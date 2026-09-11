Piątek nie będzie pogodny, szczególnie na południu i południowym wschodzie, gdzie trzeba się spodziewać zachmurzenia "wzrastającego do całkowitego" - prognozuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Na północy będzie pod tym względem wyraźnie lepiej, jednak tam również całkowicie sucho nie będzie.

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Pogoda dzieli Polskę idealnie na pół. Gorzej na południu

Najwięcej deszczu synoptycy spodziewają się w Małopolsce i na Podkarpaciu, gdzie miejscami suma opadów może wynieść od 15 do 25 litrów wody na metr kwadratowy.

W północnej połowie Polski pogoda będzie bardziej sprzyjająca, choć tam też zawiśnie sporo chmur. Lokalnie może popadać, jednak znacznie słabiej niż na południu.

W piątek najsilniejsze deszcze wystąpią w południowej Polsce - wskazują prognozy IMGW WXCharts materiał zewnętrzny

Tak jak w przypadku opadów, w piątek zaznaczy się wyraźny podział kraju także ze względu na temperatury. Na spokojniejszej północy będzie wyraźnie cieplej: termometry przeważnie pokażą od około 17 stopni w centrum do 19 st. C na zachodzie.

Zdecydowanie chłodniej zrobi się na południu, gdzie trudno będzie liczyć na więcej niż 12-13 stopni Celsjusza. Takie maksymalne wartości mogą występować w ciągu dnia głównie na Śląsku i w Małopolsce.

Największa ujemna anomalia temperatur wystąpi na południu Polski. W ciągu dnia tam nie będzie więcej niż około 13 stopni Celsjusza WXCharts materiał zewnętrzny

Wiatr będzie słaby i umiarkowany, więc nie obniży znacząco temperatury odczuwalnej.

Nieprzyjemnie za dnia. Noc zrobi się mglista

Przesuwające się przez Polskę fronty atmosferyczne, z większą ilością chmur i deszczem oraz dość niskie temperatury sprawią, że w piątek pogoda będzie przeważnie niekorzystnie wpływać na nasz organizm.

Piątek będzie chłodny, deszczowy i pochmurny, szczególnie na południu IMGW materiał zewnętrzny

Nieco lepiej może być pod koniec dnia. Wieczorem niekorzystne warunki powoli osłabną do obojętnych.

Przez cały dzień zdecydowanie gorsze warunki utrzymają się w południowej połowie kraju IMGW materiał zewnętrzny

Mimo wszystko w nocy z piątku na sobotę nie można liczyć na większą poprawę pogody. Na południu i południowym wschodzie znowu mocniej popada, a w rejonie Podkarpacia i Lubelszczyzny suma opadów może wynieść 10-15 litrów wody na metr kwadratowy. Miejscami mogą też pojawić się mgły, ograniczające widzialność do 200 metrów.

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