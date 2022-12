W czwartek prezes PiS pojawił się na spotkaniu z mieszkańcami w Chojnicach. - By naród budować i go podtrzymywać, by odrzucić politykę wstydu, by odrzucić wszystko, co jest atakiem na naród, by odrzucić Polakom, że nie byli ofiarą, a są współwinni, zwłaszcza podczas II wojny światowej, musimy nasz naród skonsolidować, by był silny i trwał - przekazał.

Prezes PiS przypomniał hasło "Warto być Polakiem, warto by Polska trwała". - Takiej Polski chcemy, chcemy Polski silnej - mówił. Jak dodał, droga do tego nie jest łatwa. - Naród, by był wspólnotą, musi dokonywać sprawiedliwego podziału dóbr. Tu nie chodzi, żeby wszyscy mieli po równo. Czy tak było w Polsce do 2015 roku? Polityka społeczna była w wymiarach śladowych. Ideologia, która towarzyszyła temu to był liberalizm - przekazał.

Reklama

- Wszystko zostało sprowadzone do darwinizmu, czyli walki o byt - podkreślił. - Był też element, który łączył się z ogromnym zakresem patologii społecznej, z nadużyciami, które miały ogromne znaczenie. Nasi przeciwnicy mówią, że Polska jest w ruinie. Ta ruina wgląda tak, że myśmy w siedem lat, obniżając podatki, zgromadzili w kasie publicznej około biliona więcej, niż w poprzednich latach - zaznaczył prezes PiS.

"Polityka naszych poprzedników to podporządkowanie się Niemcom i Rosjanom"

- Myśmy opanowali gigantyczne okradanie finansów państwowych - mówił. Jak przekazał, PiS udało się odzyskać ukradzione pieniądze podczas rządu koalicji PO-PSL. - To zostało odebrane, nie w tym sensie, że my byliśmy w stanie odebrać, to co nie zostało ukradzione, ale to przestało być kradzione - dodał. Jak zaznaczył, dzięki takim działaniom PiS był w stanie przekazać więcej pieniędzy na programy społeczne oraz na służbę zdrowia.

- Rzeczywiście, według tych, którzy okradali Polskę, to jest ruina, ale dla ogromnej części Polaków, to nie jest ruina - mówił.

- Nam się udało o wiele więcej, ale są także sprawy, których nam się nie udało zrobić - podkreślił. Jarosław Kaczyński zaznaczył też, że podczas rządów PiS udało się wzmocnić status bezpieczeństwa Polski. - Jeżeli państwo wzmacnia swoje siły zbrojne, to jego status rośnie - tłumaczył.

Prezes PiS: Nikomu się nie kłaniamy

Według Kaczyńskiego PiS może pochwalić się prowadzeniem polityki zagranicznej. - My nie kłaniamy się nikomu. Pewien pan, którego znacie na pewno z telewizji, opowiadał o polityce, która doprowadziła do tej wojny, a my z naszej strony mieliśmy ludzi, którzy przed nią ostrzegali. Ostrzegał także mój brat - mówił.

- Polityka naszych poprzedników, to była polityka podporządkowania się Niemcom, czyli de facto Rosji, bo to było w ich interesie - stwierdził. - Chciałbym państwa zapewnić, nie było takiego przypadku, żeby komukolwiek pod jakimś butem było dobrze. My nie chcemy być pod butem. To jest zasadnicza różnica między nami, a naszymi przeciwnikami. Chcę podkreślić: ani niemieckim butem, ani rosyjskim, ani niczyim innym - mówił. Jak dodał, obecnie "UE służy niemieckiemu interesowi".

Awantura na sali podczas spotkania Jarosława Kaczyńskiego

- My chcemy dyskutować z każdym - powiedział Jarosław Kaczyński, po czym z sali rozległy się krzyki. - Dlaczego kłamiesz? - słychać było z sali. - To czemu nie wpuściliście lokalnego radia Weekend? Po co sprowadziliście tutaj 400 policjantów? Czego się boicie? To jest odwaga? - dało się słyszeć.

Jarosław Kaczyński zapowiedział, że na koniec spotkania odniesie się do pytań, po czym wrócił do przemawiania. - Osiem gwiazdek, to słowo na "w". Polska nie może być silnym narodem, bo to się nie podoba inny państwom. Otóż nie, będziemy silnym państwem i zniszczymy wszystkich, którym to się nie podoba - mówił po czym odniósł się do pytań wykrzyczanych na sali.



