Spis treści: Zwrot podatku dla emerytów 2026. Kto dostanie? Zwrot podatku dla emerytów. Ile wyniesie? Przykłady wyliczeń Kiedy emeryci dostaną zwrot podatku?

Zwrot podatku dla emerytów 2026. Kto dostanie?

Zwrot podatku dla emerytów nie jest skierowany do wszystkich seniorów. Powstaje on w momencie zaistnienia przesłanek, a ujmując konkretnie, w 2026 roku zwrot otrzymają seniorzy, którzy w 2025 r. otrzymali 13. emeryturę lub 13. i 14. emeryturę, a ich całkowity roczny dochód nie przekroczył 30 tys. zł brutto.

W ogólnym rozliczeniu na zwrot PIT za ubiegły rok więc liczyć mogą emeryci i renciści, których emerytury w ubiegłym roku nie przekroczyły 2,2 tys. zł miesięcznie.

Skąd wiadomo, czy dostaniemy zwrot podatku? Zwyczajowo połowa lutego to czas, kiedy Urząd Skarbowy udostępnia wstępnie wypełnione deklaracje podatkowe za 2025 rok. Jest to więc pierwszy moment, gdy sami możemy sprawdzić wysokość ewentualnego zwrotu podatku na podstawie dochodu.

Zwrot podatku dla emerytów. Ile wyniesie? Przykłady wyliczeń

Z roku na rok liczba emerytów, którzy otrzymują zwrot podatku, zmniejsza się. Wynika to z faktu waloryzacji emerytur oraz podnoszenia wysokości 13. i 14. emerytury. A wciąż, pomimo zapowiedzi kolejnych rządów, kwota wolna od podatku pozostaje niezmienna.

Ile wyniesie zwrot podatku dla emerytów w 2026 roku? Jak informuje Agnieszka Maciuła-Ziomek z Interii Biznes, wszystko zależy od wysokości naszej emerytury:

210 zł przy emeryturze 1500 zł brutto;

258 zł przy emeryturze 1700 zł brutto;

306 zł przy emeryturze 1900 zł brutto;

330 zł przy emeryturze 2000 zł brutto;

354 zł przy emeryturze 2100 zł brutto;

378 zł przy emeryturze 2200 zł brutto;

144 zł zwrotu przy emeryturze w wysokości 2400 zł brutto.

Zwrot podatku dla emerytów może zostać pomniejszony lub nawet niewypłacony, pomimo przysługiwania, w kilku przypadkach. Zgodnie z obowiązującym prawem osoby, które zalegają z opłatą abonamentu RTV, mają nieopłacone mandaty lub inne zadłużenia muszą liczyć się z obniżką zwrotu podatku o wartość długu. Nie otrzymają go także osoby, które złożyły w ZUS wniosek EDP-21 o niepobieranie zaliczki na podatek dochodowy.

Kiedy emeryci dostaną zwrot podatku?

Wypłata zwrotu podatku uzależniona jest seniora. Jeśli zależy nam na szybkim otrzymaniu środków, należy jak najszybciej zaakceptować wstępne zeznania podatkowe wysłanego przez skarbówkę na adres podatki.gov.pl.

Wystarczy wejść na stronę e-Urzędu Skarbowego, sprawdzić zeznanie, w tym wysokość przysługującego zwrotu, i zaakceptować deklaracji, oczywiście o ile się z nią zgadzamy. Uruchomienie usługi Twój e-PIT rusza 15 lutego 2026 roku.

Powyższe oznacza, że w myśl przepisów skarbówka ma 45 dni na zwrot podatku. Tak jest w przypadku internetowego zeznania, ponieważ okres ten rośnie do 90 dni w przypadku rozliczenia papierowego. Zasada jest jednak taka, że im szybciej senior złoży zeznanie, tym szybciej otrzyma zwrot podatku z PIT. W pierwszy dniach rozliczeń zwroty trafiają na konta podatników nawet w ciągu kilku dni.

