legalnym połowie wzbudza już takie emocje - powiedziała w rozmowie z dziennikarzami.

Posłanka przeprosiła za zdjęcie z tuńczykami. "Post okazał się niestosowny"

Bodnar zaznaczyła, że rejs odbywał się zgodnie z zasadami. - To nie był żaden połów rabunkowy, to był normalny, legalny połów, który odbywa się w okolicach Gibraltaru - tłumaczyła w wywiadzie.

Polityk dodała również, że połowy tuńczyka w tym miejscu odbywają się tylko w określonym czasie. - To nie było teraz, tylko miesiąc wcześniej, bo tylko wtedy te połowy są dozwolone - wyjaśniła.

Posłanka odniosła się także do szczegółów samej fotografii. - Ja akurat zrobiłam takie zdjęcie, na którym byłam sama, ale tam była cała ekipa - powiedziała. Na koniec przyznała, że publikacja mogła zostać odebrana jako niefortunna i przeprosiła osoby, które poczuły się urażone.

- Przykro mi i bardzo przepraszam wszystkich, których to zdjęcie w jakikolwiek sposób dotknęło czy uraziło. Naprawdę przepraszam, wyrażam skruchę. Post okazał się niestosowny, więc posypuję głowę popiołem - powiedziała Izabela Bodnar.

Burza w sieci po publikacji posłanki. "Jak bardzo trzeba nie mieć stylu?"

Krytycy porównywali fotografię Bodnar do zdjęć myśliwych prezentujących swoje trofea. Ich zdaniem publikacja była niestosowna, zwłaszcza w przypadku osoby pełniącej funkcję publiczną. Do sprawy odniosła się m.in. dziennikarka Polsat News Agnieszka Gozdyra.

"Pani poseł, proste pytanie: jak bardzo trzeba nie mieć stylu/empatii, by zrobić sobie takie zdjęcie, a następnie je opublikować?" - napisała.

Głos zabrał również poseł PiS Dariusz Stefaniuk, który odniósł się do krytycznych komentarzy pod adresem Bodnar.

"Tylko kliknąłem w komentarze i miałem napisać co na to Agnieszka Gozdyra, a tu proszę. Nie zawiodłem się. A ja wręcz przeciwnie. Wrzuca Pani jak najwięcej tych fotek. Jagodno i Wilanów pewnie już zagotowane. Dziękuję w imieniu opozycji" - skomentował.

Do publikacji odniosła się także posłanka Lewicy Anna-Maria Żukowska.

"Czym to zdjęcie się różni od zdjęcia z upolowaną sarną i co na to Mikołaj Dorożała? Nie ma już Pani na czym nóg opierać?" - napisała, oznaczając we wpisie wiceministra klimatu i środowiska związanego ze środowiskiem Polski 2050.





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