- Nie wiem, czy tu jest 400 policjantów. My mamy prawo do spokojnych spotkań. My Tuska spotkań nie zakłócamy, my nie organizujemy awanturników i różnego rodzaju lumpów do zakłócania - mówił. - Chcemy mieć spokojne spotkania, to jest prawo wszystkich naszych zwolenników, wszystkich polskich obywateli - dodał.

Jak zaznaczył, "bez ochrony policji spotkania PiS zamieniałby się w awantury, które byłby wykorzystywane przez stacje telewizyjne.

"My te pieniądze z KPO będziemy mieć, ale musimy wcześniej wygrać wybory"

Prezes PiS zapowiedział także, że w Polsce potrzebna jest reformacja polskich sądów.

- Nie ma prawie dnia, żeby nie zapadał jakiś skandaliczny wyrok. My wiem tylko o tych, które dotyczą osób znanych - mówił. - Tu ciągle jesteśmy blokowani, z jednej strony przez opozycje, która krzyczy, że sądy nie są praworządne, tylko czyje te sądy są? Nasze PiS? Nie. To wszystko byłoby do załatwienia, gdyby nie to, co dzieje się w UE - mówił. - My nie mówimy, że to jest nie do załatwienia. My tą sprawę będziemy podejmować - mówił.



Jak zapowiedział, obecnie najważniejsza jest "legitymacja władzy". - Potrzebujemy po raz trzeci tę legitymację otrzymać, bo wtedy będziemy silniejsi - podkreślił. - Czemu służy gra z pieniędzmi (z KPO - red.)? Żeby opozycja wygrała - ocenił. - My o te pieniądze walczymy i będziemy walczyć. My te pieniądze będziemy mieć, ale musimy wcześniej wygrać wybory - dodał prezes PiS.

Jarosław Kaczyński odniósł się także do metod PiS na walkę z wysoką inflacją. - Prowadzimy walkę z inflacją, walkę w sposób łagodny - powiedział prezes PiS. - Nie chcemy wzrostu bezrobocia, nie chcemy schładzać gospodarki, a wtedy inflacja by zaczęła spadać, ale bezrobocie by rosło - mówił. - Świadomie nie chcemy doprowadzić do tego, że znowu byśmy się musieli odbudowywać - dodał Kaczyński.

"Dzisiaj media z TVN i Onetem na czele, ale nie tylko one, robią po prostu ludziom wodę z mózgu"

Prezes PiS przywołał rozmowę premiera Węgier Viktora Orbana z szefem polskiego rządu. - Otóż on powiedział pewnego dnia naszemu premierowi Mateuszowi Morawieckiemu taką rzecz, że mianowicie: "gdybym ja tyle zrobił dla Węgrów, co wyście zrobili dla Polaków, to miałbym 70 procent poparcia", a w ostatnich wyborach miał tylko 53 - mówił.

- Możecie państwo zapytać dlaczego?, to Polacy są jacyś gorsi od Węgrów?, nie doceniają tego? Otóż nie. On po prostu ma także przewagę w mediach - podkreślił Kaczyński. - Oczywiście są media opozycyjne i to silne, jest też silna i agresywna opozycja, która skądinąd prowadziła politykę jeszcze gorszą może nawet niż Tusk - dodał. - Coś muszę powiedzieć dobrego o Tusku - żartował.

Jak mówił prezes PiS, "tam już wszystko, nawet lotnisko w Budapeszcie zostało Rosjanom sprzedane, ale nie przez Orbana, tylko przez jego poprzednika". "Tam jest inna sytuacja w mediach" - mówił polityk PiS.

Prezes PiS odniósł się także do działalności mediów w Polsce. - Dzisiaj media z TVN i Onetem na czele, ale nie tylko one, robią po prostu ludziom wodę z mózgu. Po prostu opisują państwo, którego nie ma. Twierdzą, że w Polsce prześladowaną grupą są oni, chociaż prześladowani jesteśmy my - przekazał.

- Wszyscy, łącznie ze mną, z naszej strony dostają jakieś wyroki, tamci mogą nie wiem, co zrobić, chyba nawet, gdyby niemowlaka utopili to też by ich uniewinniono - mówił, dodając, że jest to straszne porównanie.