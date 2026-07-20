Chłód owinął się wokół Polski. Znamy termin powrotu ciepła

Jakub Wojciechowski

Jakub Wojciechowski

Między chłodem a upałem - najbliższe dni nie przyniosą spokoju w pogodzie. Temperatury raczej nie będą się kojarzyć z lipcem, przynajmniej do końca tygodnia. Potem pojawi się groźna upału, jednak tylko na chwilę. Cały czas warto mieć pod ręką parasol.

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Deszczowa aura w Polsce może się utrzymać nie tylko w tym, lecz również w przyszłym tygodniu. W weekend się ociepli
Obecnie ochłodzenie w Polsce utrzyma się przez większość tygodnia - wynika z prognoz IMGW. Przed nami wile deszczowych dniKrystian Dobuszynski / NurPhoto / NurPhoto via AFP/WXCHARTSmateriał zewnętrzny

W skrócie

  • Przewidywana jest niestabilna pogoda z niskimi temperaturami do końca tygodnia, po czym nastąpi przejściowy wzrost temperatur.
  • Przez większą część tego i przyszłego tygodnia czekają nas częste opady deszczu oraz burze w różnych rejonach kraju.
  • W weekend zdecydowanie się ociepli, potem temperatura ustabilizuje się na umiarkowanym poziomie.
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Weszliśmy w chłodny, lipcowy okres. Temperatury wyraźnie spadły w porównaniu z początkiem miesiąca i w poniedziałek nie wyniosą więcej niż 23 stopnie Celsjusza. Podobne, a miejscami nawet niższe wartości będą nam towarzyszyć przez kilka kolejnych dni - wynika z prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Potem wróci gorąc.

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Lipiec w chłodnej wersji. To jeszcze potrwa

Niżowa, pochmurna i niezbyt przyjemna pogoda będzie nam towarzyszyć przez większość tygodnia. Przelotne deszcze i burze nie skończą się w poniedziałek. Pojawią się ponownie we wtorek i trzeba będzie na nie uważać przede wszystkim na północnym wschodzie.

Najbliższe dni mogą oznaczać prawdziwe apogeum lipcowego ochłodzenia. We wtorek i w środę termometry pokażą przeważnie od 17-19 do 21-22 stopni Celsjusza i na więcej nie mamy co liczyć. Mało tego, miejscami na Podhalu w ciągu dnia może być jedynie około 16 stopni.

Mapa Polski z wyraźną przewagą odcieni niebieskich wskazujących na ujemne anomalie temperatury powietrza względem wieloletniej normy, najchłodniejsze strefy zaznaczone w centralnej i wschodniej części kraju.
Najbliższe dni będą chłodne, z temperaturami tylko w niektórych miejscach nieznacznie przekraczającymi próg 20 stopniWXChartsmateriał zewnętrzny

Najbardziej niskie temperatury mogą być odczuwalne po zachodzie słońca. Noce w Polsce zrobią się wyjątkowo chłodne i na terenach podgórskich mogą spaść do poziomu poniżej 10 stopni, lokalnie dochodząc do 7-8 st. C.

Prognoza maksymalnych temperatur powietrza w Polsce na okres od 20 do 29 lipca, ukazująca narastające upały, zwłaszcza na zachodzie i południu kraju, gdzie wartości dochodzą miejscami do 35°C, z wyraźną kulminacją najcieplejszych dni pod koniec przedst...
Przez większość tygodnia będzie chłodno i deszczowo. Zdecydowane ocieplenie czeka nas w weekendIMGWmateriał zewnętrzny

Będzie dość zimno, jak na tę porę roku, w dodatku mokro w wielu miejscach. Przelotne deszcze i lokalne burze mogą się pojawiać praktycznie w całym kraju. Na początku tygodnia burze mogą występować głównie na północy, a z czasem również miejscami na wschodzie i południu. Deszczowo i pochmurnie będzie w wielu województwach.

Prognoza opadów atmosferycznych na terenie Polski w dniach 20–29 lipca 2026 roku według modelu ECMWF, przedstawiająca wartości opadów w milimetrach dla poszczególnych regionów na mapach dziennych; największe sumy opadów prognozowane są w czwartek 23 li...
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Chłodne powietrze utrzyma się w Polsce przez większość tygodnia. Z najnowszych prognoz IMGW wynika, że kilkanaście stopni w ciągu dnia, a w najcieplejszych rejonach do około 22 stopni może być mniej więcej do weekendu. Dopiero wtedy zacznie się ocieplać: w sobotę temperatury przekroczą poziom 20 stopni, a miejscami dojdą do 26 st. C. Z czasem może nawet zrobić się upalnie.

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Bardziej letniej pogody można się spodziewać pod sam koniec tygodnia. W niedzielę nad większością Polski powinno już być pogodnie i słonecznie, a więcej chmur może się utrzymać praktycznie tylko na samym Wybrzeżu.

Temperatury wyraźnie wzrosną i w niedzielę wyniosą od 24 stopni Celsjusza w najchłodniejszych rejonach, czyli na Suwalszczyźnie i Podhalu, do nawet około 30 stopni w rejonie Dolnego Śląska i Ziemi Lubuskiej. Będzie to więc spokojny i ciepły dzień, z możliwym upałem.

Mapa Europy z zaznaczonymi anomaliami temperatury powietrza, na której centralna i południowa część kontynentu charakteryzuje się wyraźnie podwyższonymi temperaturami, natomiast północne oraz częściowo wschodnie regiony wykazują obszary chłodniejsze ni...
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Kolejny tydzień zapowiada się na wyraźnie cieplejszy od tego, który teraz się rozpoczął. Jeśli obecne rozmowy się sprawdzą, to praktycznie wszędzie w ciągu dnia będzie już ponad 20 stopni. Jednocześnie raczej nie grozi nam upał, tylko temperatury przeważnie do 25-27 stopni. To oznacza, że przynajmniej według obecnych wyliczeń, kolejna fala upałów w najbliższym czasie nam nie grozi.

Jeśli chodzi o prognozę opadów, to wygląda to nieco gorzej. Po weekendzie najpewniej znowu czekają nas bardziej deszczowe, a miejscami może nawet burzowe dni. Szczególnie mokre mogą być przyszły poniedziałek i wtorek - potem aura powinna się uspokoić.

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