Chłodne dni, ale pełne słońca. Polska pod wpływem rzadkiego układu
Mimo chłodu, słońce nie opuści Polski. Wyż znad Skandynawii zapewni nam pogodną aurę w większości kraju przez kilka dni, a wszystko za sprawą rzadko spotykanego układu synoptycznego, zwanego blokadą rexa. Wiemy też, kiedy pojawią się przymrozki.
W skrócie
- Polska znajduje się pod wpływem wyżu skandynawskiego, co zapewnia słoneczną i spokojną pogodę, ale z chłodnym powietrzem arktycznym.
- Najbliższe dni przyniosą słoneczną aurę z lokalnymi przelotnymi opadami na południu i możliwością przygruntowych przymrozków.
- Wyjątkowy układ blokady rexa zapewni stabilną i chłodną, ale pogodną jesień aż do początku października.
Polska znajduje się obecnie pod wpływem wyżu znad południowej Skandynawii, który zapewnia nam spokojną i słoneczną aurę.
Nadal napływa do nas chłodne, arktyczne powietrze, więc odczuwalna temperatura będzie niższa, szczególnie rano i wieczorem.
Prognoza pogody. Jesień w pełni, pojawią się pierwsze przymrozki
W czwartek w całym kraju dominować będzie słoneczna pogoda. Na północy i w centrum niebo będzie niemal bezchmurne, zaś na południu i południowym zachodzie miejscami pojawi się więcej chmur i przelotny deszcz.
Temperatura w ciągu dnia osiągnie od 13 stopni na północy do 16 stopni w centrum i na zachodzie. W górach zrobi się wyraźnie chłodniej - od 8 stopni do 12 stopni. Wiatr będzie umiarkowany, głównie z kierunków wschodnich i północno-wschodnich, a w Sudetach w porywach może osiągać 110 km/h.
Noc z czwartku na piątek przyniesie bezchmurne niebo na większości obszaru. Na południu i południowym zachodzie chmury utrzymają się miejscami, dając przelotne opady.
Temperatura minimalna spadnie od 0 stopni na północnym wschodzie do 10 stopni na zachodzie. W niektórych rejonach północno-wschodnich możliwe są przygruntowe przymrozki do -4 stopni.
Piątek zapowiada się pogodnie, zwłaszcza w centralnej i północnej części kraju. Na południu i południowym zachodzie utrzyma się umiarkowane zachmurzenie z możliwymi krótkimi, przelotnymi opadami deszczu.
Termometry wskażą 14-17 stopni na większości obszaru, w górach od 12 stopni do 14 stopni. Wiatr pozostanie umiarkowany, z porywami do 75 km/h na najwyższych szczytach Sudetów.
Pogoda długoterminowa. Jesień zimna, ale skąpana w słońcu. Wszystko za sprawą blokady rexa
Według prognoz TVN Meteo, w kolejnych dniach, najprawdopodobniej aż do początku października, w Polsce utrzyma się rzadko spotykany układ synoptyczny zwany blokadą rexa.
To specyficzna konfiguracja, w której wyż znajduje się niemal bezpośrednio nad niżem, tworząc pionowy układ przypominający odwróconą literę "S". Takie położenie ciśnienia sprawia, że pogoda w danym regionie utrzymuje się stabilnie przez dłuższy czas.
W praktyce oznacza to, że w większości kraju nadal będziemy cieszyć się słoneczną aurą, choć powietrze pozostanie chłodniejsze. W obszarach objętych niżem mogą występować opady, które mają charakter stacjonarny i mogą kumulować się w jednym miejscu.