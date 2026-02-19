Główny Inspektorat Sanitarny został poinformowany poprzez System Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznej Żywności i Paszach (RASFF) o wycofaniu prowadzonym przez firmę Heuschen & Schrouff (NL).

Chrupki kukurydziane wycofane ze sprzedaży. Wykryto w nich alergen

Chodzi o obecność pszenicy w kilku partiach produktu, której nie uwzględniono w składzie na etykiecie.

Osoby z alergią na pszenicę nie powinny spożywać produktów z partii określonych w tym komunikacie.

Przekąski kukurydziane wycofane ze sprzedaży. Szczegóły produktu

Nazwa produktu: Snack corn chick./lech.man, 90g, marki: Boy Bawang

Importer: Heuschen & Schrouff, Niderlandy

Daty minimalnej trwałości:

• 14-3-2026

• 17-6-2026

• 18-8-2026

• 14-11-2026

• 14-1-2027

• 17-3-2027

Kraj pochodzenia: Filipiny

GIS zaznacza, że "organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej monitorują proces wycofania kwestionowanego produktu przez odbiorców w Polsce.

