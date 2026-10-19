W skrócie W połowie tygodnia przewidywane jest znaczne ocieplenie, z temperaturami lokalnie sięgającymi 21 stopni Celsjusza oraz dwucyfrowymi wartościami w całym kraju.

Ocieplenie będzie krótkotrwałe, a niedługo potem nastąpi powrót chłodniejszych, pochmurnych dni z mocniejszymi opadami deszczu.

Na koniec tygodnia prognozuje się zwiększone zachmurzenie, spadek temperatury oraz przelotne opady i silniejszy wiatr.

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Nad Polskę napłynęły kolejne chmury, z których miejscami słabo popada. Na początku tygodnia jest również chłodno w całym kraju. Wkrótce jednak się to zmieni, ponieważ szykuje się poważne ocieplenie - wynika z najnowszych prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Pod koniec tygodnia sytuacja jeszcze się odwróci.

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Pogoda wypełni tydzień zmianami. Najpierw pogorszenie

"Aura w najbliższym tygodniu będzie zmienna. Okresy pochmurne, z wyczekiwanymi opadami deszczu i mżawki, będą przeplatane chwilami pogodnymi" - podkreślili eksperci z IMGW w prognozie na kolejne dni.

Na początku będzie chłodno: w poniedziałek od 7 do 11 stopni Celsjusza, a tylko lokalnie na Pomorzu Zachodnim można liczyć na około 13 stopni. Do tego miejscami popada słaby deszcz lub mżawka.

Początek tygodnia jest pochmurny i podobnie może wyglądać jego koniec. Pojawią się jednak cieplejsze i bardziej słoneczne dni IMGW materiał zewnętrzny

Bardzo podobna aura utrzyma się we wtorek, choć wówczas na południu kraju możliwe będą rozpogodzenia. Przeważnie jednak dalej będzie pochmurnie, z lokalnymi opadami deszczu lub mżawki. Temperatury będą podobne do tych z poniedziałku i wyniosą od 9 do 14 stopni, a na południowo-zachodnich krańcach około 7 st. C.

Pierwsze dni tygodnia nie zapowiadają się zbyt atrakcyjnie, ale potem sytuacja wyraźnie się zmieni. Choć niebo nie wszędzie się rozjaśni, to odczujemy wyraźne ocieplenie w całej Polsce.

Ciepły środek tygodnia. Będzie ponad 20 stopni

W najnowszych prognozach zdecydowanie wyróżnia się środa. Do Polski napłynie wtedy fala ciepła, które odczują praktycznie wszyscy mieszkańcy kraju.

Możliwe, że nie będzie już wtedy miejsc z pojedynczymi temperaturami - na najchłodniejszym północnym zachodzie będzie 11 stopni. W reszcie kraju będzie zdecydowanie cieplej: w centrum około 19, a na południu do 21 stopni Celsjusza.

W środę w całym kraju zrobi się zdecydowanie cieplej niż w minionych dniach. Temperatury dojdą do 21 stopni Celsjusza WXCharts materiał zewnętrzny

Zdecydowanie spokojniej w środę będzie w centrum i na południowym wschodzie, gdzie będzie duża szansa na złotą jesień. Na północy i zachodzie z kolei dalej będzie pochmurnie, z możliwymi przelotnymi opadami deszczu.

Środa wyróżnia się na tle pozostałych dni. Reszta tygodnia będzie zdecydowanie chłodniejsza IMGW materiał zewnętrzny

Fala ciepła powoli zacznie opadać w czwartek, jednak miejscami wciąż będzie dość ciepło. Na południowym wschodzie termometry pokażą 19 stopni, w centrum 15, a najchłodniejszym rejonem będzie południowy zachód z maksymalnymi wartościami na poziomie 8 stopni Celsjusza.

Czwartek będzie zdecydowanie bardziej pochmurny, z przelotnymi opadami deszczu, zwłaszcza w centrum, na zachodzie i południowym zachodzie. Na Wybrzeżu jeszcze dość mocno powieje: w porywach do 55 km/h.

Na czwartku cieplejszy okres się zakończy. Ostatnie dni tygodnia zapowiadają się na zdecydowanie chłodniejsze.

Niestabilny weekend. Znowu zacznie padać

Warunki poprawią się w piątek, kiedy niebo się przejaśni, a więcej chmur utrzyma jedynie na zachodnich i południowo-wschodnich, gdzie wciąż może przelotnie padać. Temperatury spadną do poziomu 12-16 st. C, a na terenach podgórskich Karpat będzie około 10 stopni. Tego dnia wiatr będzie już słaby i umiarkowany.

Będzie pochmurnie i deszczowo na początku oraz pod koniec tygodnia. W jego połowie będzie wyraźnie spokojniej i cieplej IMGW materiał zewnętrzny

W weekend pogoda znowu zaprezentuje się z gorszej strony. Nadciągnie spore zachmurzenie, które utrzyma się przez całą sobotę i niedzielę niemal wszędzie. Tylko w sobotę na wschodzie miejscami nie będzie padać - w innych regionach przelotne opady mogą się pojawiać przez całe dwa dni.

Znowu mocniej powieje: do 55-60 km/h, najpierw na Wybrzeżu, a w niedzielę na zachodzie.

Weekend będzie nie tylko mokry, pochmurny i wietrzny, ale też chłodny. W większości kraju będzie od 9-10 do 14-15 stopni Celsjusza.

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