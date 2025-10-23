W skrócie Do szpitala w Zielonej Górze trafił 9-latek z niedokrwiennym udarem mózgu, co jest niezwykle rzadkim schorzeniem u dzieci.

Lekarze zdecydowali się na zastosowanie terapii, która oficjalnie jest zarejestrowana dla dorosłych, co pozwoliło uratować zdrowie chłopca.

Chłopiec po powikłaniach został poddany obserwacji i rehabilitacji, a jego stan jest dobry – nie ma trwałych następstw udaru.

Do szpitala w Zielonej Górze trafił 9-latek z niedokrwiennym udarem mózgu - schorzeniem rzadko występującym u tak młodych osób. Dziecko udało się uratować - poinformowała w środę rzecznik Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze Sylwia Malcher-Nowak.

Lekarze zaznaczyli, że tego typu udar u dzieci występuje bardzo rzadko. Terapia trombolityczna, czyli leczenie lekami rozrzedzającymi skrzep powstały w naczyniu krwionośnym, pozwoliła na wyleczenie chłopca.

Zielona Góra. 9-latek z udarem trafił do szpitala

9-latek z objawami udaru trafił na Szpitalny Oddział Ratunkowy w Zielonej Górze. Miał problemy z mową i widoczne osłabienie prawych kończyn. Ostry udar niedokrwienny mózgu został potwierdzony w badaniach obrazowych głowy. Wówczas lekarze zastosowali lek podawany we wczesnej fazie takiego udaru.

- W trakcie podawania tego leku, w warunkach oddziału ratunkowego, u pacjenta doszło do zmniejszenia deficytu neurologicznego, a finalnie objawy udaru ustąpiły - powiedział Norbert Ganczar z SOR-u zielonogórskiego szpitala.

Neurolog Anita Siewko dodała, że była to trudna decyzja, ponieważ zastosowany lek jest zarejestrowany dla osób pełnoletnich.

- Bazowaliśmy jednak na naszym wieloletnim doświadczeniu w leczeniu udaru u dorosłych. Postanowiliśmy zaryzykować, ponieważ alternatywą było ciężkie uszkodzenie neurologiczne młodego człowieka. Udało się - chłopiec jest sprawny i bez żadnych deficytów - zaznaczyła.

9-latek z objawami udaru. Lekarze podjęli trudną decyzję

Z oddziału ratunkowego 9-latek trafił na obserwację do Klinicznego Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii dla Dzieci. U dziecka doszło do zaburzenia rytmu serca i dwóch napadów drgawek, typowych w leczeniu po udarze. Jednak nie były one zbyt silne.

W trakcie dwudniowego pobytu na obserwacji nie doszło do najgroźniejszego powikłania, czyli krwawienia do ośrodkowego układu nerwowego. Następnie dziecko zostało przewiezione do szpitala w Nowej Soli, gdzie przechodziło rehabilitację.

Dramatyczna walka o życie. Lekarze z Zielonej Góry uratowali dziecko

Kierownik SOR-u Szpitala Uniwersyteckiego Szymon Michniewicz ocenił, że przypadek pacjenta pediatrycznego z udarem był trudny i wymagał szczególnego podejścia.

- Na co dzień mamy do czynienia z udarami u pacjentów dorosłych, ale ważne jest podkreślenie, że również u dzieci takie schorzenie może się zdarzyć, czego przykładem był właśnie nasz młody pacjent - zaznaczył.

Z kolei kierownik Klinicznego Oddziału Neurologii Szymon Jurga, powiedział, że leczenie tego typu ostrego incydentu u dzieci jest bardziej skomplikowane niż u dorosłych, ponieważ nie ma oficjalnie zarejestrowanego leku rozrzedzającego skrzep u tak młodych osób.

Dodał, że w swojej ponad 30-letniej karierze zawodowej po raz pierwszy spotkał się z takim przypadkiem.

