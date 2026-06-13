Rzecznik Prokuratury Krajowej prok. Przemysław Nowak poinformował w piątek o kolejnych zarzutach w ramach śledztwa prowadzonego od kwietnia 2024 roku.

Zarzuty przekroczenia uprawnień, poświadczenia nieprawdy oraz wyłudzenia poświadczenia nieprawdy usłyszeli były Dyrektor Delegatury CBA w Warszawie Jarosław W., była Naczelnik Wydziału I Operacyjno-Śledczego Delegatury CBA w Warszawie Katarzyna S. oraz ekspertka Wydziału I Operacyjno-Śledczego Delegatury CBA w Warszawie Angela P.

Funkcjonariusze mieli działać wspólnie i w porozumieniu przy popełnianiu dwóch przestępstw.

Jak przekazał prok. Nowak, zarzuty wobec dwóch byłych funkcjonariuszy CBA są uzupełnieniem tych, które przedstawiono im w czerwcu 2025 roku. Jarosław W. i Katarzyna S. zostali wówczas podejrzani o przeprowadzenie czynności operacyjno-rozpoznawczych wobec byłego prezydenta Sopotu Jacka Karnowskiego "pomimo braku ku temu podstaw faktycznych i prawnych".

Afera wokół Pegasusa. Funkcjonariusze CBA nie przyznali się do winy

Pierwszy zarzut zastosowany wobec trojga zatrzymanych dotyczy działań na szkodę adwokata, m.in. nieuprawnionego pozyskiwania danych z jego telefonu, takich jak wiadomości SMS czy korespondencji mailowej oraz poświadczania nieprawdy we wnioskach o zarządzenie i przedłużenie kontroli operacyjnych.

Drugi z zarzutów dotyczy doprowadzenia do zastosowania, a następnie przedłużenia kontroli operacyjnej wobec kolejnej osoby. Według prokuratora nie miała ona podstaw faktycznych i prawnych, a wnioski o jej zastosowanie i przedłużenie oparto na materiałach uzyskanych niezgodnie z prawem.

"Zgodnie z treścią zarzutów podejrzani mieli w ten sposób doprowadzić do podstępnego wprowadzenia w błąd Pierwszego Zastępcy PG oraz sędziów Sądu Okręgowego w Warszawie" - dodał rzecznik PK.

Wszyscy troje zostali przesłuchani w charakterze podejrzanych. Nie przyznali się do winy i odmówili złożenia wyjaśnień. Wobec Angeli P. prokurator zastosował środki zapobiegawcze.

Do tej pory w śledztwie dotyczącym nieprawidłowego wykorzystywania systemu Pegasus akty oskarżenia skierowano między innymi wobec byłego wiceministra sprawiedliwości, obecnie posła PiS Michała Wosia, który na zakup Pegasusa miał przekazać z Funduszu Sprawiedliwości 25 milionów złotych.

W ubiegłym roku zarzuty usłyszeli również były szef CBA Ernest Bejda, były zastępca szefa CBA Daniel K., były dyrektor Delegatury CBA w Warszawie Jarosław W. oraz była Naczelnik Wydziału I Operacyjno-Śledczego tej Delegatury Katarzyna S.

W lutym 2026 zarzuty przedstawione zostały także byłemu szefowi ABW Piotrowi P. oraz byłemu szefowi SKW Maciejowi Materce.

Pegasus to system, który został stworzony przez izraelską firmę NSO Group do walki z terroryzmem i zorganizowaną przestępczością. Przy pomocy Pegasusa można nie tylko podsłuchiwać rozmowy z zainfekowanego smartfona, ale też uzyskać dostęp do przechowywanych w nim innych danych, np. e-maili, zdjęć czy nagrań wideo oraz kamer i mikrofonów.





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