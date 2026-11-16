Chmury przesłonią słońce niemal całkowicie. Wyraźna zmiana pogody w Polsce

Jakub Wojciechowski

Jakub Wojciechowski

To koniec spokoju w pogodzie. Po łagodnych i słonecznych dniach w poniedziałek czeka nas wyraźny zwrot. Do Polski wrócą deszcze, miejscami wymieszane ze śniegiem. Oprócz tego powieje mocny wiatr, a warunki w większości kraju nie zachwycą. Pozytywów można doszukiwać się na termometrach, które nie wszędzie pokażą niskie wartości.

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Deszcz ze śniegiem w poniedziałek popada na terenach podgórskich. Wysoko w górach IMGW prognozuje opady samego śniegu
Pogoda w poniedziałek będzie pochmurna, deszczowa i wietrzna, ale jednocześnie dość ciepła. Miejscami powyżej 10 stopniMarek Podmokły/Agencja Wyborcza.pl/WXCHARTSmateriał zewnętrzny

Po dość przyjemnym i przeważnie słonecznym weekendzie czeka nas zdecydowanie bardziej wymagający dzień. "Początek tygodnia przyniesie sporo chmur i miejscami opady deszczu, głównie na zachodzie oraz południu kraju" - prognozuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Na południowych krańcach Polski, na terenach podgórskich, popada nie tylko deszcz.

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Pogoda wyraźnie się pogorszy. Spokój odchodzi wraz z Lennoxem

Wyż Lennox odsuwa się dalej na wschód, ustępując powoli nadciągającym z zachodu Europy niżom. A to oznacza, że do Polski wrócą niekorzystne zjawiska pogodowe.

W poniedziałek dużą część kraju przesłonią chmury, choć rano na wschodzie mogą się jeszcze utrzymywać rozpogodzenia. Z czasem w wielu miejscach popada deszcz, zwłaszcza w zachodniej i południowej części kraju.

Na terenach podgórskich znowu popada deszcz ze śniegiem, a wysoko w Tatrach również sam śnieg.

Mapa Europy Środkowej z zaznaczonymi strefami opadów, największe natężenie opadów widoczne w centralnej Polsce oraz w okolicach południowej granicy kraju.
Nad Polskę napłyną ciemne chmury, z których popada deszcz, zwłaszcza na zachodzie. Na terenach bliżej gór również deszcz ze śńiegiemWXChartsmateriał zewnętrzny

Temperatury w ciągu dnia nie rozłożą się równo. Najniższe będą na północnym wschodzie, gdzie nie przekroczą 5 stopni Celsjusza. Nieco cieplej będzie w centrum: około 8 stopni, a najwyższe wartości zanotujemy na zachodzie oraz lokalnie na południowym wschodzie: do 11 stopni.

Mapa Europy prezentująca anomalię temperatury w stosunku do średniej, z wyraźnie wyższymi temperaturami na południu kontynentu oraz niższymi w rejonie Wysp Brytyjskich, północnej Skandynawii i części Europy Wschodniej.
W zachodniej Polsce w ciągu dnia będzie najcieplej - miejscami powyżej 10 stopniWXChartsmateriał zewnętrzny

W niektórych miejscach powieje mocniejszy wiatr. Przygotować się na to powinni mieszkańcy nad morskich oraz podgórskich regionów, gdzie porywy sięgną odpowiednio: do 60 i 75 km/h. Najmocniejszych podmuchów powinni się spodziewać przebywający na Podkarpaciu - tam dojdą one do 80 km/h.

Bardzo silny wiatr będzie wiał wysoko w górach: w Tatrach porywy do 80 km/h mogą powodować zamiecie i zawieje śnieżne, zaś na szczytach Sudetów powieje do 100 km/h.

Zdecydowanie powinniśmy się przygotować na to, że sytuacja pogodowa w naszym kraju nie będzie tak przyjazna jak w ostatnich dniach.

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Warunki się pogorszą za dnia. Noc przeważnie na plusie

"Warunki biometeorologiczne w Polsce ulegną pogorszeniu" - informuje IMGW w poniedziałkowej prognozie. Szczególnie mocno odczują to osoby przebywające tam, gdzie pojawi się najwięcej chmur, między innymi na Pomorzu i Podkarpaciu - wszędzie tam pogoda niekorzystne wpłynie na ich organizm.

Obojętne warunki z kolei zanotujemy we wschodniej Polsce, głównie w pierwszej połowie dnia.

Mapa Polski z naniesionymi różnymi odcieniami czerwieni i różu ilustrującymi obszary o zróżnicowanym stopniu niekorzystnych warunków biometeorologicznych na dzień 16 listopada 2026 roku, z podziałem na strefy oraz znakami objaśniającymi zmiany biopogod...
W zdecydowanej większości Polski pogoda będzie niekorzystnie wpływać na nasz organizm. Lepiej pod tym względem będzie rano na wschodzieIMGWmateriał zewnętrzny

W nocy dalej będzie pochmurnie, z lokalnymi rozpogodzeniami. Miejscami znowu popada, szczególnie na północy oraz na Górnym Śląsku. "Na Pomorzu miejscami możliwa krupa śnieżna, na obszarach podgórskich deszcz ze śniegiem, w górach śnieg" - prognozuje IMGW. Wysoko w Tatrach pokrywa śnieżna zwiększy się o około 6 centymetrów.

Noc z poniedziałku na wtorek będzie dość ciepła: przymrozki możliwe będą praktycznie tylko w kotlinach karpackich i nie będą zbyt silne - dojdą do około -1 st. C.

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