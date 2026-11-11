W skrócie Prezydent Karol Nawrocki w przemówieniu z okazji 11 listopada skrytykował obecną sytuację wokół Trybunału Konstytucyjnego oraz pracę ministra finansów Andrzeja Domańskiego.

Donald Tusk skomentował słowa prezydenta w serwisie X, zarzucając mu, że zamiast łączyć Polaków w dniu święta narodowego, podjął próbę ich dzielenia.

Wcześniej premier Tusk wystosował publiczne zaproszenie do prezydenta Nawrockiego, proponując spotkanie przy wspólnym stole w jego domu w Sopocie przed zbliżającymi się świętami.

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Karol Nawrocki podczas swojego przemówienia w trakcie obchodów 11 listopada zwrócił się do przedstawicieli władz obecnych na uroczystości.

- Pomimo że od 10 lat trwa polityczna, formalna, prawna walka i batalia o Trybunał Konstytucyjny, to niestety i bardzo mi przykro, że w Dniu Niepodległości nie mogę pochwalić się naszym wspólnym sukcesem - mówił.

Po tych słowach prezydent skierował apel bezpośrednio do przedstawicieli rządu i parlamentu.

- Po tych dziesięciu latach w ostatnich tygodniach zupełnie pogrzebano prestiż Trybunału Konstytucyjnego, który musimy wspólnie, wspólnym wysiłkiem, panowie premierzy, państwo marszałkowie, wspólnym wysiłkiem i odpowiedzialnością za przyszłość Polski odbudować - podkreślił.

- Wolny naród zasługuje na wolny Trybunał Konstytucyjny. Wolny od kordonów policji, ale wolny także od polityków. Stać nas na to - powiedział.

Karol Nawrocki krytykuje władze. "Proszę o lepszą pracę"

Prezydent pogratulował nadinspektorom Krajowej Administracji Skarbowej. - Wiem, jak ciężką pracę wykonują urzędnicy i funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej, bo przez wiele lat w tej formacji służyła moja małżonka - pierwsza dama. Gratuluję i dziękuję za waszą pracę - powiedział Nawrocki.

- Wiem, jak bardzo się staracie i wiem, uśmiechając się do ministra Andrzeja Domańskiego, że wasza ciężka praca nie ma nic wspólnego z niechlubnymi decyzjami, fatalną sytuacją polskich finansów publicznych i pracą ministra Domańskiego, więc chciałem panom podziękować, pogratulować, a pana ministra Domańskiego prosić o lepszą pracę dla Rzeczpospolitej Polskiej dzisiaj - podsumował prezydent.

Donald Tusk z nowym wpisem. Wcześniej zapraszał prezydenta

Zaledwie kilka godzin po przemówieniu prezydenta. Wpis w sprawie zamieścił Donald Tusk. "Chociaż w tym jednym dniu mógł próbować Polaków nie dzielić, a łączyć. Szkoda" - skomentował szef rządu.

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Wcześniej, podczas uroczystości chrztu promu "Bursztyn" w Szczecinie, premier zwracał się bezpośrednio do Karola Nawrockiego. Zaprosił prezydenta do swojego rodzinnego domu.

- Panie prezydencie, mieliśmy się spotkać. Trochę czekałem na to zaproszenie, ale od serca w takim razie, nie czekając dłużej, chcę zaprosić pana razem z małżonką, rodziną, dziećmi, do mnie, do domu w Sopocie - powiedział Donald Tusk.

- Podzielmy się opłatkiem przed Wigilią, porozmawiajmy. Moje mieszkanie nie jest duże, ale znajdzie się dla nas dwóch miejsce w kuchni przy stole. Porozmawiamy - jak to się dawniej mówiło - jak Polak z Polakiem - dodał premier.



