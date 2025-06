W środę wschodnia Polska znajdzie się w zasięgu niżu znad Bałtyku. To właśnie tam od rana do wczesnego popołudnia mogą występować burze - prognozuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Na przeciwległym krańcu Polski po południu pogoda będzie jednak znacznie lepsza.

W wielu miejscach przelotnie popada . Najmocniejsze opady pojawią się w trakcie burz na wschodzie i lokalnie sięgną 15-20 litrów wody na metr kwadratowy. Również w trakcie burz może padać grad o średnicy do około 2 cm.

Środa nie będzie zbyt ciepła i w większości kraju będzie od 14 do 19 stopni Celsjusza. Najcieplej będzie na zachodzie: do 20-21 stopni, a najchłodniej na terenach podgórskich Karpat, gdzie w ciągu dnia nie będzie więcej niż około 13 st. C.