W sobotę do szpitala wojewódzkiego w Szczecinie trafiła pacjentka ze szpitala w Stargardzie z podejrzeniem zakażenia cholerą. Wykryto u niej bakterię cholery , ale dopiero wykrycie toksyny pozwala na rozpoznanie zakażenia. Badania w tym kierunku są w toku.

Podkreślił, że osoby te nie miały żadnych niepokojących objawów . - Minęło pięć dni, czyli okres wylęgania cholery i osoby te wróciły do swoich zajęć. Wśród pozostałych osób nie mamy zgłoszeń o żadnych niepokojących objawach, więc raczej nie spodziewamy się ogniska cholery - dodał.

Wśród osób, u których występują objawy cholery, u 80 proc. przebieg choroby ma charakter łagodny lub umiarkowany. W pozostałej grupie 10-20 proc. chorych występuje ostra wodnista biegunka prowadząca do silnego odwodnienia, na skutek którego może dojść do ostrej niewydolności nerek, poważnych zaburzeń elektrolitowych i zgonu. Śmiertelność u prawidłowo leczonych osób to około 1 proc., a u osób nieleczonych sięga 50-70 proc.