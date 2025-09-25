Chłodne dni, ale pełne słońca. Polska pod wpływem rzadkiego układu

Agata Sucharska

Agata Sucharska

Mimo chłodu, słońce nie opuści Polski. Wyż znad Skandynawii zapewni nam pogodną aurę w większości kraju przez kilka dni, a wszystko za sprawą rzadko spotykanego układu synoptycznego, zwanego blokadą rexa. Wiemy też, kiedy pojawią się przymrozki.

Prognoza długoterminowa w Polsce
Prognoza długoterminowa w PolscePixabay x wxchartsmateriał zewnętrzny

W skrócie

  • Polska znajduje się pod wpływem wyżu skandynawskiego, co zapewnia słoneczną i spokojną pogodę, ale z chłodnym powietrzem arktycznym.
  • Najbliższe dni przyniosą słoneczną aurę z lokalnymi przelotnymi opadami na południu i możliwością przygruntowych przymrozków.
  • Wyjątkowy układ blokady rexa zapewni stabilną i chłodną, ale pogodną jesień aż do początku października.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Polska znajduje się obecnie pod wpływem wyżu znad południowej Skandynawii, który zapewnia nam spokojną i słoneczną aurę.

Nadal napływa do nas chłodne, arktyczne powietrze, więc odczuwalna temperatura będzie niższa, szczególnie rano i wieczorem.

Prognoza pogody. Jesień w pełni, pojawią się pierwsze przymrozki

W czwartek w całym kraju dominować będzie słoneczna pogoda. Na północy i w centrum niebo będzie niemal bezchmurne, zaś na południu i południowym zachodzie miejscami pojawi się więcej chmur i przelotny deszcz.

Temperatura w ciągu dnia osiągnie od 13 stopni na północy do 16 stopni w centrum i na zachodzie. W górach zrobi się wyraźnie chłodniej - od 8 stopni do 12 stopni. Wiatr będzie umiarkowany, głównie z kierunków wschodnich i północno-wschodnich, a w Sudetach w porywach może osiągać 110 km/h.

Noc z czwartku na piątek przyniesie bezchmurne niebo na większości obszaru. Na południu i południowym zachodzie chmury utrzymają się miejscami, dając przelotne opady.

Temperatura minimalna spadnie od 0 stopni na północnym wschodzie do 10 stopni na zachodzie. W niektórych rejonach północno-wschodnich możliwe są przygruntowe przymrozki do -4 stopni.

Zobacz również:

Po chłodniejszym początku kalendarzowej jesieni pojawi się szansa na ocieplenie. Druga połowa października na wschodzie Polski może być przyjemniejsza
Polska

Jesień szykuje kilka niespodzianek. Niektóre mogą się nam spodobać

Jakub Wojciechowski
Jakub Wojciechowski

    Piątek zapowiada się pogodnie, zwłaszcza w centralnej i północnej części kraju. Na południu i południowym zachodzie utrzyma się umiarkowane zachmurzenie z możliwymi krótkimi, przelotnymi opadami deszczu.

    Termometry wskażą 14-17 stopni na większości obszaru, w górach od 12 stopni do 14 stopni. Wiatr pozostanie umiarkowany, z porywami do 75 km/h na najwyższych szczytach Sudetów.

    Pogoda długoterminowa. Jesień zimna, ale skąpana w słońcu. Wszystko za sprawą blokady rexa

    Według prognoz TVN Meteo, w kolejnych dniach, najprawdopodobniej aż do początku października, w Polsce utrzyma się rzadko spotykany układ synoptyczny zwany blokadą rexa.

    To specyficzna konfiguracja, w której wyż znajduje się niemal bezpośrednio nad niżem, tworząc pionowy układ przypominający odwróconą literę "S". Takie położenie ciśnienia sprawia, że pogoda w danym regionie utrzymuje się stabilnie przez dłuższy czas.

    W praktyce oznacza to, że w większości kraju nadal będziemy cieszyć się słoneczną aurą, choć powietrze pozostanie chłodniejsze. W obszarach objętych niżem mogą występować opady, które mają charakter stacjonarny i mogą kumulować się w jednym miejscu.

    Zobacz również:

    Pogoda w Polsce. Wyż znad Cieśnin Duńskich sporo namiesza
    Polska

    Wyż znad Danii namiesza w Polsce. Kluczowe kilkanaście godzin

    Bartosz Kołodziejczyk
    Bartosz Kołodziejczyk
    Lewica chce nocnej prohibicji w całej Polsce. Minister sportu w ''Graffiti'': To dobry, słuszny kierunekPolsat NewsPolsat News

    Najnowsze