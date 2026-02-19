Chrupki kukurydziane wycofane ze sprzedaży. Najnowszy komunikat GIS

Paulina Eliza Godlewska

Kilka partii przekąsek kukurydzianych jest wycofywanych ze sprzedaży - informuje Główny Inspektorat Sanitarny. W kwestionowanych produktach wykryto obecność alergenu - pszenicy.

Chrupki kukurydziane w różnych kolorach i smakach, ostro pomarańczowe oraz jaśniejsze, ułożone blisko siebie, tworzące apetyczną mieszankę przekąsek.
Kilka partii chrupek jest wycofywanych ze sprzedażypixabay.com

Główny Inspektorat Sanitarny został poinformowany poprzez System Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznej Żywności i Paszach (RASFF) o wycofaniu prowadzonym przez firmę Heuschen & Schrouff (NL).

Chrupki kukurydziane wycofane ze sprzedaży. Wykryto w nich alergen

Chodzi o obecność pszenicy w kilku partiach produktu, której nie uwzględniono w składzie na etykiecie.

Osoby z alergią na pszenicę nie powinny spożywać produktów z partii określonych w tym komunikacie.

    Przekąski kukurydziane wycofane ze sprzedaży. Szczegóły produktu

    Nazwa produktu: Snack corn chick./lech.man, 90g, marki: Boy Bawang

    Importer: Heuschen & Schrouff, Niderlandy

    Daty minimalnej trwałości:

    • 14-3-2026

    • 17-6-2026

    • 18-8-2026

    • 14-11-2026

    • 14-1-2027

    • 17-3-2027

    Kraj pochodzenia: Filipiny

    GIS zaznacza, że "organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej monitorują proces wycofania kwestionowanego produktu przez odbiorców w Polsce.

    Opakowanie kukurydzianych chrupek o smaku pieczonego kurczaka, z kolorową grafiką, logotypem, rysunkową maskotką oraz informacjami o produkcie i jakości eksportowej.
    Chrupki wycofywane ze sprzedażyGISPUSTE

