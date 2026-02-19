Chrupki kukurydziane wycofane ze sprzedaży. Najnowszy komunikat GIS
Kilka partii przekąsek kukurydzianych jest wycofywanych ze sprzedaży - informuje Główny Inspektorat Sanitarny. W kwestionowanych produktach wykryto obecność alergenu - pszenicy.
Główny Inspektorat Sanitarny został poinformowany poprzez System Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznej Żywności i Paszach (RASFF) o wycofaniu prowadzonym przez firmę Heuschen & Schrouff (NL).
Chrupki kukurydziane wycofane ze sprzedaży. Wykryto w nich alergen
Chodzi o obecność pszenicy w kilku partiach produktu, której nie uwzględniono w składzie na etykiecie.
Osoby z alergią na pszenicę nie powinny spożywać produktów z partii określonych w tym komunikacie.
Przekąski kukurydziane wycofane ze sprzedaży. Szczegóły produktu
Nazwa produktu: Snack corn chick./lech.man, 90g, marki: Boy Bawang
Importer: Heuschen & Schrouff, Niderlandy
Daty minimalnej trwałości:
• 14-3-2026
• 17-6-2026
• 18-8-2026
• 14-11-2026
• 14-1-2027
• 17-3-2027
Kraj pochodzenia: Filipiny
GIS zaznacza, że "organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej monitorują proces wycofania kwestionowanego produktu przez odbiorców w Polsce.