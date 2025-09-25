W skrócie Polska znajduje się pod wpływem wyżu skandynawskiego, co zapewnia słoneczną i spokojną pogodę, ale z chłodnym powietrzem arktycznym.

Najbliższe dni przyniosą słoneczną aurę z lokalnymi przelotnymi opadami na południu i możliwością przygruntowych przymrozków.

Wyjątkowy układ blokady rexa zapewni stabilną i chłodną, ale pogodną jesień aż do początku października.

Polska znajduje się obecnie pod wpływem wyżu znad południowej Skandynawii, który zapewnia nam spokojną i słoneczną aurę.

Nadal napływa do nas chłodne, arktyczne powietrze, więc odczuwalna temperatura będzie niższa, szczególnie rano i wieczorem.

Prognoza pogody. Jesień w pełni, pojawią się pierwsze przymrozki

W czwartek w całym kraju dominować będzie słoneczna pogoda. Na północy i w centrum niebo będzie niemal bezchmurne, zaś na południu i południowym zachodzie miejscami pojawi się więcej chmur i przelotny deszcz.

Temperatura w ciągu dnia osiągnie od 13 stopni na północy do 16 stopni w centrum i na zachodzie. W górach zrobi się wyraźnie chłodniej - od 8 stopni do 12 stopni. Wiatr będzie umiarkowany, głównie z kierunków wschodnich i północno-wschodnich, a w Sudetach w porywach może osiągać 110 km/h.

Noc z czwartku na piątek przyniesie bezchmurne niebo na większości obszaru. Na południu i południowym zachodzie chmury utrzymają się miejscami, dając przelotne opady.

Temperatura minimalna spadnie od 0 stopni na północnym wschodzie do 10 stopni na zachodzie. W niektórych rejonach północno-wschodnich możliwe są przygruntowe przymrozki do -4 stopni.

Piątek zapowiada się pogodnie, zwłaszcza w centralnej i północnej części kraju. Na południu i południowym zachodzie utrzyma się umiarkowane zachmurzenie z możliwymi krótkimi, przelotnymi opadami deszczu.

Termometry wskażą 14-17 stopni na większości obszaru, w górach od 12 stopni do 14 stopni. Wiatr pozostanie umiarkowany, z porywami do 75 km/h na najwyższych szczytach Sudetów.

Pogoda długoterminowa. Jesień zimna, ale skąpana w słońcu. Wszystko za sprawą blokady rexa

Według prognoz TVN Meteo, w kolejnych dniach, najprawdopodobniej aż do początku października, w Polsce utrzyma się rzadko spotykany układ synoptyczny zwany blokadą rexa.

To specyficzna konfiguracja, w której wyż znajduje się niemal bezpośrednio nad niżem, tworząc pionowy układ przypominający odwróconą literę "S". Takie położenie ciśnienia sprawia, że pogoda w danym regionie utrzymuje się stabilnie przez dłuższy czas.

W praktyce oznacza to, że w większości kraju nadal będziemy cieszyć się słoneczną aurą, choć powietrze pozostanie chłodniejsze. W obszarach objętych niżem mogą występować opady, które mają charakter stacjonarny i mogą kumulować się w jednym miejscu.

